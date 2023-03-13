Они окружают президентовKZ. Часть 3. Международники, - Данияр Ашимбаев

11:39 13.03.2023 Они окружают президентов. Часть 3. Международники

К моменту введения института президентства в республике с 1944 г. имелся собственный МИД (хотя в 1988 г. рассматривался вариант его преобразования в аппарат уполномоченного МИД СССР по КазССР). Министром на весну 1990 г. была Акмарал Арыстанбекова, генеральным секретарем (т.е., замминистра) – Гани Касымов. В аппарате министерства насчитывались отделы госпротокола (Ерлан Идрисов), международных экономических отношений (Асан Кожаков), печати и информации (Болатхан Тайжанов). В аппарате Совмина был отдел внешних связей (Сержан Канапьянов), а в ЦК некогда существовал отдел зарубежных связей, упраздненный в 1988 г. (последний зав. – Шарип Омаров).



При учреждении поста президента в апреле было предусмотрено, что он "ведет переговоры и подписывает международные договоры Казахской ССР; принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических представителей иностранных государств; назначает и отзывает дипломатических представителей Казахской ССР в иностранных государствах и при международных организациях".



И после образования Канцелярии (Аппарата) президента возник пост советника президента, который бы занимался международными вопросами. На этот пост был назначен Гани Касымов. Пост генсека в МИДе упразднили и снова ввели пост замминистра, который занял зам. декана факультета востоковедения КазГУ Сайлау Батырша-улы. Министр Арыстанбекова свой пост сохранила, хотя и после сложных парламентских дебатов. Параллельно развивался и аппарат управления внешнеэкономическими связями, хотя и это совсем другая история: были созданы ГКЭС (затем МВЭС) во главе с Сыздыком Абишевым, начали появляться всевозможные внешнеэкономические ассоциации и союзы.



В июле Назарбаев совершил первый деловой визит в США, а в августе появились "Основные принципы государственного протокола приема в КазССР иностранных официальных делегаций". В декабре 1990 г. произошло слияние аппаратов президента и правительства; Касымов остался советником, Канапьянов – зав. отделом внешних связей (точнее – руководителем одноименной референтуры).



В конце декабря 1991 г. МИД возглавил советник Посольства СССР в Иране и однокашник Назарбаева Тулеутай Сулейменов. В следующем году его первым замом стал эксперт МИД СССР Салим Курмангожин, замом – слушатель Дипакадемии Касым-Жомарт Токаев. В МИД был произведен призыв казахстанцев-дипломатов, работавших в союзном МИДе.



В феврале 1992 г. был создан международный отдел Аппарата президента и Кабинета Министров, который возглавил Гани Касымов. В отделе возникла протокольная служба (Аркин Ахметов). На кураторство внешней политики в тот период активно претендовал госсоветник – зав. отделом политического анализа АП Тулеген Жукеев, но особых трений заметно не было. Работы было много – формирование самостоятельного внешнеполитического аппарата, установление дипломатических отношений, инициативы по привлечению вниманию мирового сообщества к новому государству (взять то же СВМДА, предложенное Казахстаном в 1992 г., хотя инициативы впервые была озвучена еще Брежневым в 1981-м). Не забудем и про торги вокруг Тенгизского месторождения, отказа от ядерного оружия, допуска казахстанского урана на американский рынок и гарантии безопасности.



Стартовал и процесс создания казахстанских посольств за рубежом. В 1992 г. было создано постпредство в ООН, а если не считать дать установления дипотношений и открытия дипмиссий, то процесс создания самостоятельных посольств выглядел так: 1992 г. – Турция, США, КНР; 1993 г. – Индия, Египет, Бельгия, Венгрия, ФРГ, Франция, Иран, РФ, Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Узбекистан, Украина; 1994 г. – Пакистан; 1995 г. – Израиль, Саудовская Аравия, Италия, Южная Корея, Литва, Великобритания, Швейцария; 1996 г. – Австрия, Испания, Малайзия, Туркменистан, Япония; 2000 г. – Польша, Таджикистан; 2003 г. – Афганистан, 2004 г. – Чехия; 2006 г. – Катар, Армения, ОАЭ, Монголия, Нидерланды, Сингапур; 2007 г. – Хорватия, Иордания; 2008 г. – Грузия, Канада; 2009 г. – Оман, Греция; 2012 г. – Финляндия, Бразилия, Индонезия, Норвегия, Румыния, Таиланд; 2013 г. – ЮАР, Вьетнам; 2014 г. – Швеция, Мексика, Кувейт, Эфиопия; 2019 г. – Сербия, Словакия, Португалия, Латвия, Болгария, Эстония; 2021 г. – Ливан, Куба.



