Удивляться ли блокировке параллельного импорта из Турции в Россию? - А.Арешев

11:18 12.03.2023

АНДРЕЙ АРЕШЕВ | 11.03.2023



Непонятно, почему недружественные действия партнеров снова стали неожиданностью



9 марта из Турции стали поступать сообщения о блокировке поставок товаров, следующих в Россию по схемам так называемого параллельного импорта (иногда именуемого также "серой" торговлей). Как сообщили источники "Коммерсанта FM", таможенная система внезапно начала блокировать оформление товаров, предназначенных для России. Соответствующие грузы подпали под западные санкции после начала СВО.



Турция прекратила транзит санкционных товаров в Россию с 1 марта, признал не пожелавший назвать свое имени высокопоставленный турецкий чиновник. "Система оформления грузов в Турции просто перестала работать", – говорит Екатерина Лазуткина, совладелица Vendor Cargo, московской компании по доставке, таможенному оформлению и общим грузоперевозкам, работающей через Турцию "от двери к двери". По ее словам, турецкая таможенная система блокирует предназначенные для России товары.



За последний год Турция стала прибежищем богатств российского происхождения и центром поставок товаров. Bloomberg пишет, что в немалой степени это было следствием личных отношений В. Путина и Р. Эрдогана. Так, турецкий экспорт в Россию вырос до 9,3 миллиарда долларов в 2022 году с 5,8 миллиарда долларов годом ранее.



Позиция Турции связана с расширением санкций ЕС в отношении России, рассказал подтвердивший блокировку поставок главный исполнительный директор стамбульской таможенной брокерской компании Subasi Мустафа Бояджиоглу, обратив внимание на отсутствие каких-либо официальных объявлений, что внесло сумятицу среди компаний: "Решением может быть сначала отправка продуктов в страны, не связанные с санкциями, например в Центральную Азию. Не должно быть проблем с продуктами, которые сначала были импортированы в Турцию, а затем отправлены в Россию…"



Отечественные грузоотправители все еще надеются, что ситуация нормализуется, говорит Валерия Савенкова, коммерческий директор московской компании Transasia Logistics, специализирующейся на поставках их Турции. Пока же, по ее словам, "официальных приказов и постановлений мы не ждем, поскольку в противном случае Турция дала бы понять, что она имела отношение к поставкам санкционной продукции для России в течение последнего года. Поэтому информация будет появляться только через неофициальные каналы и, грубо говоря, на практике. На сегодняшний день система оформления транзиток и экспортных деклараций на Россию в Турции не работает".



И снова недружественные действия партнеров стали неожиданностью, хотя непонятно почему. Ранее турецкие банки закрыли для обладателей российских паспортов переводы с карт местных банков через SWIFT в другие страны, даже при наличии вида на жительство, и это – далеко не единственная ограничительная мера. К односторонним санкциям турки не присоединяются, но и обходить их не дадут, предупреждал ранее министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. О многочисленных и недвусмысленных угрозах американцев в сторону турецкого бизнеса было известно и ранее. В начале февраля высокопоставленный представитель Министерства финансов США по санкциям Брайан Нельсон активно работал с турецкими чиновниками и с представителями частного сектора, призывая их под угрозой санкций к большему сотрудничеству в пресечении потока в Россию химических веществ, микрочипов и других продуктов, которые "могут быть использованы в ходе военных действий на Украине". Выступая перед банкирами, Нельсон сказал, что заметный годовой рост экспорта в Россию делает турецкие компании "особенно уязвимыми для репутационных и санкционных рисков", намекая на возможную потерю рынков G7. Дополнительными аргументами для американцев стали катастрофическое февральское землетрясение, ослабившее позиции президента Эрдогана и его команды, а также накаленная внутриполитическая обстановка в стране. И февральская поездка госсекретаря Блинкена, в ходе которой он позировал на фоне ящиков с гуманитарной помощью жертвам стихии, также была посвящена в первую очередь "санкционной" теме. Остаться без последствий поездка Блинкена не могла.



Некоторые наблюдатели связывают временную приостановку импорта в Россию с объявленными переговорами по возобновлению сомнительной, мягко говоря, для Москвы зерновой сделки, в реализации которой заинтересована турецкая сторона. Оптимисты, впрочем, выражают уверенность, что вскоре все наладится, тем более что турецкие таможенники вроде бы пообещали наладить транзит грузов в Россию к следующей неделе. Проблемы с оформлением экспортных документов власти страны объясняют техническими сложностями при добавлении в электронную систему пропуска данных о принятом в конце февраля очередном, уже десятом пакете антироссийских санкций. По замечанию германского политолога Александра Рара, оный пакет "в основном направлен на нейтрализацию и даже наказание тех стран, которые, несмотря на санкции, пытаются сотрудничать с Россией". Новые меры предусматривают серьезные ограничения на импорт и экспорт, банковский сектор, доступ к технологиям двойного назначения. Также Совет ЕС принял решение запретить транзит через Россию экспортируемых из Евросоюза товаров и технологий двойного назначения. Помимо Турции, давление оказывается на ОАЭ, ставшие одним из центров поставки в Россию электроники. Как полагает А. Рар, давление будет оказываться, причем немаленькое, и на Армению с тем, чтобы она сократила сотрудничество с Россией: "Думаю, этим будут заниматься американцы, чем они уже заниматься в Центральной Азии. Этим они будут заниматься и на Южном Кавказе". В ходе совместного брифинга с Пашиняном 2 марта, реагируя на замечание об увеличении армяно-российского торгового оборота, что может быть частью обхода санкций, канцлер Олаф Шольц высказался вполне определенно: "Мы следим за экономическими цифрами, но нам важно смотреть не только на сравнения. Надеемся, что эти принципы соблюдаются".



Разумеется, полностью пресечь "неправильную" с точки зрения империалиалистического Запада торговлю едва ли удастся, но издержки будут расти. Как пишет "Незыгарь", "высокомаржинальный бизнес, складывающийся вокруг обслуживания российских товарных потоков, привлекает не только турецких посредников, но и греческих судовладельцев, и продавцов нефти из ряда африканских стран… Торг будет продолжаться и дальше, а пока санкционные товары тем или иным путем и дальше будут прибывать в Россию; при отказе отдельных посредников возникнут новые, т. к. "плата за риск" – и прибыли посредников – по мере ужесточения контроля и давления будут расти". Для конечного потребителя санкционный груз неизбежно подорожает, т. к. теперь его придется растаможивать в той же Турции с уплатой всех налогов и сборов, оформлять как турецкий и только затем перевозить в Россию. Гипотетический успех на майских всеобщих выборах оппозиционной "коалиции шести" и лидера "народных республиканцев" Кемаля Кылычдароглу приведет к появлению в российско-турецких отношениях новых проблем, но и по поводу действующей турецкой администрации не стоит питать иллюзий.