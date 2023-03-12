Ирано-саудовской сделке предстоит тест на устойчивость, - И.Субботин

00:53 13.03.2023

Примирение давних соперников будет полезно Йемену, Ираку и Ливану

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Ирано-саудовские договоренности о восстановлении отношений, достигнутые при посредничестве Китая, открывают путь к деэскалации в ряде точек Ближнего Востока. Постпредство Ирана при ООН заявило, что ожидает установления режима прекращения в Йемене, который давно является зоной проведения саудовской операции. Ожидания есть и по поводу Ливана и Ирака, где интересы двух региональных противников также приходили в столкновение. Западные дипломаты не исключают, что сделку попытаются сорвать.



Заявление о том, что примирение между Ираном и Саудовской Аравией должно ускорить дипломатический процесс по Йемену, выпустила миссия Исламской Республики при ООН.



Попытки установить стабильный режим тишины на юге Аравийского полуострова активно предпринимались в первой половине 2022 года, когда под эгидой Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и ООН было достигнуто соответствующее соглашение, профункционировавшее, впрочем, не так долго – около полугода. Повстанцы-хуситы, которых считают проиранской силой, объявили осенью о возобновлении боевых действий в Йемене.



Подконтрольные Тегерану СМИ сообщили, что на фоне заключения ирано-саудовских договоренностей Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которые с 2015 года участвовали в военной кампании против хуситов совместно с Саудовской Аравией, направили в Йемен делегацию для переговоров с центральным правительством. Агентство "Тасним" в этой связи предположило, что такие действия могут отражать страх Абу-Даби потерять собственную нишу в урегулировании и лишиться сферы влияния. В военном и политическом плане ОАЭ опирались в Йемене на сепаратистов-южан, имевших разногласия с поддерживаемой саудовцами центральной властью. Как сообщала Wall Street Journal, в последние месяцы между Абу-Даби и Эр-Риядом назревали трения.



Другой точкой, где ожидают снижения конфликтности, является Ливан. Тегеран и Эр-Рияд являются наиболее крупными зарубежными игроками, имеющими собственные политические активы во внутренней политике страны кедров. Если Иран защищает интересы шиитской общины и напрямую патронирует военно-политическую организацию "Хезболла", суннитская часть общества ориентируется на Саудовскую Аравию. Противостояние по этой линии служило одним из факторов углубления политического кризиса, блокировавшего в том числе процесс выборов органов власти. Как полагает ливанское издание "Аль-Модон", мирная сделка между Эр-Риядом и Тегераном теперь может как минимум проложить путь к избранию президента страны.



Отдельная ставка делается на Ирак, где проходила еще одна линия ирано-саудовской конфронтации. В распоряжении Тегерана на этой арене есть политические и военные фракции, оказывающие влияние на механизм принятия решений в Багдаде. После того как Исламская Республика столкнулась в сентябре прошлого года с массовыми протестами против жестких правил ношения хиджаба, переросшими в массовое антиправительственное сопротивление, свою риторику по отношению к Саудовской Аравии ужесточили некоторые из шиитских группировок, которые пригрозили, что превратят Ирак в плацдарм для военных нападений на саудовскую инфраструктуру. Сейчас аналитики ожидают, что тональность этих заявлений значительно понизится.



Впрочем, французское издание Figaro цитирует неназванных европейских дипломатов, работающих на Ближнем Востоке, которые допустили, что близкие к Ирану парамилитарные формирования могут приложить усилия для того, чтобы в одностороннем порядке сорвать договоренности между Тегераном и Эр-Риядом.



Отдельно собеседники Figaro обращают внимание на то, что готовность возобновить дипломатические отношения свидетельствует о структурных изменениях внутри Саудовской Аравии. "Кронпринц Мухаммед бин Сальман выбрал сторону и решил, что развитие (инфраструктура, строительство городов) требует примирения с Ираном", – говорит один из источников газеты. По его оценкам, больше всего от сделки по нормализации отношений проиграли Израиль и ОАЭ.



Не случайно израильские политики продемонстрировали самую негативную реакцию на ирано-саудовское примирение. С 2020 года они пытались представить Авраамовы соглашения, серию соглашений по арабо-еврейской нормализации, как единственную жизнеспособную концепцию противостоянию Тегерану на Ближнем Востоке. Большие расчеты израильтян были связаны с тем, что к процессу рано или поздно присоединится Саудовская Аравия. Если близкие к правительству Биньямина Нетаньяху источники теперь говорят о том, что примирение – провал внешней политики предыдущего кабинета, сформированного оппозицией, то оппозиционные фигуры, в свою очередь, спешат перенести ответственность за провал на сторонников Нетаньяху.



Особое внимание привлекает к себе посредническая роль Китая, который не только свел конфликтующие стороны, но и обеспечил им площадку для подписания договоренностей. Это произошло вопреки тому, что США систематически предостерегают своих региональных союзников, в том числе и Эр-Рияд, от установления излишне глубоких связей с Пекином, ведущего, по их подозрениям, тайную экспансию в регионе. Однако, как заметил в этой связи бывший французский дипломат Дени Бошар, ирано-саудовская сделка "представляет собой подтверждение растущего влияния Китая на Ближнем Востоке не только на экономическом, но и на дипломатическом уровнях".



Вероятно, искренность намерений Ирана и Саудовской Аравии пройдет проверку уже в ближайшие недели, когда начнется священный для мусульман месяц Рамадан и стороны получат возможность приурочить к этому установление режима прекращения огня в Йемене.



12.03.23