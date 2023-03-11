 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 13.03.2023
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Воскресенье, 12.03.2023
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Суббота, 11.03.2023
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Сын вьетнамских мигрантов актер Ке Хюи Куан расплакался, получив "Оскар"
06:55 13.03.2023

"Мама, я выиграл" Оскар": Ке Хюи Куан расплакался, получив награду за роль второго плана

Актер Ке Хюи Куан расплакался, получив "Оскар" за роль второго плана в фильме "Все везде и сразу".

Рыдающая звезда обратился во время своей речи к маме: "Мама, я выиграл "Оскар".

Ке Хюи Куан стал обладателем статуэтки в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в картине "Все везде и сразу". 95-я церемонии вручения наград Американской академии киноискусств транслируется на канале ABC.

Его соперниками были: Брендан Глисон ("Банши Инишерина"), Брайан Тайри Генри ("Мост через озеро"), Джадд Херш ("Фабельманы") и Барри Кеоган ("Банши Инишерина").

Источник - МК
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