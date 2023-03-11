American Thinker: Мир перестал бояться США из-за их слабости

14:06 13.03.2023

American Thinker

США



Когда нужна сила, Америка проявляет слабость

American Thinker: мир увидел слабость США и потерял страх перед ними



США всегда считали демонстрацию силы необходимостью, но теперь они показывают только слабость, пишет AT. Америка не в силах решить свои внутренние проблемы, она уступает соперникам на всех фронтах. Мир больше ее не боится, заключает автор статьи.



У доктрины национальной безопасности президента Рональда Рейгана была краткая формулировка: мир с помощью силы. Рейган считал, что демонстрация мощи отбивает у агрессора охоту нападать. Он понимал, что школьный хулиган и задира никогда не затеет драку с тем, кто сильнее его. Если эта доктрина продолжает действовать и в XXI веке, мы точно накликаем беду. Неудивительно, что злодеи и злоумышленники со временем все больше наглеют.



Китай превратился в глобальную угрозу. Он покупает или строит стратегические объекты по всему миру. Он наводнил Соединенные Штаты шпионами, которые крадут наши технологии и наблюдают за нашим потенциалом. В последние годы Поднебесная стала бросать военный вызов суверенитету соседнего Тайваня. Япония начинает перевооружение, готовясь к конфликту, который считает неизбежным.



Россия пытается расширить свои границы за счет украинских территорий. Наш президент пригрозил Владимиру Путину сменой режима, а тот в ответ показал "ядерные мускулы". Российское военное командование намекает, что готово к его применению, и Москва вышла из договора СНВ-3.



Северная Корея тоже бряцает атомным оружием, а сейчас у нее появилась ракета, способная долететь до Америки.



Иран продолжает финансировать терроризм и призывает убить бывшего президента США. Видимо, никакие ответные карательные меры ему не страшны.



Наше военное командование даже заговорило о немыслимом - о третьей мировой войне. Генерал Майк Минихан (Mike Minihan) рассказывает, когда она начнется.



Похоже, мир полон решимости балансировать на грани глобального конфликта, а мы между тем продолжаем проявлять слабость.



Военная слабость



Наша двухмиллионная армия, оснащенная самым современным в мире оружием, капитулировала перед 80-тысячной группировкой разношерстной шушеры, у которой на вооружении нет ничего, что не вместилось бы в небольшой пикап. В процессе капитуляции мы отдали этой группировке (талибам*) военной техники примерно на 7 миллиардов долларов.



21 год длилась эта война, в которой мы отказывались побеждать, и вот теперь наши арсеналы истощились. То, что осталось, заканчивается из-за бесконечных поставок Украине.



Набор в ряды вооруженных сил идет с отставанием от целевых показателей, причем с существенным, что вызывает тревогу. Но несмотря на неукомплектованность армии, военные очищают свои ряды от "экстремистов" (то есть от консерваторов) и от тех, кто не хочет прививаться от COVID. Вместо того, чтобы восстанавливать боевой потенциал вооруженных сил, генеральный штаб пропагандирует критическую расовую теорию и трансгендерные местоимения.



Экономическая слабость



Наши транжиры-политики довели сумму национального долга до 31 триллиона долларов. Одни только проценты по этому долгу занимают четвертую строку в федеральном бюджете. Рынок ценных бумаг обесценился на 7 триллионов долларов, и это только за прошлый год. Галопирующая инфляция обесценила пенсионные счета и вынудила американцев тратить сбережения, чтобы свести концы с концами. Мы не сумеем выстоять в случае начала мирового кризиса, потому что у нас в кубышке нет ничего, кроме долговых расписок, причем Китай владеет этими расписками на сумму свыше триллиона долларов.



Слабость разведслужб



Для наших разведслужб стала абсолютной неожиданностью та скорость, с которой талибы взяли под свой контроль Афганистан после нашего ухода. Для них стала сюрпризом и стойкость Украины. Они прогнозировали, что вооруженные действия продлятся всего несколько недель, но конфликт идет больше года. Не стоит удивляться, если они не смогут выявить новые международные угрозы. Наши спецслужбы заняты охотой на призраков, отыскивая "внутренних террористов", и попытками повлиять на американские выборы.



