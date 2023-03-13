Не доится! Почему в Казахстане невозможно наладить производство молока? - Е.Косенко

14:08 13.03.2023 По каким причинам в стране не удается наладить полноценное производство молока и молочных продуктов?

В середине января этого года на сайте НПП "Атамекен" появилась информация о возможном удорожании молока и молочной продукции. Точнее, об очередных причинах этого удорожания (самим по себе повышением цен на "молочку" в стране уже давно никого не удивить).



На этот раз "корень зла", по мнению представителей Молочного союза РК (чье мнение, собственно, и было приведено на портале), заключается в новых правилах субсидирования, разработанных Министерством сельского хозяйства.



Суть предложенных поправок проста – субсидировать не произведенную, а проданную продукцию, что, по мнению чиновников, "обеспечит максимально открытый, справедливый и честный порядок выделения субсидий".



Как говорится в пояснительной записке МСХ: "В существующих правилах предусматривается субсидирование объемов производства, а не реализации молока и таких видов молочной продукции как сливочное масло, твердые сыры и др. Существующая норма в основном была направлена на решение проблемы загруженности молокоперерабатывающих предприятий в межсезонный период, когда на рынке ощущается острый дефицит сырья, т.е. сырого молока. В проекте новых правил субсидирования, предусмотрена норма, согласно которой субсидии выплачиваются на реализованный объем сливочного масла, сухого молока и твердых сыров на внутреннем рынке. Предлагаемый порядок может несколько продлить сроки получения субсидий до момента реализации, однако молзаводами будут получены субсидии по подтвержденным объемам…"



В свою очередь, сами производители в лице главы Молочного союза Вадима Кожевникова утверждают, что "внедрение МСХ новых подходов к субсидированию переработки серьезно ухудшит положение молочной отрасли, снизит конкурентоспособность переработчиков, лишит возможности закупать молоко-сырье в летний период и приведет к удорожанию продукции".



Дорожало, дорожает, будет дальше дорожать…



В принципе, на удорожание молочной продукции, похоже, влияет все, ну или почти все. Например, пару лет тому назад заявлялось, что молоко подорожает на 50–70% из-за внедрения цифровой маркировки товаров. В прошлом году среди причин назывался рост цен на импортные расходные материалы, в том числе и упаковочную тару.



Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, помимо упаковок, увязывал ценовые скачки с засухами и удорожанием кормов.



Сами фермеры жалуются на запчасти, логистику, жадность молокозаводов (разница между покупкой молока у фермеров и последующей продажей расфасованной продукции может быть более чем в три раза), а заодно – на конкуренцию продукции из сухого, "порошкового", молока, большими объемами ввозимого из Белоруссии и тоже дорожающего.



Кстати, есть и причина удорожания молока в более отдаленном будущем – это, по мнению ряда экспертов (и в том числе, представителей Молочного союза), вступающий в силу с 2025 года технический регламент ЕАЭС, согласно которому молокозаводы смогут принимать продукцию, отвечающую определенным характеристикам и стандартам, а нынешняя продукция большинства фермерских хозяйств этим стандартам не соответствует.



"В Казахстане порядка 70% молочного стада содержится в личных подсобных хозяйствах. О техническом регламенте там никто не думал. Однако после вступления в силу новых правил, если такое молоко будет приниматься, значит, все предприятия, которые будут его принимать, просто будут наказываться. Пострадает промышленная переработка. Мы не сможем принимать достаточное молока, которое нам необходимо…" – рассказывал журналистам главный молочник страны Владимир Кожевников.



Короче говоря, "куда не кинь, всюду клин". И зачем тогда удивляться, что только за прошлый год в усредненном виде рост цен на молочные продукты составил 32,4%. (В товарной разбивке, цены на питьевое молоко прибавили на 32,9%, консервированное молоко стало дороже на 46,4%, кисломолочные продукты – на 33,3% и так далее).



Причем, в разных регионах страны отмечались свои "ценовые предпочтения". Так, по данным СМИ, сильнее всего цены на молоко 2,5-процентной жирности выросли в Улытауской области – сразу на 42,1 процента. Молоко жирностью 3,2−4 процента сильнее подорожало в Алматы – на 43,5 процента, а самым серьезным ростом цен на сливки отметилась Атырауская область – на 57,8 процента…



И опять в своих комментариях представители отрасли жаловались на все сразу – на джут, корма и витамины, импортную упаковку и даже на "сезонные факторы", по которым молоко дорожает хоть и в каждом сезоне, но по разным причинам. А заодно намекали на необходимость увеличения субсидий и тоже сразу на все – от содержания скота до самой переработки.



"Драйвер" или банкрот?



В итоге становилось ясно, что потребителю ничего хорошего не приходится ждать при любом раскладе, а сама отрасль являет из себя одну сплошную проблему, но при этом (точно также, как и мясное хозяйство) умудряется занимать самые передовые позиции в официальных отчетах и даже "имеет шансы стать драйвером развития всего аграрного сектора страны" (правда, в неопределенном будущем и при соблюдении кучи условий).



Ну а пока в реальности вопрос может стоять немного по-другому – удастся ли спасти отрасль от коллапса или в будущем вместо обещанного процветания ее ожидает состояние, близкое к банкротству?



Насчет угрозы банкротства упомянуто отнюдь не для "красного словца". Ведь практически всю середину лета прошлого года казахстанцев пугали перспективой чуть ли не полного закрытия молочных заводов страны.