Кадровый состав посольств представлял собой – как и везде – смесь кадровых дипломатов и бывших чиновников, из которых некоторое число становилось фактически кадровыми. Аппарат МИД также быстро рос (и в 1996 г. была Высшая дипломатическая школа, ставшая затем Дипломатической академией, присоединенная затем к Академии госуправления). Первые послы совмещали по нескольку стран (Северная Африка, Восточная Европа, Прибалтика, Северная Европа, Ближний Восток и т.д.), но затем совмещение постепенно сокращалось. Кстати, в 1997 г. в системе МИД работали 311 человек, в 2005 г. штатная численность МИДа составляла 299 чел. (центральный аппарат) и 553 (зарубежный персонал), к 2008 г. выросла до 999 (в т.ч. 650 за рубежом), а к 2021 г. – до 1352 (887). Дальнейшие сведения о кадрах госслужбы оказались засекречены на фоне деклараций о сокращении численности госслужащих.



В августе 1992 г. в аппарате был создан отдел по делам СНГ, а в ноябре были утверждены "Основные положения единой протокольной практики РК (Государственный Протокол РК)".



Вернемся к президентскому аппарату. Осенью 1993 г. произошел быстро замятый скандал в ходе одного из зарубежных визитов главы государства, подробности которого передаются по-разному, но сводятся к формуле – группа веселых дипломатов забыла президента в аэропорту, что привело к ряду отставок и пожизненному попаданию некоторых лиц в "черный список". Начались первые скандалы и с некоторыми послами (согласно СМИ, некоторые представители страны отметились участием в драках и финансовых махинациях).



Во втором полугодии начальник управления МИД Нурлан Даненов стал пресс-секретарем президента. Заместителями министра стали Вячеслав Гиззатов и Константин Жигалов, а чуть позже первым замом был назначен Касым-Жомарт Токаев.



Весной 1994 г. начались ротации внешнеполитического руководства. В апреле Касымов был назначен торговым представителем во Франции, а Сулейменов – послом в США. МИД возглавил посол в Турции Канат Саудабаев, который быстро стал претендовать на самостоятельную роль министерства и его активную роль во внешнеэкономической политике. Жукеева же перевели на внутреннюю политику. Место Касымова два месяца оставалось вакантным (по слухам, пост предлагался Токаеву, но тот наотрез отказался). К тому времени аппараты президента и правительства разделились. Отделы внешних связей и по делам СНГ остались у премьера, а международный – у президента (летом его возглавил замминистра Констатин Жигалов). Осенью Саудабаева без особых комментариев вернули в Турцию, а министром стал на следующие пять лет Касым-Жомарт Токаев. Пост первого зама оставался вакантным несколько месяцев и только в феврале следующего года туда назначили Нурлана Даненова.



При реорганизации госорганов осенью 1995 г. Жигалов стал помощником президента, а консультант международного отдела Ермек Кошербаев – и.о. руководителя протокольной службы президента. Впрочем, первый через 3 месяца отправился советником-посланником в Лондон, а второй – первым секретарем в Швейцарию. (За это время АП вместо Абыкаева возглавил посол в Австрии Сагинбек Турсунов). Помощником стал посол по особым поручениям Ерлан Идрисов, а руководителем протокольной службы президента – второй секретарь Посольства в Турции Кайрат Сарыбай. В июне президент утвердил "Основные положения Государственного протокола РК" (заменены в июле 1999 г., а затем октябре 2006 г., не считая регулярных правок). В октябре был упразднен недолго просуществовавший Госкомитет по делам СНГ с передачей его функций МИДу.



