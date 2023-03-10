Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина выиграла "серебро" Кубка мира. В 47 лет!!!

11:46 12.03.2023

Оксана Чусовитина - вице-чемпионка Кубка мира

Член сборной Узбекистана по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина завершила третий этап Кубка мира в Баку серебряной медалью. Наша соотечественница завоевала награду в опорном прыжке.



По итогам двух попыток выступление Оксаны было оценено судьями в 13.433 балла, пропустив вперед лишь француженку Колин Девалар. Таким образом, Чусовитина в третий раз подряд поднимается на пьедестал почета на Кубке мира. На предыдущих этапах она завоевала бронзовые медали.



Опорный прыжок, женщины:

1. Колин Деваллар (Франция) – 13.683

2. Оксана Чусовитина (Узбекистан) – 13.433

3. Линмин Ю (Китай) – 13.383



