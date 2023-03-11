Генеральный директор и другие руководители Алматинских тепловых сетей осуждены за коррупцию

11:38 13.03.2023

Приговором суда №2 Медеуского района г. Алматы осуждены за получение взятки:



– генеральный директор ТОО "Алматинские тепловые сети" (далее – АлТС) Бейсенбинов К. к штрафу в сумме 560 млн. тенге;



– главный инженер АлТС Казымбетов Д. к штрафу в сумме 560 млн. тенге;



– начальник Управления капитального строительства АлТС Джингильбаев С. к штрафу в сумме 560 млн. тенге.



За дачу взятки осужден директор ТОО "СпецКоммунСтрой" Разимбеков Б. с назначением наказания в виде штрафа в сумме 400 млн. тенге.



Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе



Общая сумма штрафа для осужденных составила 2 млрд. 80 млн. тенге, что является равным бюджету строительства школы на 350 мест или детского сада на 320 мест.



Должностные лица АлТС подозревались в получении взятки от Разимбекова Б. в сумме 16 млн. тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и перечисление денежных средств по договорам о проведении реконструкции тепловых сетей в г. Алматы.



В соответствии со ст.41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки, мера наказания заменяется на лишение свободы (приговор суда не вступил в законную силу).