В январе 1997 г. Идрисова вернули в МИД первым замминистра (Даненов уехал послом во Францию), а пост помощника по внешней политике был упразднен (в рамках оптимизации тогда остались только первый помощник – Абыкаев, помощник – секретарь СБ и помощник – зампред Высшего экономического совета). В любом случае МИД в тот период "лишился посредника" между министром и президентом.



В АП осталась только протокольная служба. В октябре Кайрат Сарыбай был переведен пресс-секретарем – руководителем пресс-службы президента. На его место, переименованное в "шефа протокола", пришел директор департамента консульской службы МИД Аскар Мусинов.



Весной 1999 г. президент решил синтезировать внешнеполитический и внешнеэкономический блок. Глава МИД Токаев стал вице-премьером, а посол в Швейцарии Булат Утемуратов – помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам (впрочем, занимался он больше второй частью). В сентябре президент утвердил Консульский устав (заменен в апреле 2016 г.). В октябре Токаев был назначен премьером, Ерлан Идрисов – министром иностранных дел, а посол в Великобритании Канат Саудабаев – руководителем Канцелярии премьер-министра. Шеф протокола Мусинов отправился послом в Египет, а на его место пришел консул в Стамбуле Жансеит Туймебаев. Пост первого замминистра иностранных дел в апреле 2000 г. занял экс-глава КНБ Нуртай Абыкаев (ему было поручено постсоветское пространство).



В конце 2000 г. Саудабаева, бывшего надежной опорой премьера, отправили послом в США – восстанавливать отношения после плохо принятых на Западе выборов 1999 г. Одновременно МИДу были переданы функции упраздняемого Агентства по инвестициям.



2001-й запомнился острыми политическими баталиями, а в конце – и политическим кризисом.



В январе 2002 г. Абыкаев прямиком из МИДа возглавил АП, Тасмагамбетов стал премьером, а Токаев получил двойной пост – госсекретаря и министра иностранных дел (Идрисов вернулся в первые замы, а летом уехал послом в Лондон). В марте был принят новый закон "О дипломатической службе Республики Казахстан", сменивший такой же закон 1997 г. Осенью из МИДа забрали Комитет по инвестициям и сократили его экономические функции (впрочем, "экономические" вице-министры в ведомстве остались – Вадим Зверьков и будущий премьер Алихан Смаилов).



Летом 2003 г. после очередного правительственного кризиса место госсекретаря передали Тасмагамбетову, а Токаев остался "только" министром иностранных дел. Новым замом при нем стал Мухтар Тлеуберди. Международные дела вместе с экономикой в АП стал курировать помощник президента Карим Масимов. В сентябре в Астане прошел первый Съезд лидеров мировых и традиционных религий, организацией которого занимался отдел по межконфессиональным отношениям АП (заведующий – Алексей Кекшаев, затем Рапиль Жошыбаев), а с переходом Нуртая Абыкаева на пост спикера Сената секретариат съездов переместился туда (где и пребывает по сей день).



В марте-апреле 2004 г. в АП был создан Центр внешней политики, который возглавил временный поверенный в делах РК в Сингапуре Нурлан Ермекбаев, много лет работавший с Масимовым (кстати, старший брат Ермекбаева – Серик – в 1993–1996 гг. работал первым зам. зав. международным отделом АП). Шеф протокола Туймебаев одновременно стал советником президента. В сентябре был упразднен Комитет по делам СНГ МИД. В октябре право назначения замминистра иностранных дел перешло от правительства к президенту.



Летом 2005 г. в МИД в качестве первого зама и спецпредставителя по вопросам сотрудничества с ОБСЕ появился посол в Австрии Рахат Алиев (пост первого зама некоторое время был вакантным).



