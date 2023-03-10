Баходиржон Сидиков снова возглавил "Узбекнефтегаз"

11:31 12.03.2023

Председателем правления "Узбекнефтегаза" стал Баходиржон Сидиков, который уже возглавлял компанию в 2019-2020 годы.



Председателем правления компании "Узбекнефтегаз" назначен Баходиржон Бахромович Сидиков, сообщил Telegram-канал газеты "Янги Узбекистон" при Кабинете министров Узбекистана.



До назначения он работал руководителем проектного офиса по реализации инвестиционного проекта "Освоение месторождения „Ешлик I"" Алмалыкского горно-металлургического комбината, а также заместителем председателя "Узбекнефтегаза" по геологии.



О новом месте работы Мехриддина Абдуллаева, возглавлявшего компанию с января 2020 года, не сообщается.



Баходиржон Сидиков уже руководил "Узбекнефтегазом" с февраля 2019 года по январь 2020 года.



В начале февраля он был в составе делегации Узбекистана на встрече министров энергетики Узбекистана и Казахстана с главой российской компании "Газпром" в Санкт-Петербурге.



Трудовая деятельность Баходиржона Сидикова



1999−2000 - техник ОАО "УзЛИТИнефтегаз";

2001−2004 - инженер-дизайнер, младший научный сотрудник "УзЛИТИнефтегаз";

2004−2006 - инженер 1-й категории, и. о. начальника отдела "УзЛИТИнефтегаз";

2006−2007 - начальник отдела по оценке ТЭО проектов государственного проектного института "Узтяжнефтегазхимпроект";

2007−2009 - начальник отдела развития комплекса ТЭК Министерства экономики;

2009−2010 - директор ДП "Нефтегазинвест" при "Узбекнефтегазе";

2010−2011 - заместитель директора по корпоративным вопросам СП Uzbekistan GTL;

2011−2012 - директор по корпоративным вопросам СП Uzbekistan GTL;

2012−2016 - финансовый директор в СП Uzbekistan GTL;

2016−2017 - начальник главного управления прогнозирования, ресурсов и инвестиционных программ "Узбекнефтегаза" - директор ООО "Нефтегазинвест";

2017−2017 - начальник департамента по перспективному развитию и инвестициям "Узбекнефтегаза" - директор "Нефтегазинвеста";

2017−2018 - заместитель председателя правления по перспективному развитию и инвестициям "Узбекнефтегаза";

2018−2019 - руководитель Информационно-аналитического департамента по вопросам геологии, топливно энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности Кабинета министров.