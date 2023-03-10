|В Кишиневе разгорелись стычки между полицией и протестующими
19:06 12.03.2023
Пострадала как минимум одна женщина
В Кишиневе продолжается масштабный митинг оппозиции против политики президента Молдавии Майи Санду. Несмотря на остановку транспорта с митингующими, люди все же дошли до столицы республики.
В ответ полиция соорудила баррикады из автобусов и начала теснить людей. В результате нападения силовиков на демонстрантов уже есть первые пострадавшие.
Так, на скорой увезли женщину, потерявшую сознание после удара правоохранителя. Отметим, что митинги в молдавской столице давно стали уже привычным явлением. На нынешних протестах люди называют режим Санду "диктатурой", требуют прекратить преследования оппозиции и дать конституционные права. Сама же власть в протестах обвиняет Россию.
Ранее Readovka писала о том, что молдавская оппозиция заблокировала трибуну парламента.
Макар Белый