В январе 2006 г. Масимов стал вице-премьером, Туймебаев – послом в РФ, Ермекбаев – зав. Центром внешней политики – советником президента, прежний главный инспектор Бауыржан Байбек – шефом протокола президента. Для МИДа осень принесла создание Комитета международной информации – специальной структуры, чтобы исправлять имидж Казахстана после скандального фильма о Борате (впрочем, ничем толковым данный комитет так и не отметился).



В январе 2007 г. после очередного кризиса Токаев стал спикером Сената, Масимов – премьером, секретарь Совета безопасности Марат Тажин – министром иностранных дел, Абыкаев – послом в РФ, Ермекбаев – замминистра, прежний главный инспектор Магжан Ильясов – зав. Центром внешней политики. Тажин и Алиев в связке во второй раз (после 2001 г.) проработали недолго: первый зам сначала был отправлен послом в Австрию, а потом – в международный розыск, оттуда так и не вернувшись. В апреле замминистра Нурлан Онжанов стал помощником президента, что символизировало возвращение контроля над МИДом в АП (точнее – сохранение контроля со стороны Токаева, поскольку новый помощник – креатура последнего). В мае посол в США Канат Саудабаев стал госсекретарем и начал подминать не только внутреннюю, но и внешнюю политику. В октябре в МИДе, как и в других министерствах, был введен пост ответственного секретаря, который занял прежний замминистра Рапиль Жошыбаев. В декабре Тажин и Саудабаев добились председательства в ОБСЕ для Казахстана в 2010 г.



В январе 2008 г. Онжанов был отправлен послом в ФРГ, а помощником президента вскоре стал замминистра Ержан Казыханов. В феврале в столице появился еще один выдвиженец Токаева – посол в Турции Бейбит Исабаев стал сначала вице-министром культуры и информации, а в августе – пресс-секретарем президента. В октябре Абыкаев вернулся на пост первого замминистра иностранных дел. В декабре Казыханов стал послом в Австрии, а помощником перевели замминистра – национального координатора по вопросам взаимодействия с ЕС Кайрата Сарыбая.



В марте 2009 г. МИД обзавелся Комитетом внешнеполитического анализа и прогнозирования (упразднен в 2014 г.). В июле закончилась мидовская автономия в кадровой политике: согласно указу президента кандидатуры замминистра, ответсекретаря, председателей комитетов, послов и постпредов при международных организациях были включены в номенклатуру Центра внешней политики АП. В августе Бауыржан Байбек неожиданно был назначен зам. руководителя Администрации президента по региональной политике, а шефом протокола стал прежний зам Румиль Тауфиков. В сентябре – в самый канун председательства в ОБСЕ – Тажина отправили помощником президента – секретарем Совета безопасности, а министром иностранных дел стал по совместительству госсекретарь Канат Саудабаев.



В августе 2010 г. президент подписал указ "О вопросах подготовки информации о выполнении международных договоров РК и представления ее на рассмотрение президента РК, а также согласования проектов решений международных организаций, участницей которых является РК, и их реализации, подготовки международных мероприятий РК с участием президента РК и выполнения достигнутых договоренностей", которым был отменен прежний документ – указ от апреля 1996 г. "О вопросах реализации международных договоров РК и договоренностей, достигнутых в ходе встреч и переговоров на высшем и межправительственном уровнях". В это же время Абыкаев с поста первого замминистра иностранных дел вновь возглавил КНБ (после чего пост первого зама опять на какое-то время пропал). В сентябре Нурлан Ермекбаев вновь стал помощником президента, а Кайрат Сарыбай – замминистра иностранных дел.



В феврале 2011 г. Казыханов был переведен замминистра, а в апреле стал главой МИД; Саудабаев остался только госсекретарем. Накануне Касым-Жомарт Токаев был назначен заместителем генсека ООН и гендиректором отделения ООН в Женеве (советником-посланником Постпредства РК в Женеве был назначен прежний руководитель Аппарата Сената Мурат Нуртлеу).



В апреле 2012 г. Ермекбаев стал послом в КНР, а должность помощника осталась вакантной до сентября, когда на нее был переведен экс-глава МИД Казыханов. В новом правительстве последнего сменил посол в США Ерлан Идрисов.



