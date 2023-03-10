Сделка Саудовской Аравии с Ираном ударила по Израилю, - А.Яшлавский

17:00 12.03.2023

Договоренности двух заклятых врагов вызвали шок на Ближнем Востоке



Новость о сближении между давними региональными соперниками – Саудовской Аравией и Ираном – вызвала шок на Ближнем Востоке и стала ударом по премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, превратившему противостояние с Тегераном не только в приоритет публичной дипломатии, но в свою личную борьбу.



Договоренности двух заклятых врагов вызвали шок на Ближнем Востоке



Дипломатический прорыв, положивший (по крайней мере, на время) конец многолетней вражде между Ираном и Саудовской Аравией, стал кульминацией переговоров в Багдаде и более недавних переговоров с участием Китая. Также этот прорыв отразился на внутренней политике Израиля, отражая разногласия в стране в момент национальных потрясений, отмечает Associated Press.



Соглашение, согласно которому Иран и Саудовская Аравия обещают в течение двух месяцев вновь открыть свои посольства в Эр-Рияде и Тегеране и восстановить связи после семилетнего разрыва, в более широком смысле представляет собой один из самых поразительных сдвигов в ближневосточной дипломатии за последние годы. В таких странах, как Йемен и Сирия, долгое время находившихся между суннитским аравийским королевством и шиитской Исламской Республикой, это заявление вызвало осторожный оптимизм. В Израиле же оно вызвало разочарование и обвинения.



Одним из величайших внешнеполитических триумфов Нетаньяху остаются достигнутые Израилем при посредничестве США соглашения о нормализации отношений в 2020 году с четырьмя арабскими государствами, включая Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. Эти дипломатические усилия были частью более широкого стремления изолировать Иран в Ближневосточном регионе и противостоять ему.



Нетаньяху изображал себя единственным политиком, способным защитить Израиль от стремительно набирающей обороты ядерной программы Тегерана и его региональных союзников, таких как "Хезболла" в Ливане и движение ХАМАС в секторе Газа. Израиль и Иран также вели региональную теневую войну, которая привела, среди прочих нападений, к предполагаемым ударам иранских беспилотников по связанным с Израилем судам, перевозившим товары в Персидском заливе.



Соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией, самым могущественным и богатым арабским государством, осуществило бы заветную цель Нетаньяху, изменив регион и исторически укрепив авторитет Израиля. Несмотря на то, что двусторонние отношения между Израилем и Саудовской Аравией укрепились, королевство заявило, что официально не признает Израиль до урегулирования десятилетнего израильско-палестинского конфликта.



С момента возвращения к власти в конце прошлого года Нетаньяху и его союзники намекали, что сделка с Эр-Риядом может быть близка. В речи перед еврейскими лидерами Америки в прошлом месяце Нетаньяху охарактеризовал мирное соглашение как "цель, над которой мы работаем параллельно с целью остановить Иран".



Но эксперты говорят, что сделка между Саудовской Аравией и Ираном, о которой было объявлено в пятницу, охладила эти амбиции. Решение Саудовской Аравии вступить в контакт со своим региональным соперником оставило Израиль в значительной степени в одиночестве.



"Это удар по идее и усилиям Израиля в последние годы попытаться сформировать антииранский блок в регионе", – говорит Йоэль Гузански, эксперт по Персидскому заливу из израильского аналитического центра "Институт исследований национальной безопасности".



В глубоко разделенном и охваченном массовыми протестами против планов крайне правого правительства Нетаньяху по реформированию судебной системы Израиле политики воспользовались сближением между саудовским королевством и заклятым врагом Израиля, чтобы раскритиковать Нетаньяху, обвинив его в том, что он сосредоточился на своей личной повестке дня в ущерб международным отношениям Израиля.



Яир Лапид, бывший премьер-министр и глава израильской оппозиции, осудил соглашение между Эр-Риядом и Тегераном как "полный и опасный провал внешней политики израильского правительства".



"Вот что происходит, когда вы весь день имеете дело с юридическим безумием вместо того, чтобы выполнять работу с Ираном и укреплять отношения с США", – написал он в Twitter.



Другой оппозиционный законодатель, Гидеон Саар, высмеял цель Нетаньяху установить официальные связи с Эр-Риядом. "Нетаньяху пообещал мир с Саудовской Аравией", – написал он в социальных сетях. "В конце концов (Саудовская Аравия) сделала это... с Ираном".



Нетаньяху, находящийся с официальным визитом в Италии, отклонил просьбу о комментариях и не сделал никакого заявления по этому вопросу. Но цитаты, приведенные израильским СМИ анонимным высокопоставленным чиновником из делегации, были направлены на то, чтобы возложить вину на предыдущее правительство, которое правило полтора года, прежде чем Нетаньяху вернулся к власти. "Это произошло из-за впечатления, что Израиль и США были слабы", – сказал высокопоставленный чиновник.



Несмотря на последствия для репутации Нетаньяху, эксперты сомневались, что разрядка повредит Израилю. Саудовская Аравия и Иран останутся региональными соперниками, даже если они откроют посольства в столицах друг друга. И, подобно ОАЭ, Саудовская Аравия могла бы углубить отношения с Израилем даже при сохранении транзакционных отношений с Ираном.



В Йемене, где соперничество между Эр-Риядом и Тегераном разыгралось с самыми разрушительными последствиями, обе воюющие стороны были осторожны, но полны надежд. Возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция вмешалась в конфликт в Йемене в 2015 году, спустя месяцы после того, как проиранские ополченцы-хуситы захватили столицу Сану в 2014 году, вынудив международно признанное правительство отправиться в изгнание в Саудовской Аравии.



Повстанцы-хуситы приветствовали это соглашение как позитивный шаг. "Регион нуждается в восстановлении нормальных отношений между его странами, благодаря которым исламское сообщество сможет восстановить безопасность, утраченную в результате иностранного вмешательства", – заявил представитель хуситов и главный переговорщик Мохаммед Абдулсалам.



Анна Джейкобс, старший аналитик по Персидскому заливу Международной кризисной группы, заявила, что, по ее мнению, сделка была связана с деэскалацией в Йемене. "Трудно представить саудовско-иранское соглашение о возобновлении дипломатических отношений и повторном открытии посольств в течение двухмесячного периода без некоторых заверений Ирана в более серьезной поддержке усилий по урегулированию конфликта в Йемене", – сказала она.



Пострадавшая от войны Сирия аналогичным образом приветствовала соглашение как шаг к ослаблению напряженности, которая усугубила конфликт в стране. Иран был одним из главных союзников правительства президента Сирии Башара Асада, в то время как Саудовская Аравия поддерживала боевиков оппозиции, пытающихся отстранить его от власти. Министерство иностранных дел Сирии назвало договоренности между Эр-Риядом и Тегераном "важным шагом, который приведет к укреплению безопасности и стабильности в регионе".



Андрей Яшлавский