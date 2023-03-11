По тапкам! Два депутата укрРады из "слуг народа" рванули в Азию, прихватив $200 млн бюджетных средств

12:11 13.03.2023

Депутата Рады уличили в желании получить 200 млн долларов и уехать в Азию



Аудиозапись, оказавшуюся прослушкой беседы депутата Верховной рады Украины Игоря Негулевского и бывшего депутата страны Николая Тищенко, выложил в Telegram-канале лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и несколько других каналов.



Законодатель от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Негулевский сообщил, что собирается установить контроль над украинским Министерством экологии. Там он хотел получить 200 миллионов долларов, которых ему "до конца жизни хватит".



"Уехать в мою неизведанную ни капли Азию..." - раскрыл свой план Негулевский, который он хотел реализовать в течение нескольких месяцев.



Кроме того, украинский парламентарий добавил, что хочет выводить средства с помощью офшоров и швейцарских банков, которые не распространяют информацию о конечном бенефициаре.



Накануне стало известно, что собеседник Негулевского Тищенко, родственник главы офиса украинского лидера, уехал в Европу, а после в Таиланд. После он был исключен из партии "Слуга народа".