В мае 2013 г. Жошыбаев был назначен первым замминистра иностранных дел. В июне ответсеком стал посол в ОАЭ Аскар Мусинов. Магжан Ильясов был переведен советником президента, а экс-зам. руководителя Канцелярии премьер-министра Ержан Ашикбаев назначен зав. Центром внешней политики (нужно упомянуть, что в 2012–2013 гг. Ильясов выезжал на учебу и обязанности исполнял его зам Толежан Барлыбаев, а с октября 2012 г. – Ашикбаев). В октябре Токаев вернулся на пост спикера Сената. В декабре Ильясов стал и советником, и зав. центром, а Ашикбаева перевели в МИД замминистра.



В июле 2014 г. посол в ФРГ Нурлан Онжанов вновь стал помощником президента, Аскар Мусинов – замминистра, посол в Чехии Анарбек Карашев – ответственным секретарем МИД. В ноябре посол в КНР Ермекбаев стал секретарем Совета безопасности.



В июле 2015 г. помощник президента по международным делам – редкий случай – появился на публике. Нурлан Онжанов презентовал книгу "Миротворец", посвященную участию Нурсултана Назарбаева в урегулировании конфликта на Украине. Как отметил автор, он "постарался проследить последовательные усилия главы государства по укреплению мира на международной арене". В октябре шеф протокола Румиль Тауфиков был переведен зам. акима Алматы (к Байбеку), а протокол после некоторой паузы, потребовавшей назначения и.о., был назначен зам. руководителя Аппарата Сената Мади Атамкулов.



В марте 2016 г. первый замминистра Рапиль Жошыбаев был освобожден от должности, оставшись на посту комиссара выставки ЭКСПО-2017; на его место был назначен посол в Швейцарии Мухтар Тлеуберди. В мае Ильяс Магжанов был переведен послом в Нидерландах, а Центр внешней политики возглавил директор департамента СНГ МИД Адиль Турсунов. В декабре Идрисов потерял пост министра; его сменил постпред при ООН Кайрат Абдрахманов.



В январе 2017 г. в ООН направили посла в США Кайрата Умарова, а в феврале Идрисов поехал послом в Лондон, а Казыханов – из Лондона в Вашингтон. В октябре было создано НАО "Фонд Отандастар", которому было поручено "обеспечение поддержки зарубежных и прибывших в Республику Казахстан этнических казахов" (изначально акции были разделены по 50% между Министерством культуры и спорта и МИДом, затем пакет акций МКС был передан МИОР, а в январе 2022 г. отошел к МИДу).



В мае 2018 г. Карашев был освобожден от должности ответственного секретаря, арестован, осужден – вместе с бывшим послом в Узбекистане Утембаевым (2000 г.), а затем оправдан (2022 г.). Его сменил ответсек Минсельхоза Ермек Кошербаев. В ноябре РГП "ХОЗУ МИД РК" стало РГП "Дипломатический сервис". В декабре МИД возглавил прежний министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов (старший брат шефа протокола); Абдрахманов же через 3 месяца уехал послом в Швецию. Одновременно со сменой министра Нурсултан Назарбаев поручил передать МИДу полномочия в сфере реализации государственной политики по привлечению инвестиций, координацию деятельности в сфере продвижения экспорта, а заодно Комитет по инвестициям и АО "Национальная компания "Kazakh Invest".



