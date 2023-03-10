 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 12.03.2023
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Пятница, 10.03.2023
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В Кишиневе разгорелись стычки между полицией и протестующими
19:06 12.03.2023

Пострадала как минимум одна женщина

В Кишиневе продолжается масштабный митинг оппозиции против политики президента Молдавии Майи Санду. Несмотря на остановку транспорта с митингующими, люди все же дошли до столицы республики.



В ответ полиция соорудила баррикады из автобусов и начала теснить людей. В результате нападения силовиков на демонстрантов уже есть первые пострадавшие.

Так, на скорой увезли женщину, потерявшую сознание после удара правоохранителя. Отметим, что митинги в молдавской столице давно стали уже привычным явлением. На нынешних протестах люди называют режим Санду "диктатурой", требуют прекратить преследования оппозиции и дать конституционные права. Сама же власть в протестах обвиняет Россию.

Ранее Readovka писала о том, что молдавская оппозиция заблокировала трибуну парламента.

Макар Белый

Источник - Readovka
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