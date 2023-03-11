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В итоге? Что происходит в Тбилиси (глазами очевидца)
09:30 13.03.2023

Допросы русских айтишников, украинские флаги и американский дух: вся правда о протестах в Грузии
Журналист KP.RU с приключениями добрался до Тбилиси, чтобы увидеть и разобраться - кто и зачем раскачивает кавказское подбрюшье России.

Валентин АЛФИМОВ

Первые митинги начались в Тбилиси еще 3 марта, когда в парламент внесли закон об иноагентах.

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
Первые митинги начались в Тбилиси еще 3 марта. Тогда в парламент только внесли тот самый закон об иноагентах, и никто еще не понимал, что именно он станет "законом раздора".

Вообще эта история с иноагентами - уже мировая практика. В США этот закон действует аж с 1938 года. Так там боролись с фашистской пропагандой. По нему статус иноагента можно заиметь если получаешь деньги из-за границы. Так вот в американской версии, нарушителям грозит не просто штраф, а еще и тюрьма.

Грузинские депутаты так далеко решили не заходить. Только штрафовать. А можно обойтись и без штрафа - надо всего лишь записаться в реестр иноагентов, если ты получаешь больше 20% дохода из-за рубежа. Да и касается это только СМИ и НКО. Частных персон (как в США) - нет. Либерализм, да и только.

Надо сказать, что тут, в Грузии, этих иноагентов не то, чтобы очень много. Но они есть. И они взбунтовались. Ведь если их внесут в реестр, сразу станет понятно - на кого они работают. Кому же хочется показывать, что ты не за будущее Грузии борешься, а отрабатываешь гранты.

Но до 7 марта они просто стояли в Тбилиси под окнами здания парламента и просто требовали не принимать закон. На поводу у них не пошли - приняли в первом чтении. Вот тогда и начались первые беспорядки. Протестующие попытались взять штурмом здание, а полиция ответила слезоточивым газом и водометами. В итоге к середине ночи протестующих удалось оттеснить.

Особый вопрос - роль США в попытке разжечь грузинский майдан. Как минимум - американцы решили использовать волнения, чтобы сменить курс Грузии на более жесткий - антироссийский. А максимум - этот майдан организовали.

Показательный факт - президент Грузии (а это тут скорее декоративная фигура, реальная власть у парламента и правительства) Саломе Зурабишвили, внезапно встала на сторону толпы - записала видеообращение из Нью-Йорка на фоне статуи Свободы, пообещав наложить вето на закон.

Но этого уже было не достаточно.

Митинги быстро переросли в антироссийские и проукраинские. Стали появляться баррикады, начали громить витрины и переворачивать машины. При этом жгли российские флаги и даже требовали военного похода на Абхазию, скандируя: "На Сухуми!". А значит - открыть второй фронт против России.

Как заявил вице-спикер парламента Георгий Вольский, специально под этот майдан приехали даже бойцы "грузинского легиона", который прославился издевательствами над российскими пленными на Украине, а сейчас дислоцирован под Бахмутом…

Что в итоге? Парламент Грузии прогнулся - закон об иноагентах отозван.

В Тбилиси отправился корреспондент "КП" Валентин Алфимов.

"НУ ВСЕ, Я ПОПАЛ"
Как бы то ни было Грузия просто закрыла границы. Не в прямом, конечно, смысле - здесь такое представить невозможно. Но что-то большее, чем просто паспортный контроль, тут равносильно блокаде.

Сначала в командировку в Тбилиси не пустили обозревателя "Комсомолки" Владимира Ворсобина. Он, ездил в Грузию 20 лет, встречался со всеми самыми влиятельными политиками страны от Шеварнадзе и Саакашвили до Бендукидзе и Бурджанадзе. На этот раз ему отказали во въезде. Без объяснения причин. Впервые.

Тогда в Тбилиси - через Минск - полетел я. Тоже впервые.

В общем, мое знакомство с Грузией произошло, как встреча на похоронах - интересно, кончено, посмотреть, но не при таких обстоятельствах.

"Змейка" перед кабинками паспортного контроля подходила к концу, очередь дошла до меня… Полицейский берет мой паспорт и командует: "Ждите!" А потом останавливает еще одного мужика. За 5 минут нас таких набралось 4 человека.

- Следуйте за мной! - командным голосом приказал страж порядка. И отвел нас к непонятной комнате без обозначений. Туда он и сдал наши паспорта.