В январе 2019 г. Кошербаев стал замминистра, а посол в Таджикистане Сейтимов – ответсекретарем МИД. В марте, как известно, произошла смена власти: Касым-Жомарт Токаев стал президентом страны. Естественно, что в его команде не последнюю роль стали играть выходцы из МИДа. Нурлан Онжанов стал начальником канцелярии президента, руководитель канцелярии МИД Бакытжан Сариев – его замом, посол в Финляндии Мурат Нуртлеу – помощником президента по международным делам, зампред Комитета международной информации МИД Сатыбалды Буршаков – зав. Центром внешней политики (его предшественник Адиль Турсунов перевелся в Канцелярию Елбасы), замминистра иностранных дел Галымжан Койшыбаев – руководителем Канцелярии премьер-министра (его статус вскоре был повышен до члена правительства). В июне полномочия в сфере продвижения экспорта перешли от МИД к новому Министерству торговли и интеграции. При присвоении ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла была введена выдача нагрудного знака "Төтенше және Өкілетті Елші". Одновременно АО "Управление по обслуживанию дипломатического корпуса Астана" было переименовано в АО "Институт внешнеполитических исследований". В июле Центр внешней политики был переименован в отдел внешней политики и международных связей. Сариев возглавил отдел госслужбы и кадровой политики АП, а посол в Азербайджане Бейбит Исабаев – представительство президента в парламенте. В сентябре Атамкулов был переведен министром индустрии и инфраструктурного развития, МИД получил Мухтар Тлеуберди, а зав. отделом внешней политики и международных связей АП Сатыбалды Буршаков стал послом в Израиле. В октябре на его место был назначен советник-посланник Посольства в США Даулетбек Кусаинов, а первым замминистра стал посол в КНР Шахрат Нурышев. В декабре зам. зав. отделом внешней политики и международных связей АП Аркен Утенов был назначен ответственным секретарем МИД, а его предшественник Нурлан Сейтимов стал послом в Эстонии.



В январе 2020 г. Кошербаев был назначен послом в РФ. В марте президент утвердил новую Концепцию внешней политики на 2020–2030 годы, которая сменил аналогичный документ от 2014 г. Основными принципами внешней политики документ провозгласил: (1) преемственность внешнеполитического курса Н.А. Назарбаева на новом этапе развития страны; (2) содействие построению стабильного, справедливого и демократического мирового порядка; равноправная интеграция в мировое политическое, экономическое и гуманитарное пространство; эффективная защита прав, свобод и законных интересов казахстанцев и проживающих за рубежом соотечественников; (3) продвижение внешней открытости государства, создание благоприятных внешних условий для повышения уровня благосостояния казахстанцев, развития политического, экономического и духовного потенциала страны; (4) многовекторность, прагматизм и проактивность, означающие развитие дружественных, равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми государствами, межгосударственными объединениями и международными организациями, представляющими практический интерес для Казахстана; (5) мультилатерализм, направленный на формирование коллективного видения и эффективных подходов международного сообщества к решению широкого круга глобальных и региональных проблем на основе многосторонних консультаций и соглашений; (6) неразрывная связь безопасности и развития на национальном, региональном и глобальном уровнях, предполагающая выработку интегрированных подходов международного сообщества к реагированию на вызовы и угрозы безопасности трансграничного характера, урегулированию конфликтов, построению мира в постконфликтных странах. В сентябре Кайрат Умаров стал послом в Австрии вместо Кайрата Сарыбая, а Магжан Ильясов – постоянным представителем при ООН. В октябре ответсек МИД Аркен Утенов стал зампредом нового Агентства по стратегическому планированию и реформам. В декабре МИД получил еще одно НАО – "Казахстанское агентство международного развития "KazAID" для "содействия в оказании официальной помощи развитию".



В феврале 2021 г. должность Мурата Нуртлеу была переименована в зам. руководителя Администрации президента. В апреле президент учредил пост специального представителя президента по международному сотрудничеству с такими задачами: (1) налаживание международных связей в политической, экономической, гуманитарной и экологической сферах; (2) обеспечение продвижения основных направлений внешней политики РК и инициатив президента. Спецпредставитель был причислен к числу руководящих работников АП, но по статусу поставлен чуть ниже замрука по международным вопросам. На этот пост был назначен посол в США Ержан Казыханов. Наличие двух кураторов внешней политики некоторое время вызывало вопросы, но по ходу замрук курировал работу МИД, оставаясь в тени, а спецпредставитель начал совершать зарубежные турне (сентябрь – Вена и Братислава, октябрь – Кабул, декабрь – Берлин и Вашингтон) и выступать на мероприятиях по линии работы с ЕС. В мае в связи с упразднением должности ответсеков руководитель представительства МИД в Алматы Ерлан Искаков стал руководителем аппарата МИД. В июле посол в Сербии Габит Сыздыкбеков был назначен первым заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра (в 2007–2011 и 2017–2019 гг. он работал с Токаевым в аппарате Сената). На его место был назначен шеф протокола президента Мади Атамкулов. Должность была переименована, и прежний зам Дмитрий Михно стал начальником службы протокола президента. Уже в августе Искаков переведен генконсулом в Казани, а в декабре пост рукапа занял директор департамента обеспечения и документооборота МИД Амангельды Саинов.



