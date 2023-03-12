Стратегия национальной безопасности США 2022 года – публично заявленный план установления мирового господства, - В.Багдасарян

11:17 12.03.2023

ВАРДАН БАГДАСАРЯН | 12.03.2023



Впервые в мировой истории



О претензиях США на мировое доминирование говорено очень много, но все обвинения было принято относить до последнего времени к разряду конспирологических. И вот 12 октября 2022 года вышел официальный документ, подтверждающий то, что считалось прежде плодом мистификаций конспирологов – новая Стратегия национальной безопасности США.



Политологи не обратили на этот документ должного внимания, будучи, видимо, отвлечены текущей информацией. Между тем сформулированные в байденовской стратегии положения являются по их откровенности сенсационными. Три новых стратегических положения фактически заявляют об американской претензии на фундаментальное изменение системы мироустройства.



Во-первых, США объявляются "глобальным" государством. ("Соединенные Штаты – глобальная держава с глобальными интересами"). Глобальное государство – это совершенно новый идеологический конструкт. Это не сверхдержава, не государство-лидер, как американцы заявляли при Обаме. США, утверждается в Стратегии, преодолевают традиционное разделение на внутреннюю и внешнюю политику. ("Мы сломали разделительную линию между внешней и внутренней политикой"). Это означает, что все организуемые американскими властями операции за рубежом легитимны для них как глобального государства. Отсюда следует "право" свергать любое национальное правительство и направлять войска в любую страну.



Во-вторых, впервые после гибели мировой социалистической системы указан идеологический враг Соединенных Штатов. Ранее в Стратегиях указывался в качестве угрозы международный терроризм, но об идеологии, движущей террористической тактикой, не говорилось. Обвинения в адрес ислама циркулировали, но на уровень стратегических документов не выносились.



В новой Стратегии мировым противником США и их союзником провозглашается авторитаризм. ("Самая насущная стратегическая проблема… исходит от держав, которые совмещают авторитарное управление с ревизионистской внешней политикой").



Проводится классификации авторитарных сил. К первому уровню по степени возможных угроз относятся Иран и КНДР. Россия в американской Стратегии зачисляется в авторитарные государства второго уровня, способные стать источником региональной нестабильности, но не обладающие возможностью изменить мировую систему. К авторитарным державам первого уровня относится Китай – единственный, по оценке разработчиков Стратегии, способный добиться изменения системы мироустройства. Провозглашается новая биполярность: Свободный мир vs Автократии.



То, что идеологическим врагом Америки объявляется автократизм, а не тоталитаризм, как в XX столетии, связано с расчетом на низвержение автократов изнутри соответствующих государств, что предполагает ставку на выступления против власти "гражданского общества".



В-третьих, произведена ревизия модели глобализации в ее устоявшемся понимании в качестве открытого мира без границ и иных барьеров. В Стратегии отмечается, что глобализация сделала свое дело и дала соответствующие выгоды Соединенным Штатам. Однако сегодня сохранение ее принципов ведет к усилению Китая. При открытом мире и свободной конкуренции Китайская Народная Республика объективно переигрывает США и уходит в отрыв. Китай прекрасно освоил принципы глобальной игры, следовательно, ее правила должны быть изменены. ("Мы признаем, что глобализация принесла огромные выгоды Соединенным Штатам и всему миру, но теперь требуется корректировка, чтобы справиться с драматическими глобальными изменениями, такими как усиление неравенства внутри стран и между ними, появление КНР как нашего самого серьезного конкурента…").



Стратегия дает развернутый перечень угроз, преподносимых в пакете глобальных проблем современности: климатический кризис, глобальное потепление; угрозы энергетической безопасности; новые пандемии; биологическое оружие; угрозы продовольственной безопасности; распространение ядерного оружия; международный терроризм; транснациональная преступность… Мировые проблемы рассматриваются как национальные проблемы Соединенных Штатов. Стратегия подводит к выводу, что глобальные проблемы современности могут быть решены только при наличии глобального государства, каковым объявляются США.



В Стратегии национальной безопасности в версии Дж. Байдена как никогда за период после гибели СССР большое внимание уделяется России. И как никогда за это время отношение к ней дается в обостренно конфликтном ракурсе.



Россия характеризуется в Стратегии национальной безопасности США как империалистический агрессор; как автократия, подавляющая собственный народ; как крайне неэффективная система, не имеющая шансов на лидерство. Заявляется о необходимости нанесения стратегического поражения России на Украине, что дает все основания позиционировать Соединенные Штаты в качестве стороны конфликта.



Беспрецедентным можно считать привнесение в Стратегию национальной безопасности указания на конкретную личность. Это не в правилах такого рода документов. Такой личностью стал президент России Владимир Путин, он преподносится в официальном американском документе как противник свободы. Определить главу другого государства в собственной Стратегии национальной безопасности как одну из внешних угроз фактически означает отбросить прочь всю систему международного права.



Провозглашаемый администрацией Дж. Байдена стратегический курс определяется как "стратегия комплексного сдерживания". Ключевым в этом определение является характеристика комплексности. Стратегия комплексного сдерживания раскрывается в документе как интеграция всех имеющихся ресурсов "свободного мира" для победы над мировыми автократиями.



Практически это мировая гибридная война при отсутствии возможности компромисса.



Фактически Стратегия национальной безопасности США, называя вещи своими именами, выступает как публично заявленный план достижения мирового господства. На таком уровне и в таких откровенных формах мы видим это впервые в истории.