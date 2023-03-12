Ташкент снижает риск исламизации, - В.Панфилова

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00:45 13.03.2023

Узбекистан по новой Конституции становится светским государством

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

12.03.2023



Шавкат Мирзиеев продолжает проводить конституционную реформу.

Референдум по принятию Конституции Узбекистана в новой редакции назначен на 30 апреля. С таким предложением выступили депутаты законодательной палаты парламента страны. Окончательное решение по дате проведения референдума будет принято 13 марта на заседании Конституционного суда. Узбекистан, согласно новому Основному закону, провозглашается светским социальным государством. Неизменными остаются только статьи о суверенном статусе Республики Каракалпакстан.

Президент Шавкат Мирзиеев после победы на выборах 2021 года предложил провести конституционную реформу. Он подвел итоги своей первой пятилетней каденции и выступил за усовершенствование Основного закона, который определит дальнейшее развитие страны. "Если мы обратимся к мировому опыту, то увидим, что во многих государствах в период кардинальных перемен проводились конституционные реформы", – заявил Мирзиеев в своей инаугурационной речи, отметив, что Узбекистан уже никогда не свернет с пути демократических реформ.



С того дня началась работа над законом. В итоге, как сообщил председатель Комитета по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам (один из двух комитетов, ответственных за подготовку законопроекта) Жахонгир Ширинов, число статей в Конституции увеличивается с нынешних 128 до 155, норм – с 275 до 434. По его словам, текст Основного закона обновляется на 65% "на основе 220 тыс. предложений как от частных лиц, так и от организаций". Поэтому депутаты предложили изменить название документа с "внесения изменений и дополнений в Конституцию" на "Конституцию в новой редакции". По сути, на референдум выносится новая Конституция Узбекистана.



Главным изменением становится принцип "человек–общество–государство" вместо "государство–общество–человек". Отныне интересы человека в Узбекистане будут превыше всего. В кулуарах депутаты говорят, что представленный на обсуждение проект Основного закона может претерпеть незначительные изменения, поскольку работа над документом продолжается. Они намекают на то, что работа будет вестись до последнего момента, а это не исключает сюрпризов.



Один из обсуждаемых в обществе вопросов – останется ли Шавкат Мирзиеев на новый президентский срок, ибо в статье 90 говорится лишь о том, что глава государства избирается на семь лет. Без указания количества каденций. В случае принятия новой Конституции, по словам чиновников, два срока нынешнего президента будут обнулены, и у него появится возможность баллотироваться на третий срок. Тогда как для чиновников рангом ниже – спикера законодательной палаты, председателя сената, председателей Советов народных депутатов, губернаторов, генпрокурора, председателей Верховного суда и Высшего совета судей и председателя Центризбиркома – закрепят норму двух сроков.



Из новой редакции Конституции исключены дополнения и изменения статей, касающиеся Республики Каракалпакстан. Ранее предполагалось изменить суверенный статус Каракалпакстана и его право на выход из состава Узбекистана. Де-факто суверенитета у Каракалпакстана не было и нет, есть лишь государственные символы – флаг и герб. Каракалпакстан является одним из главных получателей субвенций и субсидий из республиканского бюджета Узбекистана.



Местная элита, сидящая на финансовых потоках, испугавшись перемен, которые могут подорвать ее благосостояние, вывела население на акцию против изменения статуса Каракалпакстана. В результате прибывший в Нукус 2 июля 2022 года президент Шавкат Мирзиеев пообещал, что статьи Конституции Узбекистана, которые касаются Каракалпакстана, останутся без изменений (см. "НГ" от 03.07.22).



По мнению директора Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиера Эргашева, в новой Конституции есть более важные статьи, на которые нужно обратить внимание с точки зрения стратегических перспектив развития Узбекистана. "Например, появилась статья о том, что Узбекистан является светским государством. Это важно, потому что в стране ползучая исламизация. Главная угроза всем программам модернизации и стратегии Узбекистана – это усиление и приход радикальных фундаменталистских деятелей во власть, – сказал "НГ" Бахтиер Эргашев. – Жесткого ответа власть дать не может. Возможно, после принятия новой Конституции у нее появится аргумент решать споры в свою пользу".



Другим важным законом провозглашается: Узбекистан – социальное государство. Как отметил Эргашев, это не просто заявка. Для выполнения этой задачи потребуется серьезное изменение всей экономической и социальной политики в стране. Грядут изменения и в здравоохранении, и в образовании, в пенсионном обеспечении.



"Не менее важна работа по усилению парламента – сенат и законодательная палата получают новые полномочия. Это значит, что страна плавно переходит от суперпрезидентской модели правления к президентско-парламентской. Первые шаги были сделаны еще в 2010 году. Парламент усиливается. Это важнее, чем президентские сроки", – отметил Эргашев. По его словам, на этом точка в изменениях и дополнениях в Конституцию поставлена не будет. Через два-три года будут вноситься новые поправки, и уже примерно известно какие – об органах государственной власти на местах, сказал в заключение эксперт.



12.03.23