Слабость промышленности



В прошлом враги боялись Америки из-за ее колоссальной промышленной мощи. В годы Второй мировой войны мы построили свыше 300 тысяч самолетов и 99 авианосцев. А сегодня мы не в состоянии заполнить полки магазинов товарами первой необходимости, такими как детское питание. Своевременная разгрузка судов нам тоже не по силам.



Мы принесли в жертву надежность электросети США, по-донкихотски пытаясь управлять погодой. В погоне за возобновляемыми источниками энергии мы дошли до того, что гораздо более надежные ресурсы оказались не защищены от диверсий и очень плохо обслуживаются.



Администрация Байдена опустошила стратегические запасы нефти в тщетной попытке удержать цены на бензоколонках, хотя наши запасы для этого совсем не предназначены. Они сейчас на самом низком уровне с 1984 года. В то же время правительство ограничивает добычу энергоресурсов внутри страны. Мы попали в энергетическую зависимость от самых нестабильных регионов мира.



Недальновидно пытаясь сократить потребительские расходы, Америка привлекла к поставкам стратегически важных товаров другие страны, многие из которых создают для нас угрозы. Сейчас мы очень сильно зависим от Китая, поставляющего нам редкоземельные металлы и многие лекарственные препараты.



Слабость суверенитета



Мы настежь распахнули свои границы, как будто это неправильно и аморально - контролировать, кто приезжает в Америку. У наших врагов возникает впечатление, что мы не хотим защищать свою страну. Йельский университет и Массачусетский технологический институт провели совместное исследование и сделали вывод, что сейчас в США находятся более 22 миллионов нелегальных мигрантов. Только за первый год правления Джо Байдена эта цифра увеличилась на миллион с лишним. В лучшем случае наши социальные системы уже сегодня обременяют своим присутствием миллионы людей, приехавших без приглашения. А в худшем случае это тысячи вражеских лазутчиков, прибывших к нам шпионить, устраивать диверсии и терроризировать людей.



Слабость руководства



Нами руководят президент, явно утрачивающий свои физические и умственные способности, и вице-президент, никогда таких способностей не имевший. Байден называет фашистами собственных избирателей и грозит им применением военной силы. Есть убедительные свидетельства, что он со своей семьей обременен финансовыми обязательствами перед Китаем, Россией и Украиной. Его поддерживает военное командование, которое больше волнуют вопросы политкорректности в вооруженных силах, нежели наращивание их боеспособности.



Идеологическая слабость



Самый главный недостаток США в том, что наша нация разобщена. Это уже не просто политический раскол. Это раскол идеологический. Мы уже не спорим о том, как наилучшим образом сделать Америку свободной и процветающей страной. Мы спорим о том, хотим ли мы вообще быть свободным государством. 41% американцев сегодня за социализм. Кроме того, наши ведущие институты на стороне тех, кто придерживается идеологии под названием "Кому нужна эта свобода". Это средства массовой информации и индустрия развлечений, государственные бюрократы, научные круги, американские корпорации.



Усама бен Ладен как-то сказал: "Когда человек видит сильную лошадь и слабую лошадь, ему естественным образом понравится сильная лошадь". Он напал на Америку, потому что посчитал нас "слабой лошадью".



С учетом всего вышесказанного, сильнее ли мы сейчас, чем в 2001 году, когда обрушились башни-близнецы?



Пролетевший над нашей страной китайский аэростат - это нечто большее, чем операция по сбору разведывательных данных. Наверное, это была проверка, это было послание. Может, китайцы испытывали нашу решимость отстаивать "мир посредством силы"? Какой вывод они сделали, когда мы позволили воздушному шару выполнить задачу, и только потом сбили его?



Думаю, их умозаключение нам известно по тому посланию, которое они передали нам в конце своей операции. Пекин потребовал извинений за то, что мы сбили его аэростат. Конечно, китайцы не ждали от нас просьб о прощении, но их послание заключалось как раз в наглости прозвучавшего требования: вы не прошли проверку, и мы не боимся вашего возмездия. Они нанесли поражение нашей ПВО разведывательной техникой из XVIII века, а когда все закончилось, показали нам средний палец. Да уж, вот он, мир с помощью силы.



Автор: Джон Грин (John Green)



*Талибан - террористическая организация, запрещенная в России