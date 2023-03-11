Фильм о приключениях китайской мигрантки стал самым титулованным в истории мирового кино

11:00 13.03.2023

Комедия "Все везде и сразу" обошла "Властелина колец" и стала самым титулованным фильмом в истории



Комедия "Все везде и сразу" стала самым титулованным фильмом в истории. Кинокартина побила рекорд фильма "Властелин колец: Возвращение короля" Питера Джексона с его 101 наградой, сообщает Zakon.kz.







"Все везде и сразу" удостоился 158 крупных наград, включая "Золотой глобус", SAG Awards и прочих, пишет портал IGN.



Фильм уже сумел получить два "Золотых глобуса", премию BAFTA, а также главные награды от гильдий режиссеров (DGA), продюсеров (PGA), сценаристов (WGA) и актеров (SAG). По данным IGN, даже если бы подсчитывалась каждая награда, даже второстепенная, "Все везде и сразу" все равно бы одолел "Короля" (336 против 213 премий).



"Все везде и сразу" претендует и на самую престижную из существующих статуэток - "Оскар". Анонимный опрос "академиков" показывает, что он может стать настоящим триумфатором этой церемонии, хотя некоторые зрители считают его слишком сумасбродным для этого. Награждение пройдет в ночь с 12 на 13 марта.



"Все везде и сразу" также стал первым фильмом А24 со сборами свыше 100 млн долларов. На данный момент лента заработала в мировом прокате 104,8 млн долларов.



Совместный фильм Дэниела Шайнерта и Дэна Квана рассказывает о китайской иммигрантке Эвелин (Мишель Йео), которая должна спасти свою семью, пройдя через множество параллельных вселенных.



11 марта состоялось подведение итогов 43-й антипремии "Золотая малина". Худшим фильмом 2022 года признали "Блондинку" с Аной де Армас в главной роли.



Константин Вноровский