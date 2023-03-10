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|Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина выиграла "серебро" Кубка мира. В 47 лет!!!
11:46 12.03.2023
Оксана Чусовитина - вице-чемпионка Кубка мира
Член сборной Узбекистана по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина завершила третий этап Кубка мира в Баку серебряной медалью. Наша соотечественница завоевала награду в опорном прыжке.
По итогам двух попыток выступление Оксаны было оценено судьями в 13.433 балла, пропустив вперед лишь француженку Колин Девалар. Таким образом, Чусовитина в третий раз подряд поднимается на пьедестал почета на Кубке мира. На предыдущих этапах она завоевала бронзовые медали.
Опорный прыжок, женщины:
1. Колин Деваллар (Франция) – 13.683
2. Оксана Чусовитина (Узбекистан) – 13.433
3. Линмин Ю (Китай) – 13.383
"Газета.uz" ранее публиковала интервью со Светланой Кузнецовой, которая на протяжении 22 лет тренировала легендарную гимнастку Оксану Чусовитину. Под ее руководством в 1992 году спортсменка завоевала свое олимпийское "золото". Она рассказа, в чем гений и уникальность спортсменки и что мешает Узбекистану одерживать новые олимпийские победы.