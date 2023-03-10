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"Конфликт набирает обороты". Католиков ждут большие перемены
11:36 12.03.2023

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Сергей Проскурин. Немецкое духовенство уверено, что нашло способ реформировать церковь. Однако в Ватикане так не думают: там считают, что инициатива зайдет слишком далеко и приведет к катастрофическим последствиям. Грядет ли в Европе новая Реформация - в материале РИА Новости.

Слом вертикали

Папа римский провел 7 марта кадровые перестановки в совете кардиналов. "Большая девятка", как еще его называют, была создана Франциском сразу по восшествии на престол в 2013-м. Ее задача - помогать понтифику в управлении церковью.

Глава Ватикана вправе сам менять состав "девятки". Так, кардинала Рейнхарда Маркса он оттуда исключил. Таким образом, Святой престол вынес предупреждение всему немецкому духовенству.

Дело в том, что уже больше года папа не может найти с кардиналом общий язык. Спорят по поводу предстоящего Синода. Осенью епископы со всего мира приедут в Рим обсудить актуальные вопросы духовной жизни.

Готовиться к встрече начали еще два года назад. Франциск привлек к этому в том числе мирян. Ведь, по его словам, главная задача - "способствовать всеобщему участию в церковных процессах" и "оживить взаимоотношения между общинами".

Эту идею с восторгом подхватили католики Германии, где о необходимости реформ заговорили еще в 2019-м. А осенью прошлого года немецкие епископы направили письмо государственному секретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину. Предложили сформировать местный руководящий орган - Синодальный совет. Это аналог Поместного собора в православии. В феврале пришел ответ: Святой престол наложил вето.

"Это де-факто создаст новую структуру Церкви в Германии, которая […] ставит себя выше авторитета конференции немецких епископов и фактически заменяет их", - пояснили отказ.

Словом, есть угроза вертикали власти. Ватикан не может допустить такого.

Политика "открытых дверей"

Немцы настаивают на своем. "Подавляющее большинство епископов поддерживают реформы […] и стремятся к устойчивым изменениям. […] Прежде всего нам нужен Синодальный комитет для оценки промежуточных результатов нашей работы", - говорит председатель Немецкой конференции епископов епископ Георг Бетцинг. И добавляет: они надеются на диалог с Римом.

Расхождения с духовенством Германии у Ватикана есть не только на административном, но и на вероучительном уровне.

Так, в феврале прошлого года на Франкфуртской конференции священники и миряне обратились к понтифику с призывом "разрешить женское священство" и придерживаться политики "открытых дверей". Аргументировали тем, что паства сокращается.

Но позиция Ватикана однозначна. Еще тридцать лет назад папа Иоанн Павел II писал: "Церковь не имеет никаких полномочий присваивать женщинам священнический сан, […] это решение должны поддержать все верующие".

Преемники придерживались той же точки зрения.

Настаивали немецкие католики и на отмене еще одной канонической нормы - целибата, поскольку именно с ним связана проблема педофилии среди священников. По словам кардинала Рейнхарда Маркса, одна из причин - искусственное подавление сексуальности.

"Для некоторых священников было бы проще, если бы они были женаты. Не только по сексуальным соображениям, но и потому, что так было бы лучше для их жизни, они не были бы так одиноки", - пояснял прелат.

В связи с этим католики Германии рекомендовали папскому престолу пересмотреть отношение к ЛГБТ-сообществу.

"Поскольку гомосексуальная ориентация - часть идентичности человека, как его создал Бог, то этически ее нельзя оценивать иначе, чем любую другую", - говорится в заявлении Франкфуртской конференции.

Немецкий дух

Глава Немецкой конференции епископов Бетцинг при этом подчеркивает, что ни о каком "особом пути Германии" речи не идет. Возможно, грядет "новая Реформация", уточняет он.

"Отчасти это оправданно. В стране по-прежнему есть дух обновления. И идеи Лютера не потеряли актуальности", - отмечает ватиканист Алексей Юдин.

Что касается "особого пути", продолжает он, то в Германии точно так же, как, например, во Франции. В богословских традициях разных стран могут быть нюансы. Но всегда есть то, что объединяет.

"Бесспорно, это папа римский. Для верующих он, без всяких сомнений, - преемник апостола Петра", - поясняет ученый.

На самом деле среди немецких католиков не все так однозначно. Наряду со сторонниками реформ есть и консерваторы. И их голоса также слышны.

"В церковь проник либерализм, который уже давно вышел за свои рамки. Секуляризм, тяга к мирскому могут пагубно сказаться на ее будущем", - полагает эксперт.

Удастся ли церковному руководству справиться с этой проблемой, покажет время.

Источник - РИА Новости
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