Январские события 2022 г. принесли свои изменения в международный блок. В разгар беспорядков, вызванных попыткой госпереворота, президент направил Мурата Нуртлеу на должность первого зампреда КНБ (5 января). 11 января министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди стал одновременно вице-премьером, а спецпредставитель президента по международному сотрудничеству Ержан Казыхан – одновременно зам. руководителя Администрации президента. Управляющим делами президента стал Айбек Дадебаев (работавший с Токаевым в Сенате и в Женеве, а с 2019 г. – зам. начальника канцелярии президента и зам. управляющего делами). 1 февраля Нуртлеу, один из ближайших к президенту людей, возглавил Администрацию президента. В марте в разгар геополитического кризиса, вызванного войне на Украине, президент отправил в Брюссель Казыхана и первого замрука АП Сулейменова для проведения официальных и неофициальных переговоров по позиции Астаны (в январе следующего года Казыхан с аналогичной миссией летал в Вашингтон). В апреле замминистра Акан Рахметуллин стал первым замминистра, сменив Шахрата Нурышева, вновь назначенного послом в КНР. Сотрудник МИДа был впервые назначен на руководящую должность в Совете безопасности: 28 апреля Нуржан Каджиакбаров стал зам. секретаря СБ (при этом буквально тремя днями ранее было объявлено о его назначении директором департамента Центральной Азии МИД – с поста советника-посланника в РФ). В июне начальник канцелярии президента Нурлан Онжанов, по всей видимости, проиграв аппаратные войны, вернулся на пост посла в ФРГ; его сменил Бакытжан Сариев. Бейбит Исабаев, успевший поработать полгода сенатором, возглавил область Жетысу. В октябре Рахметуллин был направлен постпредом при ООН, на его место пришел посол в Австрии Кайрат Умаров, а Магжан Ильясов был переведен в Великобританию (этот пост стал вакантным в августе после отставки Ерлана Идрисова – вроде бы в связи с достижением пенсионного возраста, но на фоне скандала о возможной поставке казахстанской военной техники на Украину через Великобританию). В это же время пост посла в Узбекистане получил экс-министр Бейбут Атамкулов (из правительства он "выпал" в январе).



В январе 2023 г. Галымжан Койшыбаев стал вице-премьером по дебюрократизации (6-м в правительстве Смаилова) и руководителем Аппарата правительства. Покинул пост посла в Испании ветеран дипкорпуса Константин Жигалов (замминистра, зав. международным отделом АП, помощник президента, советник-посланник в Великобритании, посол в Польше, Бельгии, замминистра, посол в Канаде).



Отметим высокий уровень сменяемости кадров – как в МИДе, так и в АП. Первый замминистра Умаров и замминистра Роман Василенко уже ветераны, в то время как большинство новых замов, глав департаментов и посольств – относительные новички. Нельзя не упомянуть и некоторый элемент династийности: кроме двух братьев-послов Атамкуловых есть еще определенное количество сыновей дипломатов первой волны на руководящей работе. В принципе, количество "варягов" в МИДе явно снижается (среди послов только два бывших акима).



