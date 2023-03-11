Bloomberg: Индия решила не нарушать санкции против РФ

09:00 13.03.2023

Власти Индии решили не нарушать антироссийские санкции, введенные Западом, в том числе потолок цен на нефть из РФ на уровне $60, сообщает Bloomberg.



Источники агентства рассказали, что чиновники в индийском правительстве попросили банки и трейдеров придерживаться действующих в отношении РФ ограничений.



Один из собеседников сообщил, что представители Индии подробно обсудили санкции с коллегами из США и других стран G7 в кулуарах заседания G20, состоявшегося в Дели в начале марта. Он отметил, что результатами переговоров стороны остались довольны.



Потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель вступил в силу с 5 декабря. Через 2 месяца ввели в действие и потолок на стоимость нефтепродуктов из России на уровне $100 за баррель для продукции, которая торгуется с премией и $45 - с дисконтом к нефти.



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Ранее в марте высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что Индия покупает у России нефть по цене ниже потолка. По его словам, эта тема постоянно обсуждается между США и Индией, поскольку Вашингтон хочет лишить Москву доходов, необходимых для ведения СВО на Украине.



По данным Международного энергетического агентства, Индия в прошлом году вытеснила Европу в качестве главного покупателя российской нефти, поставляемой по морю, увеличив ее импорт в 16 раз. На сырье из России приходится почти 1/3 нефтяного импорта Индии.



Лина Панченко