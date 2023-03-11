Армия Z взяла Красногоровку. Авдеевская "петля" для ВСУ затягивается все туже

09:16 13.03.2023

Красногоровка - наша. Авдеевская "петля" для ВСУ затягивается все туже

Нацики стреляют в спину украинским солдатам, которые пытаются сдаться

Александр Ситников



Жовто-блакитный военный паблик DS, имеющий своих "блатных" инсайдеров в укро-генштабе, один из первых утром 12 марта сообщил, что российской армии удалось закрепиться в селе Красногоровка Ясиноватского района и двинуться южнее в сторону Каменки. Это означает, что укровермахт из первого населенного пункта, как минимум, выбит, а за второй идет бой.



Указанная информация согласуется с заявлениями и с нашей стороны. Полковник ДНР Басурин в своем блоге "О главном" написал: "По поступившей информации, н.п. Красногоровка северная на утро полностью под нашим контролем. Авдеевские „тиски" сжимаются".



Позже уже и на укро-чатах ВСУ админы ряда бригад вынуждены были признать, что русские Красногоровку и вправду взяли. Тем более, что тот же DS аналогичным образом анонсировал сдачу ВСУшниками н.п. Веселое еще 8 марта, после чего в ряде наших телеграм-каналов появился пост: "В ходе ожесточенных боев у пруда и дамбы ВС РФ освободили село Веселое и продвинулись дальше. Сейчас бои идут в районе лесополосы и у Красногоровского пруда".



Интересно, что 11 марта укро-генштаб в своей сводке утверждал, что российские войска продолжили якобы безуспешные наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк, особо выделив Красногоровку, как укрепрайон, который находится под контролем.



Новость от DS имела эффект ушата ледяной воды, вылитой на раскаленные головы майданутой публики. А тут еще пошли нехорошие для укроСМИ новости, что на северном направлении бахмутского участка населенные пункты один за другим переходят под контроль "музыкантов".



"Особо напрягают изменившиеся темпы захвата русскими войсками крупных опорников в селах. Раньше части ВС РФ месяцами не могли подвинуть украинских солдат, однако Красногоровка была взята буквально за два дня после освобождения Веселого. Ладно, если бы боевая ценность указанного населенного пункта была бы невысокой, но в данном случае речь идет об опорнике, который защищал главную линию снабжения ВСУ в Авдеевке", - выдал правду-матку еще один известный на Украине блогер.



По его словам, нельзя считать потерю Красногоровки тактическим успехом русской армии, как пытаются нарративить ЛОМы (лидеры общественного мнения) неньки. Не просто так укро-эксперты прогнозируют скорую потерю ВСУшниками соседней Каменки, чья оборона стала слишком затратной для самостийной армии.



Таким образом, вокруг Авдеевского укрепрайона, который считается самым мощным на самостийном Восточном вале, сформировалась классическая "петля", с помощью которой начнется систематическое удушение захисников незалежностi в "большом муравейнике" (так называется мега-опорник в авдеевской промзоне).



Кроме того, освобождение Красногоровки может означать и более широкий охват нашими войсками Авдеевского укрепрайона без тяжелого штурма местного коксохимического завода, который по количеству подземных сооружений сопоставим с известной "Азовсталью".



Похоже, что наши пойдут на Степовое, чтобы блокировать главную линию снабжения "большого муравейника". В телеграм-канале Colonelcassad отдельно поясняется, что "через ж/д линии проходит снабжение группировки ВСУ в пригороде Донецка. Перерезание этого логистического узла существенно снизит возможности украинских формирований в Авдеевке и создаст перспективу к выдавливанию ВСУ из населенного пункта".



По последним данным, Красногоровку защищали укро-морпехи 35-й бригады ВСУ. Если раньше ее админ обещал порвать "орков", то в последнее время он все чаще пишет о печальке, подтверждая большие потери захисников незалежностi на этом направлении. Есть смысл привести пару самых "свежих" постов юзера с ником @zsu35obmp.



Стало понятно, почему янки оправляют в "незалежную" свой лучший танк, даже если укры торгуют западной военной помощью

"В последнее время родственники наших ребят часто жалуются, что их родных записали в „пропавших без вести". Мне кажется, что опять началась старая история!!! Наш комбриг Юра и его прихвостень Килафлы подписывают извещения одно за другим. При этом искать ребят никто не собирается! За них же деньги платить придется! Сволочи".



"Все уже свалить хотят с 35-й".



На южном направлении, судя по заявлению укро-генштаба, русская арта на всю катушку утюжит врага в населенных пунктах Северное и Тоненькое. Похоже, наши наступают широким фронтом со стороны Водяного и Опытного. По данным военных пабликов, указанный участок закреплен за 53-й бригадой ВСУ ім. Володимира Мономаха.



Настроение у самостийных солдат из бригады так называемых "королевичей" самое паршивое. Прямо на глазах у побратимов "айдаровцы"* в спину расстреляли бойцов, которые решили сдаться. Жуткие кадры казни были показаны захисникам незалежностi с напутствием: "Для дурнів, хто думає, що може просто так здатися ворогові. Не зможете. Помріть краще як герої, а не в полі як собаки ("Для дураков, кто думает, что может просто так сдаться врагу. Не сможете. Умрите лучше, как герои, а не в поле как собаки").



При этом сами нацики на "передок" не торопятся, сидят во второй линии обороны. Когда же в Красногоровке почти все укро-вояки дружно записались в "двухсотые", "айдаровцы" сразу же драпанули с поля боя. Типа, если они погибнут, кто тогда будет уничтожать зрадников.



Судя по всему, вся линия обороны на северной клешне авдеевской "петли" поплыла, тогда как Залужный/Сырский сейчас заточены на приказе Зеленского не допустить падения Бахмута.



* "Айдар" - экстремистская организация, запрещенная в РФ