Центральная Азия: испытание спецоперацией, - Кубатбек Рахимов

00:50 13.03.2023 12.03.2023



Страны региона выстраивают отношения с Москвой исходя из национальных интересов

Кубатбек Рахимов Елена Короткова

Об авторе: Кубатбек Рахимов – сотрудник Центра стратегических решений "Аппликата"; Елена Короткова – сотрудник медиацентра "Россия" (Кыргызская Республика).



Тэги: сво, украина, рф, западные санкции, центральная азия, нко



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сво, украина, рф, западные санкции, центральная азия, нко Энтони Блинкена в Ташкенте встречал Абдулазиз Камилов. Фото Reuters

Спустя год после начала специальной военной операции (СВО) России в Украине делегаты Генеральной Ассамблеи ООН приняли Резолюцию о необходимости скорейшего достижения "всеобъемлющего, справедливого и прочного" мира в Украине "в соответствии с принципами Устава ООН". Россию обязали прекратить СВО и "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои Вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах". Решение Генассамблеи поддержало 141 государство, против выступили Россия, Белоруссия, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа и Сирия. Стран, воздержавшихся от голосования, оказалось 32 – это и такие крупные стратегические партнеры, как Индия и Китай, а также близкие исторически, географически и экономически страны Центральной Азии. Партнеры по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), как и в начале СВО, не выражают четкую позицию в противовес России и в то же время демонстрируют нейтральные или где-то не совсем дружественные ей шаги.

Так, Казахстан, имеющий с Россией самую длинную непрерывную сухопутную границу в мире, в начале 2022 года столкнулся с попыткой переворота и смены власти извне, после чего президент Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у ОДКБ. Пока казахстанские силовики боролись с мародерами и погромщиками, миротворцы ОДКБ охраняли стратегические объекты республики. Но после получения поддержки ОДКБ, значительная часть которой зависела от России, Токаев назначил на пост главы Министерства информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова, известного националистическими высказываниями в адрес и русских "колонизаторов", и Дня Победы. Умаров находился на этом посту до сентября 2022 года, ответственности за свои высказывания не понес.



Возвращаясь к голосованию в ООН: после начала СВО Казахстан занял нейтральную позицию по данному вопросу. Астана заявила, что не признает ДНР и ЛНР как республики, и поддерживает решение спорных вопросов между Киевом и Москвой по Уставу ООН. Впрочем, остался ли Казахстан нейтральным де-факто, еще вопрос: в Астане, например, оказались мягки к заявлениям украинского посла Петра Врублевского, сказавшего в августе: "Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям". Врублевский отделался вызовом в МИД Республики Казахстан и проработал на своей должности до конца октября 2022 года, пока не был сменен решением президента Украины Владимира Зеленского. К слову, Зеленский дважды (в июне 2022 года и в феврале 2023-го) вел телефонные переговоры с Токаевым. Пока Токаев – единственный его собеседник из лидеров Центральной Азии с начала СВО.



Тем временем нежелание попасть под санкции США и ЕС привело к созданию казахско-американской команды консультантов, предостерегающих страну от риска вторичных санкций при партнерстве с Россией.



Как заявил глава МИД республики Мухтар Тлеуберди после недавних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях заседания "С5+1", Казахстан имеет исторические связи как с Россией, так и с Украиной, что осложняет ситуацию. "Вы понимаете, что Казахстан является членом ЕАЭС, у нас нет таможенных границ между Казахстаном, Россией и другими членами союза. Именно поэтому порой бывает очень сложно управлять процессами свободной торговли товарами и услугами между нашими границами", – подытожил он.



Однако полностью отворачиваться в стратегически выгодных для себя направлениях от России Казахстан не собирается. Яркий пример тому – "газовый союз" России, Казахстана и Узбекистана. При этом товарооборот РФ–РК тоже растет, увеличившись на 10% и дойдя до 26 млрд долл.



В Кыргызстане, который в 2022 году председательствовал в ЕАЭС, по данным кыргызского Нацстаткома, товарооборот с Россией тоже растет: за 11 месяцев 2022 года он увеличился в 1,5 раза и составил 2,9 млрд долл. Удалось достичь успехов по линии строительства будущей малой АЭС Росатомом, продвигались и другие инвестиционные проекты России в Кыргызстане – их сумма превысила 20 млн долл.



