Еврейский майдан: "величайший кризис в истории Израиля", - Алексей Иванов

10:10 13.03.2023 Еврейский майдан: "величайший кризис в истории Израиля"

Алексей Иванов



С начала января Исраиловку сотрясают массовые выступления либеральной и леворадикальной оппозиции против кабмина Биньямина "Биби" Нетаньяху (в который входят представители ультраправых партий "Ликуд", ШАС, "Религиозный сионизм", "Оцма Йехудит", "Ноам" и блока "Объединенный иудаизм Торы"), приведенного к присяге в конце 2022 года.



Поводом для протестов послужил анонсированный новым правительством проект реформы юридической системы, который, в частности, предполагает ограничение полномочий Верховного суда (в т.ч. отказ от законодательного принципа, позволяющего ВС отменять решения кабмина) и предоставление правительству контроля над отбором судей. "Отцом" реформы считается вице-премьер и министр юстиции Ярив Гидеон Левин из "Ликуда", давно критиковавший израильскую судебную систему, утверждая, что ее захватила немногочисленная элитарная группа.



"В Израиле нет единой конституции, поэтому нет и конституционного суда. За соблюдением законов государственными органами следит верховный суд страны - его считают "высшим судом справедливости" (на иврите - "БАГАЦ"). И если на заре существования израильского государства верховный суд рассматривал исключительно жалобы граждан, связанные с нарушением их прав и свобод, то со временем он вторгся в деятельность верховной власти и стал рассматривать иски о соответствии принятых кнессетом решений основным законам страны. Таким образом, БАГАЦ, по мнению действующей власти, постепенно стал органом конституционного надзора, а судебная система присвоила себе право отменять законы кнессета и управлять деятельностью правительства при помощи юридических советников. Тем самым она поставила себя над законодательной и исполнительной ветвями и, по сути, стала управлять государством. Между тем таких полномочий, как считают реформаторы, судебной системе народ не делегировал. Собственно говоря, эта практика БАГАЦ и стала причиной, по которой Нетаньяху и его команда стремятся сократить полномочия суда в том, что касается распоряжений правительства, а также наделить кабинет министров правом контроля над выбором судей, а заодно и сократить полномочия так называемых юридических советников. Для этого каб­мин намерен разрешить преодолевать вето верховного суда простым большинством в 61 голос. То есть даже если суд посчитает закон неконституционным, кнессет сможет его принять. Иными словами, верховный суд больше не сможет отменять основные законы", - пояснил обозреватель газеты "Санкт-Петербургские ведомости" Александр Борисов.



"Суд будет действовать в рамках основных законов (свода израильских законов, принимаемых для постепенного создания конституции), не превышая свои полномочия. Также основные законы в суде больше обсуждаться не будут. Для обсуждения любого закона потребуется созыв судейской коллегии в полном составе - 11 судей, а постановления будут приниматься не простым большинством голосов, а особым", - говорит Левин. По словам Нетаньяху, реформа позволит восстановить баланс между ветвями власти.



Нетаньяху и Левин

Оппозиция обвинила кабмин в стремлении подорвать демократические основы государства и установить автократию путем ликвидации независимой судебной системы. Либеральные аналитики прогнозируют "делегитимацию Израиля в западном мире, вплоть до уровня изгоя". Бывший депутат Омри Шарон, сын экс-премьера Ариэля Шарона (Шейнермана): "Последствия будут критическими". Бывший министр обороны Моше "Боги" Яалон (Смилянский): "Это правительство стало преступным и незаконным". Бывший директор "Моссада", соруководитель геополитического отделения Института политики еврейского народа, член консультативного совета американской НПО United Against Nuclear Iran Тамир Пардо: "Это государство запустило механизм самоуничтожения. [...] Каждый гражданин, за кого бы он ни голосовал на выборах, обязан присоединиться к протесту, чтобы остановить поезд, решивший мчаться в пропасть безо всякой причины, помимо узких личных интересов и мировоззрений, далеких от еврейского мира. Это поход за спасение демократии". Бывший премьер-министр, лидер партии "Демократический Израиль" Эхуд Барак (Брог) отверг любые попытки компромисса, сравнил правительство Нетаньяху с руководством Третьего рейха и объявил: "Протесты не прекратятся!"



Нетаньяху обвинил оппозиционеров в том, что они "целенаправленно толкают страну к анархии": "Посмотрите, что происходит сегодня. Оппозиция сходит с ума в кнессете, ее депутаты запрыгивают на столы, мэр Тель-Авива Рон Хульдаи открыто подстрекает к кровопролитию, а левые демонстрацнты называют премьер-министра "предателем". Я призываю лидеров оппозиции: прекратите. Прекратите целенаправленно толкать страну к анархии. Держите себя в руках, проявите ответственность и лидерские качества, остановите это. Большинство граждан Израиля не хотят анархии. Они хотят предметной дискуссии и, в конце концов, хотят единства".



