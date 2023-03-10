|Баходиржон Сидиков снова возглавил "Узбекнефтегаз"
11:31 12.03.2023
Председателем правления "Узбекнефтегаза" стал Баходиржон Сидиков, который уже возглавлял компанию в 2019-2020 годы.
Председателем правления компании "Узбекнефтегаз" назначен Баходиржон Бахромович Сидиков, сообщил Telegram-канал газеты "Янги Узбекистон" при Кабинете министров Узбекистана.
До назначения он работал руководителем проектного офиса по реализации инвестиционного проекта "Освоение месторождения „Ешлик I"" Алмалыкского горно-металлургического комбината, а также заместителем председателя "Узбекнефтегаза" по геологии.
О новом месте работы Мехриддина Абдуллаева, возглавлявшего компанию с января 2020 года, не сообщается.
Баходиржон Сидиков уже руководил "Узбекнефтегазом" с февраля 2019 года по январь 2020 года.
В начале февраля он был в составе делегации Узбекистана на встрече министров энергетики Узбекистана и Казахстана с главой российской компании "Газпром" в Санкт-Петербурге.
Трудовая деятельность Баходиржона Сидикова
1999−2000 - техник ОАО "УзЛИТИнефтегаз";
2001−2004 - инженер-дизайнер, младший научный сотрудник "УзЛИТИнефтегаз";
2004−2006 - инженер 1-й категории, и. о. начальника отдела "УзЛИТИнефтегаз";
2006−2007 - начальник отдела по оценке ТЭО проектов государственного проектного института "Узтяжнефтегазхимпроект";
2007−2009 - начальник отдела развития комплекса ТЭК Министерства экономики;
2009−2010 - директор ДП "Нефтегазинвест" при "Узбекнефтегазе";
2010−2011 - заместитель директора по корпоративным вопросам СП Uzbekistan GTL;
2011−2012 - директор по корпоративным вопросам СП Uzbekistan GTL;
2012−2016 - финансовый директор в СП Uzbekistan GTL;
2016−2017 - начальник главного управления прогнозирования, ресурсов и инвестиционных программ "Узбекнефтегаза" - директор ООО "Нефтегазинвест";
2017−2017 - начальник департамента по перспективному развитию и инвестициям "Узбекнефтегаза" - директор "Нефтегазинвеста";
2017−2018 - заместитель председателя правления по перспективному развитию и инвестициям "Узбекнефтегаза";
2018−2019 - руководитель Информационно-аналитического департамента по вопросам геологии, топливно энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности Кабинета министров.