"Началось, - подумал я. - И что мне сказать о цели визита? Правду, что я журналист приехал освещать беспорядки? Не впустят. Врать, что турист, всегда мечтал попить "Боржоми" прямо из источника? Не поверят. Ай, будь как будет."

Фото: Валентин АЛФИМОВ

ПРИГРАНИЧНЫЙ ДОКТОР ХАУС
Таких как я в небольшом закутке оказалось человек 30. В основном мужчины. Разные - от трясущихся от страха хипстеров с голыми щиколотками, до брутальных бородатых ЗОЖников-спортсменов. Один парень и вовсе стоял с разведенными руками в пуховике ничего не понимая. Он прилетел то ли из Сенегала, то ли из Камеруна (не очень разобрал по лицу), не говорил ни по-русски, ни по-грузински, ни даже по-английски. И вся служба безопасности пыталась ему на пальцах объяснить, что тут происходит.

Минут через десять с моим паспортом вышел высокий худой седовласый грузин в штатском. Он посмотрел на меня уставшими глазами (а как еще? На часах-то 4 утра). Его звали чисто по-грузински - Шалва. Он был ужасно похож на доктора Хауса. А он начальник - это видно по тому, как к нему обращались молодые коллеги.

"Ну все. По мне работает тяжелая артиллерия", - расстроился я.

- Валентин, вы уже когда-нибудь бывали в Грузии? - бросил Шалва на меня быстрый, но уверенный взгляд, сличая мое лицо с фото в паспорте.

- Да никогда. Совсем в первый раз. Вообще, - ответил я как-то растерянно. Хотя обычно с пограничниками чувствую себя спокойно.

- Что вы будете тут делать?

Фото: Валентин АЛФИМОВ

И я хоть подумывал этот диалог, так и не нашел, что ответить.

А дальше стандартное: "Где будете жить?", "Когда уедете?", "Где работаете?"

В общем, врать я не стал. Так и сказал: "В "Комсомольской правде". Журналист". Я пытался увидеть в глазах своего собеседника хоть какую-то реакцию, чтобы предугадать судьбу. Но нет. Глаз на меня он даже не поднял, записывая все, что я говорю.

- Валентин, - я сразу понял, что это последней вопрос. - Когда вы в последний раз были в Абхазии?

Грузин приподнял на меня уголок своего глаза.

- Да, в общем-то, никогда.

- Совсем никогда? Ни осенью, ни зимой, ни ночью? - уточнил Шалва.

- Никогда. Ни в Абхазии, ни в Грузии.

И он ушел. С моим паспортом. В комнату без обозначений. Мне показалось, что я произвел на него хорошее впечатление.

Фото: Валентин АЛФИМОВ

ВСЕГО ЧАС И Я В ТБИЛИСИ
Так прошел час. Я смотрел как по той же схеме допрашивают российских айтишников. Как девушка через невидимую линию границы кричит полицейскому про патлатого в очечках: "Это мой муж! Отпустите его! Мы в Гори живем". А муж только вытирал со лба пот.

И тут ко мне подошел один из сотрудников:

- Валентин, пройдемте. С вещами.

"До свидания, Грузия. Я так и не попробовал твои хинкали".

Мы подошли к самой границе, он отдал мой паспорт девушке в кабинке и попрощался: "Хорошей дороги". Через 30 секунд крашеная блондинка модельной наружности в зеленом кителе шлепнула мне в паспорт штамп, а еще через минуту я вдохнул ароматный Тбилисский воздух: "Ну здравствуй!"

Фото: Валентин АЛФИМОВ

ЖЕЛТО-ГОЛУБАЯ КОНЪЮНКТУРА
Поначалу показалось, что сам Тбилиси и не в курсе, что тут тысячи людей на баррикадах пытаются отправить в отставку правительство, а их разгоняют слезоточивым газом и водометами. Всего в сотнях метров от парламента то ли местные маргиналы, то ли просто современная молодежь распевает "Мама, куда течет река…" на мотив "Богемской рапсодии" Фредди Меркюри. Мимо них ходят толпы русских - релоканты (их тут видно невооруженным глазом) вперемешку с туристами. Между ними - суетятся местные.

Пытливый читатель спросит: "А чем релокант отличается от туриста? И те и те наши". Э-э, брат, не скажи. Туриста видно хорошо. Он одет практичено - лишь бы было удобно целыми днями гулять, он смотрит по сторонам. Релокант же - креативный класс, как правило. Ему надеть джинсы и кофту, это все равно, что в мешковину укутаться. Каждый пытается выделиться модными шмотками. А еще они на 70% крашеные. Вот честное слово - и парни, и девушки. Релокант по сторонам не смотрит. Он просто прогуливается, как будто покачиваясь на волнах, и обязательно разговаривает по телефону. И таких тут, чуть ли не каждый второй.

