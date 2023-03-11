Сын вьетнамских мигрантов актер Ке Хюи Куан расплакался, получив "Оскар"

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06:55 13.03.2023
"Мама, я выиграл" Оскар": Ке Хюи Куан расплакался, получив награду за роль второго плана
Актер Ке Хюи Куан расплакался, получив "Оскар" за роль второго плана в фильме "Все везде и сразу".
Рыдающая звезда обратился во время своей речи к маме: "Мама, я выиграл "Оскар".
Ке Хюи Куан стал обладателем статуэтки в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в картине "Все везде и сразу". 95-я церемонии вручения наград Американской академии киноискусств транслируется на канале ABC.
Его соперниками были: Брендан Глисон ("Банши Инишерина"), Брайан Тайри Генри ("Мост через озеро"), Джадд Херш ("Фабельманы") и Барри Кеоган ("Банши Инишерина").