Удар по центру связи и управления НАТО на Украине - "в бункере десятки трупов, раскопки продолжаются"

12:39 13.03.2023

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 12.03.2023



Большинство убитых – британцы и поляки



Как сообщил 12 марта греческий портал политической и военной информации Pronews, ссылаясь на американские источники, в ходе операции возмездия за провокацию в Брянской области российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" нанесла удар по совместному украинско-натовскому центру управления и связи.



По сведениям Pronews, в результате "ужасающего удара" ракетой, которая летит со скоростью 12 махов, погибли "десятки натовских офицеров". По всей вероятности, речь идет о поражении "теневого Генштаба" НАТО на Украине. В секретном подземном бункере, построенном на глубине 400 футов (120 метров), размещалось несколько офицеров стран НАТО (в отставке) и советников. В общей сложности более 300 человек. К настоящему моменту, сообщает портал, из-под обломков подземного штаба извлекли 40 человек, но большинство погибших под завалами пока не найдено.



Неизвестно, продолжает портал, сколько в точности граждан Запада и сколько украинцев было убито в результате удара "Кинжалом". "Большинство из них, – сообщает Pronews, – британцы и поляки, но среди них были и американцы, и представители частных компаний, поддерживающих связь и передачу данных. В ближайшие дни будет видно, в какой степени это повлияет на проведение украинских и западных операций и попытки остановить финальную фазу наступления русских на Бахмут".



"Это, – утверждает Pronews, – первый такой масштабный удар по военнослужащим стран НАТО, и неизвестно, как отреагируют на это западные столицы, хотя в случае реакции это будет всеравно что признать активное участие личного состава в войне против России".



Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, уничтожены места базирования ударных беспилотников, сорваны переброска резервов и железнодорожные перевозки иностранного вооружения, выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.



По словам главкома ВСУ Залужного о последствиях российского удара в ночь с 8 на 9 марта по украинским объектам, российской стороной была выпущена 81 ракета, в том числе ракеты Х-47 "Кинжал", X-22, Х-101/Х-555, а также 8 БПЛА "Герань". По словам Зеленского, "это была тяж`лая ночь"; как отметили наблюдатели, при этом президент Украины выглядел, как побитая собака.



В заявлениях украинских официальных лиц ничего не говорится о поражении натовского бункера и гибели западных военнослужащих. Однако в украинских пабликах гуляет информация о том, что 9 марта американское посольство в Киеве посетила делегация Генштаба Украины, как предполагают, чтобы передать списки погибших при ударе американцев.



"Использование гиперзвуковых ракет усилило тревогу в США и продемонстрировало, что Россия обладает трудно перехватываемым оружием с ядерным потенциалом", – говорится в публикации Washington Post. Соединенным Штатам пока не удалось разработать собственные ракеты с похожими характеристиками, это делает западные страны еще более уязвимыми, сделали вывод авторы материала.



"Кинжал" – это новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, носимыми специально оборудованными для этого перехватчиками МиГ-31К. Ракета обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей. На опытно-боевом дежурстве в ВС РФ комплексы "Кинжал" находятся с декабря 2017 года. Официально первое боевое применение этих ракет состоялось 18 марта 2022 года в ходе СВО.



Как заявил спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат, "мы не можем пока противодействовать этим ракетам, они летят по баллистической траектории. У нас нет средств против них".



Испытания в прошлом году американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях закончились неудачей из-за проблем при запуске, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Минобороны США.