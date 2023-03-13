"Коллективное руководство потеряло актуальность": для Китая наступают непростые времена

13:24 13.03.2023

Олег Кравцов. 13.03.2023 , Москва



Ближайшие годы станут для Пекина крайне тяжелыми, что вынуждает Китай идти на централизацию власти, выражающуюся в последних кадровых перестановках.



Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов



Ближайшие годы станут для Пекина крайне тяжелыми, что вынуждает Китай идти на централизацию власти,...



"За минувшее десятилетие в Китае произошла значительная консолидация власти в руках Си Цзиньпина, главенство Компартии над государством и обществом также стало более очевидным.



Вместе с тем вернуть Китай во времена Мао Цзэдуна невозможно уже потому, что китайское общество остается многоукладным и разнообразным, что служит разительным контрастом со временами коммун. Власти продолжают поддерживать частный бизнес, о котором в Китае в 1960–1970-х годах и подумать было невозможно", - сказал эксперт "Коммерсанту".



По его мнению, предстоящее десятилетие будет для Китая очень трудным, учитывая, что старая модель экономического развития уже исчерпана, дешевой рабочей силы и дармовых ресурсов больше нет, а внешняя среда - отношения с США и их союзниками - становится все более токсичной.



"В этой ситуации прежняя конструкция власти с ее борьбой группировок, которая со стороны выглядела как коллективное руководство, потеряла свою актуальность, не позволяя принимать быстрые решения, оперативно реагируя на угрозы и вызовы.



В то же время нынешняя модель правления Си Цзиньпина нацелена на обеспечение стабильности в условиях внутренних и внешних трудностей. Любые надежды на либерализацию этой модели появятся лишь тогда, когда у Китая будет уверенность в том, что тяжелый этап остался позади", - убежден Ломанов.