По вопросу поддержки СВО республика заняла официально нейтралитет. Но, как и в Казахстане, в Кыргызстане неправительственные организации и некоторые гражданские активисты собирали и отправляли помощь для ВСУ. Кроме того, Кыргызстан стал первой страной Центральной Азии, откуда журналисты поехали освещать СВО с позиции Киева.



Также в конце 2022 года Кыргызстан вернулся к больному для страны языковому вопросу. В обществе пытались муссировать дискуссию о необходимости перехода на "общетюркскую" латиницу, а в парламенте республики начали рассматривать обновленный вариант скандального конституционного закона "О государственном языке". Закон вводит понятие "титульный народ" и имеет ряд недоработанных мест, что создает почву для возможной нестабильности в стране. К февралю 2023 года проект прошел первое чтение в парламенте почти без обсуждений и с большинством голосов "за".



Параллельно с этим Кыргызстан председательствует в СНГ, где 2023 год объявлен Годом русского языка. На внешнеполитической арене Бишкек озвучивает желание русский язык всячески поддерживать – и соглашение о строительстве в Кыргызстане девяти русскоязычных школ на общую сумму 500 млн долл., которые будет возводить и обеспечивать специалистами Россия, никто не отменял.



Узбекистан тоже наращивал с Россией торговый оборот. По итогам 2022 года он вырос на 23% и достиг 9,28 млрд долл. Официально Узбекистан аналогично нейтрален, ранее МИД Узбекистана заявлял о непризнании ДНР и ЛНР Ташкентом. Что касается антироссийских настроений в стране, они начали пробуждаться в соцсетях, но развития не получили за счет контроля со стороны властей медиаполя. Ташкент предпочел интенсифицировать сотрудничество с Москвой по всем направлениям – от АПК до ядерной физики, астрофизики и обороны. В сентябре прошлого года Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев на полях саммита ШОС подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Узбекистана.



У Таджикистана нейтралитет по вопросу СВО отличается от формата других стран ЦА. Душанбе не допускает на своей территории и в соцсетях проявлений антироссийских настроений и продолжает наращивать торговлю с Россией, не выражая опасений получить вторичные санкции. По данным российского Министерства экономического развития, за 11 месяцев 2022 года взаимная торговля с Таджикистаном увеличилась на 20% и стала рекордной за 20 лет. Более того, 2 и 3 марта этого года на конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана" были подписаны более 20 соглашений по партнерству в сфере цифровизации, разведки недр и производств. Ранее Россия также обещала решить и проблему с безопасностью на таджикско-афганской границе, предоставив Таджикистану грант более чем на 100 млн долл. на создание и оснащение погранзаставы.



Но одновременно Душанбе не забывает и про партнерство с США в сфере безопасности – в Вашингтоне вложат более 60 млн долл. в технику и оборудование для спецслужб и пограничников Таджикистана в ближайшие два года. Продолжает Душанбе предоставлять землю и под учения Центрального командования Вооруженных сил США Regional Cooperation. Кстати, в 2022 году в этих учениях участвовали еще и Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан и Узбекистан.



Более ориентированным на РФ оказался Туркменистан. Была подписана декларация об углублении стратегического партнерства между странами, обсуждается облегчение таможенного контроля и упрощение визового режима. Туркменистан активен в партнерстве по ряду направлений, не опасаясь санкций – от наращивания торгового оборота, электрификации и модернизации железных дорог до управления водными ресурсами, заводостроением, судостроением и развитием МТК "Север–Юг". Однако при всем сближении спорные вопросы с документами для бипатридов и для россиян в Туркменистане пока не решены окончательно.



В целом страны Центральной Азии стремятся сохранить многовекторность, о приверженности к которой заявляли еще в 1990-х годах. Однако удастся ли сделать это в новых геополитических условиях, еще вопрос. Рано или поздно государствам региона, очевидно, придется выбирать конкретные векторы, исходя из выгод в сфере экономики и безопасности. С другой стороны, реальный суверенитет стран Центральной Азии никто не отменял, и отсутствие санкций в их адрес сейчас полезно России как с точки зрения того же параллельного импорта, так и новых рынков сбыта – сейчас население Центральной Азии 75 млн человек, что сопоставимо с половиной численности населения Российской Федерации. Источник - НГ

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