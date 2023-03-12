 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 13.03.2023
00:56  Курдов узел: как решение нацменьшинства стало главным фактором на выборах в Турции, - О.Банцерова
00:53  Ирано-саудовской сделке предстоит тест на устойчивость, - И.Субботин
00:50  Центральная Азия: испытание спецоперацией, - Кубатбек Рахимов
00:45  Ташкент снижает риск исламизации, - В.Панфилова
00:12  Третий срок Си Цзиньпина и Тайвань: экзистенциональная проблема председателя Китая, - В.Овчинский
00:00  Геноцид. Русские в Казахстане. Трагическая судьба
Воскресенье, 12.03.2023
19:06  В Кишиневе разгорелись стычки между полицией и протестующими

19:02  Россия заключила с Ираном сделку по продаже 24 истребителей Су-35
18:58  Кыргызы, казахи, таджики, узбеки - герои СВО увековечены на выставке художницы Елены Сухоруковой (Kirmizi Nar) в Шахтах
17:04  Новым министром обороны Китая стал "космонавт", генерал и сын генерала Ли Шанфу
17:00  Сделка Саудовской Аравии с Ираном ударила по Израилю, - А.Яшлавский
11:46  Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина выиграла "серебро" Кубка мира. В 47 лет!!!
11:36  "Конфликт набирает обороты". Католиков ждут большие перемены
11:31  Баходиржон Сидиков снова возглавил "Узбекнефтегаз"
11:18  Удивляться ли блокировке параллельного импорта из Турции в Россию? - А.Арешев
11:17  Стратегия национальной безопасности США 2022 года – публично заявленный план установления мирового господства, - В.Багдасарян
10:19  Блогер Гоблин получил грант 19 миллионов рублей от фонда Путина
10:15  Выборы в Турции: кто победит и что ждать России? - Айнур Курманов
10:14  Правящая "Грузинская Мечта" позорно сдала позицию. Что дальше? - Темур Пипия
00:50  Чиновничье идиотство. Зачем России членство в вражеских ВТО и ВОЗ? - В.Катасонов
00:44  Конфликты в Восточной Азии: в чем отличие от Европы? - Д.Стрельцов
00:04  Грузинские буяны. Кто о чем.., - Г.Симаков
Суббота, 11.03.2023
23:13  Жители Нарына митингом протеста заставили пообщаться с ними президента Жапарова
19:51  Почему русские опять массово покидают Казахстан, - МК
19:31  Индийская дилемма России. Почему буксует "Большая стратегия" Москвы в регионе, - Ниведита Капур
19:30  Сто шагов назад, цугцванг или рокировка: что происходит между КНР и ЕС?
19:27  Uzbekistan Airways возглавил Шухрат Худайкулов
19:19  Шагнуть за порог глобального мира, - Дм.Евстафьев
19:14  Бекзод Шукуров стал пресс-секретарем премьер-министра Узбекистана
19:11  Цель Эрдогана - качественно повысить статус Турции в международных делах, средства же могут быть разными
18:39  Казахстан решил вычислить предложившую внести его в "черный список" Шенгена страну ЕС
18:35  Мазари-Шариф. Террорист-смертник подорвал афганских журналистов в иранском культурном центре
18:23  Брат по расчетам: доля юаня в российском экспорте подскочила в 32 раза
18:20  Патогенная инженерия: биолаборатории США продолжают работать на Украине
16:30  "Запретные земли" Центральной Азии по сведениям русских путешественников, - Р.Почекаев
16:27  Пригожин (ЧВК "Вагнер") заявил, что в 2024 году будет баллотироваться в президенты
16:23  Казахстанский гимнаст Милад Карими стал первым на этапе Кубка мира
16:11  Политика открытости Узбекистана изменила политико-экономический климат в регионе, - Р.Махмудов
11:45  Новый поворот с турецким хабом: Анкара выбивает деньги из Москвы, - МК
11:17  Свыше 80 мечетей в Жалал-Абадской области построены незаконно
11:12  Депутат ЕП Уоллес: Европу ждет страшное будущее из-за ссоры с Китаем
11:08  Факторы развития стратегии мировой гибридной войны, - Александр Бартош
11:07  Скандальные выборы в Эстонии: электронное голосование предпочло войну
11:05  Как инвестиционный фонд BlackRock спровоцировал глобальный энергетический кризис
09:40  Жапаров объяснил кыргызам. Зачем нужна новая 20-тысячная мечеть в селе Орто-Сай
09:36  Узбекистан вновь хочет обновить Конституцию. Теперь более чем наполовину
09:21  Визит главы Пентагона в Ирак: подготовка удара по Ирану и вытеснение России
08:57  В Китае избрали нового премьера. Им стал - товарищ из Шанхая Ли Цян
02:31  Кадровые перестановки в Узбекистане: уволенные чиновники уходят либо в бизнес, либо в тень, - И.Арбышев
02:01  Россию заменят Казахстаном? США будут покупать уран по-новому, - СП
01:34  Зачем Китаю нужен "газовый союз" России, Казахстана и Узбекистана? - М.Белова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Центральная Азия: испытание спецоперацией, - Кубатбек Рахимов
00:50 13.03.2023

