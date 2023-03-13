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Почему Пекин заинтересован в урегулировании украинского кризиса? - Д.Нефедов
12:36 13.03.2023

ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ | 13.03.2023

Перед лицом гибридной агрессии коллективного Запада

Наблюдаемая в последние недели активность Пекина по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта обусловлена ужесточением санкций США против КНР, а также вероятностью их распространения на страны, сотрудничающие с КНР. В ходе недавней Мюнхенской конференции по безопасности заведующий канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И косвенно дал понять, что Пекин испытывает давление от санкционной политики Запада против РФ, порождающей "бесконечные проблемы в мировой экономике".

В пользу дальнейшего усиления санкционного давления на Китай свидетельствует и развернутая западными СМИ информационная кампания о неких поставках в Россию китайского оружия, планируемых либо фактических. Тон в этой кампании задают госсекретарь Энтони Блинкен и посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, рассуждающие о недопустимости любых действий Китая по поставке вооружений России, что будет рассматриваться Вашингтоном как "красные линии". Согласно вбросу империи лжи администрации Байдена, минимум до середины 2022 года китайский оборонный подрядчик Poly Technologies отправил некоторое количество грузов, в том числе детали для вертолетов и радиооборудование класса "воздух-земля", одному из подсанкционных российских предприятий (вертолетный завод в Улан-Удэ). В Пекине не видят оснований оправдываться за обычное военно-техническое сотрудничество, но важен факт такой кампании, возможно, предваряющей новые антикитайские инициативы США. С начала 2023 года такие инициативы распространяются на бывший португальский Аомэнь (Макао) и частично на бывший британский Гонконг, перешедшие под контроль КНР соответственно в 2001 и 1997 годах. Эти две автономные территории Китая с особым таможенно-экономическим статусом – значимые центры реэкспорта и офшорного бизнеса, да еще и со своей валютой (патака в Аомэне и гонконгский доллар).

С первой половины 1970-х годов, затем в эпоху Дэн Сяопина Гонконг и Макао стали важными факторами развития связей Запада с Китаем. Через эти же территории были установлены неформальные финансово-экономические связи КНР с мятежным Тайванем. Даже до знаменитого политико-дипломатического "разворота" Пекина в сторону США на рубеже 1960-х – 1970-х годов, связываемого с именем Генри Киссинджера, западные торговые санкции против КНР не включали Макао с Гонконгом. Поддержание Западом экономики маоистского Китая в период его конфронтации с СССР числилось среди главных задач политики США и в отношении Пекина. Более того, Тайваню категорически запрещались какие-либо политические провокации и экономические диверсии против КНР с использованием Гонконга с Макао.

Созданием искусственных помех в торгово-экономической деятельности Гонконга и Аомэня, включая перемещение в Китай и из него подсанкционных товаров, проведение в этих районах транзитных финансовых расчетов, реэкспорта китайских инвестиций, американцы пытаются дезорганизовать торгово-экономические связи своего основного конкурента (геополитического противника). По некоторым данным, США и Канада планируют объявить о санкциях либо о торговых ограничениях уже и против стран, импортирующих из КНР высокотехнологичную продукцию. Несложно заметить, что эти меры могут распространиться и на ЕС.

В 2022 году стоимостные объемы торговли США с КНР, несмотря на "антипекинские" экзерсисы Вашингтона, достигли рекордного уровня в 691 млрд. долл. Не менее 60% товарообмена приходится на китайский экспорт. По многим прогнозам, в текущем году рост торговли КНР с США едва ли снизится более чем на 5% (в случае же ослабления антикитайских санкций рост может превысить 7%).

Что касается торговли КНР с Евросоюзом, здесь в минувшем году также достигнут рекорд: почти 800 млрд. долл. с преобладанием китайского экспорта (примерно 65%). "Этот показатель демонстрирует устойчивые отношения между двумя крупными экономиками", – отмечает Цуй Хунцзянь, директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований при Госсовете КНР. – Объем двусторонней торговли слишком значителен, чтобы его можно было изменить независимо от того, стимулируется ли он Китаем или ЕС". Отметим, что продукция с высокой добавленной стоимостью в китайском экспорте в США и ЕС уже который год почти достигает 70%.

На этом фоне уровень торговли РФ с КНР выглядит куда скромнее: в 2022 году он ощутимо возрос и составил 190 млрд. долл. Да, российский экспорт превышает 60%, но доля в нем сырья (нефть, газ, уголь, древесина) – также более 60%. По большинству прогнозов рост китайско-российской торговли в 2023 г. может составить до 15%, если в КНР не будут опасаться вторичных санкций Запада. Однако в любом случае эти объемы несопоставимы с торговлей Китая с Америкой и Евросоюзом.

Однако положение дел может начать резко меняться, вот почему в Пекине заинтересованы в урегулировании украинского кризиса либо в "наглядной" демонстрации своих усилий в данном направлении. И инициатива, озаглавленная "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса", адресована не столько Москве и Киеву, сколько Западу, включая Японию, занимающую третье место во внешнем товарообороте КНР.

Чтобы избежать усиления санкционного давления, в Пекине стремятся играть "на опережение". "Чем более нестабильным становится мир, тем важнее для Китая и России неуклонно развивать свои отношения", – отмечает министр иностранных дел КНР Цинь Ган, задавая вопрос: "Почему США просят Китай не поставлять оружие России, в то время как они продолжают продавать оружие Тайваню?" Отношения Китая и России не основаны на союзе и конфронтации и не нацелены на третью сторону, не представляя угрозы ни для одной страны, добавил глава китайской дипломатии.

С недавних пор в интернет-пространстве распространяется информация о предстоящем визите в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. Называлась даже конкретная дата – 21 марта. "Китай и Россия поддерживают тесные контакты на всех уровнях, однако по поводу визита… у нас сейчас нет информации", – заявила между тем 8 марта официальный представитель МИД КНР Мао Нин; все визиты зарубежных гостей в Россию анонсируются своевременно, напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В любом случае более тесные связи с Россией приведут к большей устойчивости Китая перед лицом гибридной агрессии коллективного Запада.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678700160


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