В ночь на 21 февраля депутаты кнессета после многочасовых дебатов одобрили в 1-м чтении два законопроекта в рамках юридической реформы. "За" проголосовали 63 из 120 депутатов, "против" - 47, остальные бойкотировали голосование. Лидер оппозиции Яир Лапид (экс-премьер и экс-телеведущий без школьного аттестата зрелости, председатель партии "Еш Атид", членствующей в Либеральном интернационале) заявил, что правительственную коалицию за это голосование будет судить история. Другой оппозиционный вожак Бени Ганц (экс-министр обороны и экс-начальник генштаба ЦАХАЛа, предводитель альянса "Ха-махане ха-мамлахти") заявил о "черном вечере для демократии".



С резким осуждением реформы 9 марта выступил Ицхак "Бужи" Герцог, президент Израиля, экс-председатель входящей в Социалистический интернационал партии "Авода" и бывший председатель международной сионистской организации "Сохнут". Герцог назвал планы правительства Нетаньяху "катастрофой" и "кошмаром", пресловутый проект - "репрессивным". Добавив, что Израиль находится в точке невозврата и вскоре может "упасть с края обрыва".



Председатель Верховного суда Эстер Хают (в прошлом была концертмейстером Центрального командного оркестра ЦАХАЛа) тоже вещает о "катастрофе" и угрожает своей отставкой. Если представленный план изменений будет реализован, семьдесят пятый год существования Израиля запомнится как год, когда демократический характер страны получил смертельный удар, провозгласила г-жа Хают.



Буза носит беспрецедентный характер. Масштабные демонстрации, перекрытие дорог, сбои в работе общественного транспорта, применение полицией водометов и светошумовых гранат. По мнению Нетаньяху, "протестующие против судебной реформы просто хотят сжечь свой дом".



На днях резервисты ВМС - члены протестной группы "Братья по оружию" - заблокировали морское движение в порту Хайфы. Резервисты лучшей 69-й эскадрильи ВВС, элитного корпуса электронной разведки 8200, офицеры-артиллеристы, танкисты, военные медики отказываются являться на тренировочные сборы. начальник генштаба Герци Ха-Леви предупредил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, что протестное отказничество резервистов приняло угрожающие масштабы и может подорвать боеспособность ЦАХАЛа. В местных СМИ уже звучит определение "полувоенный переворот". К протестам примкнули и летчики гражданской авиации - ни один из них не согласился управлять самолетом, на котором должны были лететь Нетаньяху и его жена Сара.



Численность протестующих растет от выходных к выходным. Рекордными получились акции вечером 11 марта. Их организаторы сообщили об участии 500 тысяч человек (население Государства Израиль составляет 9,7 млн чел.). В одном лишь Тель-Авиве собрались 240-250 тысяч демонстрантов; они перекрыли шоссе Аялон, ключевую транспортную артерию в центре Израиля. Рекордные по количеству участников демонстрации состоялись в Хайфе (50 тыс.), Иерусалиме, Беэр-Шеве, Нетании, Ашдоде, Кфар-Саве, Модиин-Илите, Модиин-Маккабим-Реуте, Раанане, Явне, Эфрате. Всего акции прошли в 95 населенных пунктах.



Привычная парламентская оппозиция во главе с Яиром Лапидом и Бени Ганцем играет более/менее вспомогательную роль. По-настоящему активно на улице действуют Движение за качественное правительство в Израиле (MQG, 70 тыс. членов; лидер - адвокат Элиад Шрага), движение "Черные флаги" (лидер - физик, научный сотрудник Института Вейцмана Шикма Шварцман-Бресслер), новое движение "Защищаем общий дом" (якобы "возникшее стихийно в соцсетях"), радикальные экологические, феминистские и ЛГБТ-группировки. Кое-кого из вышеперечисленных напрямую спонсирует Фонд Сороса*. Также замечены активисты молодежной левосионистской организации "Ха-шомер ха-цаир", марксистской партии "Хадаш" (лидер которой Айман Оде призвал израильских арабов присоединиться к акциям протеста) и др. Сформирован Штаб по борьбе с правовой реформой.



Уличный главборцун Шрага

Лапид именует происходящее "величайшим кризисом в истории Израиля". На 16 марта назначен "день национального паралича", то есть общенациональная забастовка. Противники власти обещают, что в ней примут участие 1 млн человек. А также обещают до предела радикализировать протест.



Параллельно опубликован доклад влиятельной американской НПО Freedom House* (за которой откровенно маячат Госдеп и ЦРУ) "Свобода в мире в 2023 году". Израиль - единственная страна на Ближнем Востоке, которая фигурирует как "свободная" в ежегодных докладах FH. Однако "Фридом хаус" предупреждает, что данный статус может быть поставлен под угрозу проектом судебной реформы.