Из действующих послов к кадровым дипломатам относятся: Бакаев – Австрия, Баймухан – Бельгия, Темирбаев (сын экс-посла в РФ) – Болгария, Абибуллаев – Хорватия, Арыстанкулова – Франция, Сартбаева (+11 лет в Сенате) – Финляндия, Сейтимов – Эстония, Онжанов – ФРГ, Баударбек-Кожатаев – Греция, Абдрашов – Венгрия, Сембаев – Италия, Примбетов – Латвия, Уразаев – Литва, Турсунов – Норвегия, Кирабаев – Польша, Рустемов (+10 в Мажилисе) – Румыния, Барлыбаев – Словакия, Мусаев – Испания, Саржанов – Швейцария, Нуртаев (сын экс-посла в РФ) – Швеция, Ильясов – Великобритания, Алимбаев – представительство ООН в Женеве, Батрашев (+"КазРосГаз" и Сенат) – Португалия, Атамкулов-мл. – Сербия, Нусупов – Бразилия, Камалдинов – Канада, Ашикбаев – США, Рахметуллин – ООН, Лама Шариф (+председатель Агентства по делам религий) – Египет, Садыков – Эфиопия, Ахинжанов – ЮАР, Оразбай – Иран, Буршаков (+5 лет в Сенате и Мажилисе) – Израиль, Туматов – Иордания, Жумалы (-14 лет в СМИ) – Ливан, Исагалиев (сын экс-ВПД в Монголии) – Катар, Бердыбай – Кувейт, Арын (+Сенат и Министерство общественного развития) – Саудовская Аравия, Сапиев – Турция, Мухаметалиулы – Оман, Менилбеков – ОАЭ, Нурышев – КНР, Жалгасбаев – Индия, Елемесов – Куба, Есимбеков (-"КазТрансОйл", "Самрук-Казына", ТПП, НПП, "Алмэкс") – Япония, Кошербаев (-20-летний перерыв на правительство, КМГ, "Отан", акимат ВКО и МСХ) – РФ, Дюсенбаев – Южная Корея, Сугурбаев – Малайзия, Койшибаев – Монголия, Кистафин – Пакистан, Куттыкадам – Сингапур, Исетов – Таиланд, Сарекенов – Индонезия, Абдыкаримов – Азербайджан, Иманбаев – Армения, Айдарбеков – Молдова, Жошыбаев – Кыргызстан, Туреханов – Таджикистан, Тажибаев – Туркменистан.



К ним также нужно отнести Тажина (экс-глава МИД) – Чехия, Есенгельдиева ("Барлау") – Афганистан, Мурзалина (МГИМО+8 лет в посольстве в РФ) – Грузия, Атамкулова-ст. (посол и министр) – Узбекистан. "Политических" посла только четверо – Жумагалиев – Нидерланды, Байжанов – Вьетнам, Бейсенбаев – Беларусь и Калетаев – Украина (Кстати, из 66 человек из этого списка все 100% казахи и только 2 женщины, т.е. 3%). Вакантно на данный момент посольство в Мексике.



С другой стороны, Казахстан помимо немалой квоты в интеграционных организациях имеет и большое представительство своих кадров в международных организациях. За последние годы количество дипломатов во властных структурах серьезно выросло, как и политический уровень непосредственно тех, кто занимается внешней политикой. Понятно, что внешнюю политику вырабатывает непосредственно глава государства, а руководство МИДа и АП старательно ее проводит, тщательно подбирая каждое слово. МИД пытается заниматься и возложенной на него инвестиционной функцией. Как высказался в конце минувшего года глава государства, "Министерство иностранных дел проводит достаточно эффективную работу по привлечению интереса иностранных инвесторов. Послы встречаются за рубежом, как говорится, "под ручку" привозят инвесторов к нам. Проблемы начинаются на стадии реализации, на местах. Одним словом, мы просто теряем инвесторов". Президент уточнил, что "сопровождение реализации инвестиционных проектов – это зона ответственности акимов". С другой стороны, внешнеполитический блок АП эта тема особенно не касается: за акимов отвечает другой блок, за экономику – третий. Задача дипломатии на современном этапе – это усиленная многовекторность, с тем чтобы каждый считал нас своим стратегическим союзником. И наличие большого числа дипломатов-начальников в МИДе, правительстве и АП позволяет при решении этой задачи запутывать союзников протокольным иезуитством.



Автор:

Ашимбаев Данияр

13.03.2023 Источник - turanpress.kz

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