12.03.2023

Страны региона выстраивают отношения с Москвой исходя из национальных интересов
Кубатбек Рахимов Елена Короткова
Об авторе: Кубатбек Рахимов – сотрудник Центра стратегических решений "Аппликата"; Елена Короткова – сотрудник медиацентра "Россия" (Кыргызская Республика).

Тэги: сво, украина, рф, западные санкции, центральная азия, нко

Все статьи по теме "Специальная военная операция в Украине"
Все статьи по теме "Санкционные войны"
сво, украина, рф, западные санкции, центральная азия, нко Энтони Блинкена в Ташкенте встречал Абдулазиз Камилов. Фото Reuters
Спустя год после начала специальной военной операции (СВО) России в Украине делегаты Генеральной Ассамблеи ООН приняли Резолюцию о необходимости скорейшего достижения "всеобъемлющего, справедливого и прочного" мира в Украине "в соответствии с принципами Устава ООН". Россию обязали прекратить СВО и "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои Вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах". Решение Генассамблеи поддержало 141 государство, против выступили Россия, Белоруссия, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа и Сирия. Стран, воздержавшихся от голосования, оказалось 32 – это и такие крупные стратегические партнеры, как Индия и Китай, а также близкие исторически, географически и экономически страны Центральной Азии. Партнеры по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), как и в начале СВО, не выражают четкую позицию в противовес России и в то же время демонстрируют нейтральные или где-то не совсем дружественные ей шаги.
Так, Казахстан, имеющий с Россией самую длинную непрерывную сухопутную границу в мире, в начале 2022 года столкнулся с попыткой переворота и смены власти извне, после чего президент Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у ОДКБ. Пока казахстанские силовики боролись с мародерами и погромщиками, миротворцы ОДКБ охраняли стратегические объекты республики. Но после получения поддержки ОДКБ, значительная часть которой зависела от России, Токаев назначил на пост главы Министерства информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова, известного националистическими высказываниями в адрес и русских "колонизаторов", и Дня Победы. Умаров находился на этом посту до сентября 2022 года, ответственности за свои высказывания не понес.

Возвращаясь к голосованию в ООН: после начала СВО Казахстан занял нейтральную позицию по данному вопросу. Астана заявила, что не признает ДНР и ЛНР как республики, и поддерживает решение спорных вопросов между Киевом и Москвой по Уставу ООН. Впрочем, остался ли Казахстан нейтральным де-факто, еще вопрос: в Астане, например, оказались мягки к заявлениям украинского посла Петра Врублевского, сказавшего в августе: "Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям". Врублевский отделался вызовом в МИД Республики Казахстан и проработал на своей должности до конца октября 2022 года, пока не был сменен решением президента Украины Владимира Зеленского. К слову, Зеленский дважды (в июне 2022 года и в феврале 2023-го) вел телефонные переговоры с Токаевым. Пока Токаев – единственный его собеседник из лидеров Центральной Азии с начала СВО.

Тем временем нежелание попасть под санкции США и ЕС привело к созданию казахско-американской команды консультантов, предостерегающих страну от риска вторичных санкций при партнерстве с Россией.

Как заявил глава МИД республики Мухтар Тлеуберди после недавних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях заседания "С5+1", Казахстан имеет исторические связи как с Россией, так и с Украиной, что осложняет ситуацию. "Вы понимаете, что Казахстан является членом ЕАЭС, у нас нет таможенных границ между Казахстаном, Россией и другими членами союза. Именно поэтому порой бывает очень сложно управлять процессами свободной торговли товарами и услугами между нашими границами", – подытожил он.

Однако полностью отворачиваться в стратегически выгодных для себя направлениях от России Казахстан не собирается. Яркий пример тому – "газовый союз" России, Казахстана и Узбекистана. При этом товарооборот РФ–РК тоже растет, увеличившись на 10% и дойдя до 26 млрд долл.

В Кыргызстане, который в 2022 году председательствовал в ЕАЭС, по данным кыргызского Нацстаткома, товарооборот с Россией тоже растет: за 11 месяцев 2022 года он увеличился в 1,5 раза и составил 2,9 млрд долл. Удалось достичь успехов по линии строительства будущей малой АЭС Росатомом, продвигались и другие инвестиционные проекты России в Кыргызстане – их сумма превысила 20 млн долл.