Неназванный высокопоставленный чиновник из окружения Биньямина Нетаньяху в беседе с газетой Times of Israel обвинил администрацию Джо Байдена в финансировании массовых протестов: "Этот протест финансируется и организуется с привлечением миллионов долларов. Существует организованный центр, из которого упорядоченно распространяются все демонстранты. Кто финансирует транспортировку, флаги, сцены? Нам это ясно". По мнению сына премьер-министра Яира Нетаньяху (экс-пресс-секретарь ЦАХАЛа, участники протестов являются "внутренними террористами", он сослался на отчет американского консервативного ресурса The Washington Free Beacon, согласно которому Государственный департамент США предоставляет гранты Движению за качественное правительство - ведущей силе протестов. Чуть ранее посол Соединенных Штатов в Израиле Том Найдс (экс-заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов, экс-вице-президент финансового конгломерата Morgan Stanley, член Совета по международным отношениям и Атлантического совета*) в ходе интервью CNN признал, что Штаты оказывают давление на Нетаньяху, добиваясь пересмотра плана реформы.



"В Израиле начался "майдан". То есть происходит попытка государственного переворота. [...] Их лидеры делают заявления, которые трудно расценить иначе, чем призывы к гражданской войне. Ну вот, к примеру адвокат Давид Ходак сообщает: "Если они вынудят меня жить в условиях диктатуры и у меня не будет другого выбора, то я без колебаний открою огонь по ним. Если нужно воевать, я буду воевать". Полковник запаса Зеэв Раз требует: "Нетаньяху должен быть приговорен к преследованию и казнен. Он и все его министры и все те, кто верен его слову, должны быть убиты". Эти люди - активисты израильских левых. Они действительно пользуются политическим влиянием. Их поддерживает, например, мэр Тель-Авива Рон Хульдаи, который тоже грозит насилием: по его словам, если правительство Нетаньяху продолжит принимать крайние решения, то оно будет ожидать крайних действий от левых демонстрантов. Активисты "майдана" в Израиле действуют так, как будто они не евреи, а, простите за грубое слово, украинцы какие-то. Так, они пришли домой (!) к депутату парламента Израиля от партии Нетаньяху Тали Готлиб. И сказали, чтобы она нашла кого-то, кто отвезет дочку в школу. Потому что они сегодня не выпустят ее из дома. Полиция, что интересно, никак в инцидент не вмешалась. У протестов есть формальная причина: правительство Нетаньяху пытается провести судебную реформу, ограничивая власть верховного суда страны. Однако повод и причина - вещи разные. А причина "майдана" в Израиле та же, что и всегда: Демократической партии США нужно, чтобы в этой стране, как и во всех остальных, у власти находились ее ставленники. [...] Противники уже в самом деле почти готовы применить оружие", - считает политобозреватель "Царьграда" Андрей Перла.



"Израильское общество расколото примерно пополам. Одни хотят реформ, другие - нет. Думаю, реформа пройдет, но в компромиссном варианте. Есть радикальные проамериканские силы, которые хотят устроить в Израиле майдан, пролить кровь, и устроить гражданскую войну. Тогда ситуация будет развиваться непредсказуемо. Однако, скорее всего, у них ничего не выйдет, правительство устоит", - сказал изданию "Абзац" директор программ Московской хоральной синагоги Александр Каргин, он же Михаил Машаров (руководитель проекта "Евреи Москвы", ранее значился главой молодежного сионистского движение "Шахар", российской ячейки сионистской организации "Бейтар" и российского представительства израильской партии "Ликуд").



Отечественное правосионистское лобби прозрачно намекает, что России следует "морально поддержать" нынешний израильский кабмин. Подобная точка зрения встречается и в наших соцсетях. Впрочем, гораздо более популярен тезис "Сожрите друг друга".



Тем временем Израиль нанес очередной удар по территории Сирийской Арабской Республики. Ракетному обстрелу подверглась центральная провинция Хама. "12 марта с 07:14 до 07:23 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из северной части Ливана нанесли ракетный удар, вследствие которого в населенных пунктах Масьяф и Сафсафа повреждены здания научно-исследовательских центров. По данным сирийской стороны, погибли три человека", - сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Гуринов.



Израиль готовится к нападению на Иран. "Чем дольше мы будем ждать, тем сложнее нам будет это сделать. А ждали мы очень долго. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помешать Ирану овладеть ядерным вооружением", - заявил недавно Биньямин Нетаньяху. Председатель комитета Палаты представителей США по иностранным делам, видный демократ Эллиот Энгель утверждал, что Азербайджан разрешил Израилю атаковать иранские ядерные объекты Ирана со своей территории. Посол Азербайджана в Тель-Авиве Мухтар Мамедов опроверг слова американского конгрессмена. Напомним, что Иран ни на кого не нападал и не собирается.



* подрывная организация, признанная нежелательной в России Источник - zavtra.ru

