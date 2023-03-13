России надо закрепить поворот на Восток и Юг, - Вадим Трухачев

12:42 13.03.2023

Вадим Трухачев



России надо закрепить поворот на Восток и Юг

Вадим Трухачев

политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ

13 марта 2023,

За прошедший год Россия вынужденно пересмотрела географические приоритеты своей внешней политики. Едва началась специальная военная операция, как отношения со странами коллективного Запада, которым многие годы уделялось первостепенное внимание, рухнули в пропасть. На сегодняшний день нас еще связывают дипломатические отношения и остаточные экономические связи. Визы вроде бы еще в большинство стран дают, но попасть туда в связи с остановкой прямого транспортного сообщения затруднительно.



На введенные против нее ограничения Россия ответила своим списком недружественных стран. В нем находятся все страны коллективного Запада. Сюда же попали Украина, а также стремящиеся в ЕС Албания, Черногория и Северная Македония. Наличие там географически и культурно не принадлежащих к нему, но политически в полной мере ставших частью западного сообщества Японии и Сингапура, тут тоже не вызывает никакого удивления. Как и полностью зависимый от американцев Тайвань. Про Австралию и Новую Зеландию и говорить нечего – плоть от плоти англосаксы. Разумеется, есть в этом жестком списке и некоторая натяжка. Заметные отличия от политики санкций демонстрирует Венгрия, и ее присутствие в списке недружественных государств обусловлено разве что ее членством в Евросоюзе и НАТО. Отдельные отступления от общей антироссийской линии позволяют себе Италия, Австрия, Греция, Кипр, Мальта, а также не входящая в ЕС Швейцария. Южная Корея присоединилась не ко всем ограничениям – потому ее тоже следует признать недружественной со значительными оговорками.



А что за пределами коллективного Запада? Полностью поддержала санкции, да и в целом давно наработала на включение в данный список Молдавия. Но ее, видимо, не записали туда по "старой советской дружбе". А за пределами стран, которые относят к Западу, все возможные ограничения против России ввела разве что Микронезия, разорвавшая с нами отношения вслед за Украиной. Кроме того, ряды недружественных стран пополнили Багамские Острова, традиционно во всем оглядывающиеся на США. Все, больше никого.



Можно вспомнить еще 12 государств, которые в том или ином виде примыкают к линии Запада, хотя санкции не вводят. Они или поставляют оружие Украине, или постоянно голосуют в ООН за антироссийские резолюции, или же ввели в отношении России некоторые ограничения. Разумеется, в нем находится Грузия, которая давно не имеет с Россией даже дипломатических отношений. Вооружающая Украину и постоянно голосующая против нас в ООН Турция – тоже не удивляет. Ведь речь все-таки идет о стране НАТО.



Босния и Герцеговина не вводит санкции только благодаря наличию в ее руководстве сербов – мусульмане и хорваты давно бы это сделали. Наиболее неприятно присутствие в этом перечне Азербайджана, проголосовавшего за осуждение России в рамках резолюции Генассамблеи ООН 68/262 и не опровергнувшего обвинения в поставках Украине боеприпасов (как, например, это сделал Пакистан). Но дальше все выглядит вполне буднично. Среди арабских стран сюда можно отнести только Марокко, среди латиноамериканских – Гватемалу, в Черной Африке – Либерию.



Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

В Южной Азии явное недружественное действие позволили себе только в Бангладеш. Наконец, еще четыре государства замечены как в антироссийских голосованиях в ООН, так и в присоединении к некоторым из ограничений, наложенных на нашу страну. Это Сент-Китс и Невис в Карибском море, а также три островных страны Океании – Фиджи, Кирибати и Маршалловы Острова. Впрочем, и тут никакого удивления. Все они теснейшим образом связаны с американцами, англичанами или австралийцами. Тем самым получается, что в антироссийских действиях того или иного масштаба замечено 61 государство ООН плюс Тайвань и полупризнанное Косово (с которыми все понятно).



Бразилия, Аргентина, Мексика, Таиланд, Индонезия, Пакистан, Египет, Саудовская Аравия – эти государства занимают нейтральную позицию, с ними мы взаимодействуем по огромному спектру международной повестки, благодаря чему санкции действуют не так сильно, как хочется Западу.



И это именно те страны, на которые и должны быть направлены основные усилия нашей дипломатии. Само собой – и на те (в первую очередь на Китай, Индию и ЮАР), которые при голосованиях за антироссийские резолюции в ООН воздерживаются. Собственно говоря, этот поворот на Восток и Юг уже произошел. Достаточно просто посмотреть географию поездок главы МИД Сергея Лаврова за последний год. Многополярный мир – это как раз все они. И мы должны искать пути сотрудничества с ними, убеждать в нашей полезности в первую очередь их.



Вплоть же до 2022 года дело обстояло совершенно иначе. Если не брать Китай, Индию и страны постсоветского пространства (которые просто по определению не могут не быть приоритетами), то основное внимание российской дипломатии уделялось коллективному Западу. В концепциях внешней политики это повторялось из раза в раз. Мы годами пытались договориться, нащупать хоть какие-то точки соприкосновения, построить хотя бы подобие общего пространства "от Владивостока до Лиссабона". И каждый раз сокрушались, что этого не вышло.



Но при всей разнице в культурах, религиях и образе жизни, диалог с глобальными Востоком и Югом выстраивать проще, чем с той же Европой. Например, потому, что там, в отличие от Запада, нет многовековой традиции русофобии. Собственные идеи неприятия нас имеются разве что в Японии и Турции. В прочих странах – это привнесенные при доминировании Европы и США стереотипы, которые можно разрушить, если уделить этим государствам должное внимание. И уважение, которые Запад с его высокомерием как раз не проявляет.



Задача России – изолировать коллективный Запад так, чтобы к нему по вопросу давления на Россию никто не примыкал. Надо сказать, что российская дипломатия частично с этим справилась. И дальнейшие усилия необходимо сосредоточить на Азии, на Ближнем Востоке, на Африке, Латинской Америке и даже на Океании.



Парадоксально, что успехи на Востоке и Юге приведут и к подвижкам на Западе. Когда в Европе и США осознают, что у России имеются прочные позиции в остальном мире, а возможности давить на него иссякли, с нами начнут разговаривать. Пора закрепить в новой Концепции внешней политики РФ приоритет не-Запада, а диалог с Западом вести по остаточному принципу. Наше место сейчас – вместе с Востоком и Югом. Даже если культурно между нами есть немалое расстояние.