Да и погоды в Тбилиси сейчас стоят сказочные - солнце, плюс 21. Вот они и фрилансят в местных парках, да кафешках.

Ближе к самому месту протестов уже понятно - тут все-таки что-то было. На стенах домов все чаще появляются граффити (каждое третье с оскорблением России), разломанные скамейки, которые пытались разобрать на баррикады. Тут же и украинские флаги, вывешенные из окон. Один висит прямо напротив музея искусства Зураба Церетели. Мне почему-то подумалось, что его там специально повесили назло "любимому москальскому скульптору".

Фото: Валентин АЛФИМОВ

Но стоит чуть-чуть походить по городу, и понимаешь - все отлично говорят на русском (конечно, не как в Баку - даже между собой, но если обратишься…), никто плохого тебе в спину не скажет, а только с улыбкой поможет.

Да что там спросишь. Сами подойдут и все покажут и расскажут. Местные, конечно, прекрасно отличают русский ты или иностранец. К каждому свой подход. Лишь в одном кафе меня приняли за грузина (не брился, наверное давно). Официант долго мне что-то рассказывал на языке Сакартвело, пока не понял, что не просто так смотрю на него молча. Извинился. Посмеялись. Перешел на русский.

И тут становится понятно, что эти надписи на стенах, флаги Украины и ЕС - это конъюнктура. Как и уличные лоточники, которые в радиусе полукилометра только и торгуют что грузинскими и желто-голубыми флагами, а еще браслетиками тех же цветов. Молодежь покупает. Ей все протестное нравится. Ну и туристы.

Сам парламент тоже обклеен плакатами, расписан граффити, а на входе в арку - железный забор. Не из плетеного чугуна, а всамделишний, превращающий здание в настоящую крепость. И все. Больше никакого намека на попытку госпереворота.

Фото: Валентин АЛФИМОВ

И ЧТО ТЕПЕРЬ?
Неумолимо надвигался вечер субботы - идеальное время для массированной атаки оппозиции. А власти уже пошли на все уступки. Все? Протест сдулся? У оппозиции задачка - как снова выгнать людей на проспект Руставели.

И о чудо! Маленькая партия "Гирчи" заявила митинг против призыва на военную службу студентов (в Грузии система призыва в армию примерно такая же как и у нас - призывной возраст 18-27 лет, студентам дают отсрочки…).

Но не сработало. Народ не пришел, а лоточники расстроились, что не продали ни одного флага - ни Грузии, ни Украины.

А, может, это лишь затишье перед бурей?

Что дальше?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Это битва западных агентов за свою кормовую базу

Просто так оппозиция с улиц не уйдет, они будут придумывать что-то новое, заявил в беседе с "КП" ведущий научный сотрудник института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

- Закон об иноагентах стал причиной того, что люди вышли на проспект Руставели или этот лишь повод разжечь антироссийский огонь в сердцах грузин?

- Это и причина, и повод.

Причина - потому что огромная часть грузинского политического класса живет на иностранные деньги. И вешать себе бейджик "иноагент" им совершенно не хочется. Эта публика получает деньги как раз от Запада. И закон подрывает их кормовую базу. Поэтому он и вызвал их искреннее возмущение. Но надо понимать, что круг людей, которых он затрагивает невелик. Эта проблема не массового избирателя.

- А повод почему?

- Оппозиция в Грузии не вылезает с улиц. Она понимает, что выиграть выборы у нее не получается. Значит, нужно напоминать о себе через митинги и беспорядки. Там есть "умирающий лебедь" в тюрьме – Саакашвили. На него уже особо не клюют. Надо что-то новенькое. А тут закон об иноагентах – хороший повод.

- Власти пошли уступки. Теперь оппозиции надо придумывать что-то новое?

- Будут придумывать и будут пытаться выводить сторонников на улицу. Правящая партия "Грузинская мечта" - повела себя вразрез со стереотипом о кавказском политике. Сдав назад накануне выходных, они поставили оппозицию в очень непростое положение. Требование удовлетворены. Ради чего выходить? Если ты выходишь на улицу, это ты не требуешь соблюдения своих прав, а пытаешься подрывать стабильность и безобразничать. Так что они сейчас напряженно думают, по поводу чего им выходить теперь.

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Источник - KP.RU
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