По вопросу поддержки СВО республика заняла официально нейтралитет. Но, как и в Казахстане, в Кыргызстане неправительственные организации и некоторые гражданские активисты собирали и отправляли помощь для ВСУ. Кроме того, Кыргызстан стал первой страной Центральной Азии, откуда журналисты поехали освещать СВО с позиции Киева.

Также в конце 2022 года Кыргызстан вернулся к больному для страны языковому вопросу. В обществе пытались муссировать дискуссию о необходимости перехода на "общетюркскую" латиницу, а в парламенте республики начали рассматривать обновленный вариант скандального конституционного закона "О государственном языке". Закон вводит понятие "титульный народ" и имеет ряд недоработанных мест, что создает почву для возможной нестабильности в стране. К февралю 2023 года проект прошел первое чтение в парламенте почти без обсуждений и с большинством голосов "за".

Параллельно с этим Кыргызстан председательствует в СНГ, где 2023 год объявлен Годом русского языка. На внешнеполитической арене Бишкек озвучивает желание русский язык всячески поддерживать – и соглашение о строительстве в Кыргызстане девяти русскоязычных школ на общую сумму 500 млн долл., которые будет возводить и обеспечивать специалистами Россия, никто не отменял.

Узбекистан тоже наращивал с Россией торговый оборот. По итогам 2022 года он вырос на 23% и достиг 9,28 млрд долл. Официально Узбекистан аналогично нейтрален, ранее МИД Узбекистана заявлял о непризнании ДНР и ЛНР Ташкентом. Что касается антироссийских настроений в стране, они начали пробуждаться в соцсетях, но развития не получили за счет контроля со стороны властей медиаполя. Ташкент предпочел интенсифицировать сотрудничество с Москвой по всем направлениям – от АПК до ядерной физики, астрофизики и обороны. В сентябре прошлого года Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев на полях саммита ШОС подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Узбекистана.

У Таджикистана нейтралитет по вопросу СВО отличается от формата других стран ЦА. Душанбе не допускает на своей территории и в соцсетях проявлений антироссийских настроений и продолжает наращивать торговлю с Россией, не выражая опасений получить вторичные санкции. По данным российского Министерства экономического развития, за 11 месяцев 2022 года взаимная торговля с Таджикистаном увеличилась на 20% и стала рекордной за 20 лет. Более того, 2 и 3 марта этого года на конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана" были подписаны более 20 соглашений по партнерству в сфере цифровизации, разведки недр и производств. Ранее Россия также обещала решить и проблему с безопасностью на таджикско-афганской границе, предоставив Таджикистану грант более чем на 100 млн долл. на создание и оснащение погранзаставы.

Но одновременно Душанбе не забывает и про партнерство с США в сфере безопасности – в Вашингтоне вложат более 60 млн долл. в технику и оборудование для спецслужб и пограничников Таджикистана в ближайшие два года. Продолжает Душанбе предоставлять землю и под учения Центрального командования Вооруженных сил США Regional Cooperation. Кстати, в 2022 году в этих учениях участвовали еще и Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан и Узбекистан.

Более ориентированным на РФ оказался Туркменистан. Была подписана декларация об углублении стратегического партнерства между странами, обсуждается облегчение таможенного контроля и упрощение визового режима. Туркменистан активен в партнерстве по ряду направлений, не опасаясь санкций – от наращивания торгового оборота, электрификации и модернизации железных дорог до управления водными ресурсами, заводостроением, судостроением и развитием МТК "Север–Юг". Однако при всем сближении спорные вопросы с документами для бипатридов и для россиян в Туркменистане пока не решены окончательно.

В целом страны Центральной Азии стремятся сохранить многовекторность, о приверженности к которой заявляли еще в 1990-х годах. Однако удастся ли сделать это в новых геополитических условиях, еще вопрос. Рано или поздно государствам региона, очевидно, придется выбирать конкретные векторы, исходя из выгод в сфере экономики и безопасности. С другой стороны, реальный суверенитет стран Центральной Азии никто не отменял, и отсутствие санкций в их адрес сейчас полезно России как с точки зрения того же параллельного импорта, так и новых рынков сбыта – сейчас население Центральной Азии 75 млн человек, что сопоставимо с половиной численности населения Российской Федерации.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678657800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: "Принятый закон улучшит механизмы защиты прав человека"
- AMANAT обеспечит создание 175 тысяч рабочих мест в Алматинской области
- Серик Жумангарин обсудил с руководителями торговых сетей ход поставок овощей из стабфондов
- Кадровые перестановки
- Куда уходят "деньги на экологию"?
- Прокурор Туркестанской области скончался на рабочем месте
- Незаконная деятельность криптообменного пункта "ABS Change" с оборотом $34 млн пресечена в столице
- Экс-министр обороны Бектанов получил 12 лет
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  