Новым министром обороны Китая стал "космонавт", генерал и сын генерала Ли Шанфу

17:04 12.03.2023

Новым министром обороны Китая назначен находящийся под американскими санкциями генерал Ли Шанфу



Новым министром обороны Китая назначен находящийся под американскими санкциями генерал Ли Шанфу



В Китае сменился министр обороны, новым главой военного ведомства КНР назначен генерал Ли Шанфу, сменивший на этой должности генерал-полковника Вэй Фэнхэ, возглавлявшего Министерство обороны с 2018 года. Примечательно, что новый министр обороны Китая находится под американскими санкциями из-за сотрудничества с Россией.



Всекитайское собрание народных представителей, являющееся высшим законодательным органом КНР, утвердило на посту главы военного ведомства 65-летнего генерала Ли Шанфу. Назначение состоялось сегодня, 12 марта, в ходе пятого пленарного заседания ВСНП 14-го созыва. По мнению экспертов, назначение на такой высокий пост генерала, находящегося под американскими санкциями из-за сотрудничества с Россией, означает продолжение сотрудничества с Москвой и охлаждение отношений с Вашингтоном.



Согласно открытым источникам, Ли Шанфу родился в 1958 году в городе Чэнду в юго-западной провинции Сычуань в семье высокопоставленного военного Ли Шаочжу. После окончания Оборонного научно-технического университета НОАК работал в Центре запуска спутников Сичан. В 45 лет стал директором космодрома и руководил им до 2013 года, в 2016-2017 годах занимал должность заместителя командующего Силами стратегического обеспечения НОАК. В 2017-2022 годах возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая.



В 2018 году Ли Шанфу попал под санкции США. В сообщении американского Минфина говорилось, что санкции в отношении Департамента подготовки войск и снабжения КНР и его руководителя Ли Шанфу были введены в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (так называемый пакет CAATSA). Эти санкции стали реакцией США на приобретение КНР 10 истребителей российского производства Су-35 в 2017, а также ЗРК С-400 в начале 2018 года.



Имеет звание генерала, присвоенное в 2019 году. Звание "генерал" в НОАК соответствует "генерал-полковник" в российской армии.