Сообщалось о снижении производства на 7% по сравнению с 2021 годом и попутно информировалось о годовом росте цен на 22% (за половину 2022 года рост составил 17%).



При этом, упоминалось, что для сдерживания цен правительством было выделено 15 миллиардов тенге из стабилизационного фонда и осуществляется ценовой контроль в крупных супермаркетах…



Сами же производители, жаловались на маленькие субсидии и загибали пальцы, перечисляя примеры страдающих предприятий: "По данным Ассоциации производителей молока и молочных продуктов Актюбинской области, все больше молочных ферм в Актобе начали закрываться из-за мизерной господдержки. В 2022 году в Хромтауском районе прекратило молочную деятельность крестьянское хозяйство, в Мартукском районе – одно фермерское предприятие, в Алгинском – на грани закрытия два хозяйства. Динамика, как продаж хозяйств, так и их перепрофилирования с молочного на мясное направление, растет прогрессивно. Есть хозяйства и "банкроты", которые, взяв кредиты, так и не покрыли их. Фермеры, особенно мелкие, не видят перспективы сдавать молоко на переработку и субсидии всего лишь в 20 тенге не покрывает расходы…" – рассказывал представителям СМИ заместитель председателя областной ассоциации производителей молока Сагынгазы Курманалин, добавляя, что из-за отсутствия местного сырья молокозавод Актобе вынужденно закупает молоко из Костанайской области (логистика занимает 700 километров) и из Кызылординской области (800 км).



Примерно в это же время выяснилась и еще одна важная деталь – абсолютно "кривая" статистика по производству и переработке молока:



"Официальные данные у нас раздуты, чтобы показать развитие отрасли. На самом деле молока в стране нет – по данным Центра изучения молочного рынка, Казахстан обеспечен молоком-сырьем на 25%. Отсутствие надежной официальной статистики – проблема, остро стоящая в Казахстане. Регулярно пересчитываемые статданные не дают объективной картины, в том числе и в молочной отрасли… " – заявил исполнительный директор Республиканской палаты молочных и комбинированных пород крупного рогатого скота Азамат Сагинбаев.



"Используемый официальными органами термин "товарное молоко", объем которого якобы составляет 3,9 млн. тонн, – это выдуманная цифра, не имеющая под собой обоснования, но призванная успокоить рынок и общественность в том, что Казахстан обеспечен молоком на 70–80%. Они хотят показать мир лучше, чем он есть, и делают приписки там, где сложно проверить достоверность…" – считает директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко.



Согласны с этими мнениями и в НПП "Атамекен": "Неясности добавляет и официальная статистика молочной отрасли по объемам производства. Согласно ее данным, в Казахстане производится 6,3 млн. тонн молока. Но специалисты не раз указывали на очевидные искажения цифр. Ведь на переработку поступает всего около 1,9 млн.тонн молока. Да, какая-то часть производства ЛПХ остается вне переработки. Но все же понятно, что есть и огромный объем приписок. И тут государству тоже необходимо навести порядок, чтобы разрабатывать программу развития отрасли, опираясь на реальную базу…"



"К сожалению, вмолочной отрасли мы не видим серьезного роста. Нет инициаторов, желающих инвестировать в новые проекты. Потому что, они понимают, что каждый такой проект – на десятилетия. В результате мы до сих пор серьезно импортозависимы по молочной продукции, на рынке присутствует очень много контрафакта. По итогам 2022 года, мы завезли молочной продукции извне на 400 млн. долларов. Сами видите, какая есть ниша для отечественного бизнеса. Но для реализации потенциала нужны длинные деньги, нужна предсказуемость со стороны государства. Фермеры видят, как часто меняются правила господдержки, и это создает недоверие к долгосрочным проектам…" – обозначилдополнительные проблемы развития отечественного производства директор департамента АПК и пищевой промышленности Национальной палаты предпринимателей Ербол Есенеев.



"В Мангистауской области натурального коровьего молока практически нет. Поэтому все шесть заводов региона закупают сухое, а затем восстанавливают его. Раньше поставки шли в основном из Белоруссии. Сейчас, мы столкнулись с тем, что не можем закупить молоко. У нас заключены договоры с белорусским заводом. Но сегодня мы не можем у него приобрести сырье, потому что цена за один вагон молока в 50 тонн составляет от 90 до 100 миллионов тенге. Получается, нам придется на несколько месяцев замораживать эти деньги, а такой суммы у нас нет. Раньше это могло стоить 40 миллионов. За этот год цена увеличилась вдвое, – сообщила журналистам республиканских изданий тонкости бизнеса директор одного из молочных заводов области Зарета Фаталиева, заодно добавив собственную статистику о том, что за год объемы производства на заводе упали почти в два раза.



Если еще в прошлом году выпускали в сутки до 10 тонн (мощность завода – 20 тонн), то к лету 2022 года объем производства едва дотягивает до 6 тонн.



"Сейчас на заводе перестали выпускать молоко 2,5% жирности. Есть цены на социально значимые товары, выше которых мы не прыгнем, а так как мы в них не укладываемся, мы вынуждены просто не выпускать этот продукт. Я не хочу ходить и оправдываться, почему я молоко продала на 20 тенге дороже. А потому что себестоимость его высокая! Мне легче не выпустить этот товар. Мы выпускаем только кефир и творог, а молоко – только по заявкам…" – добавила руководитель предприятия, таким образом разъяснив причины возникшего в то время дефицита отечественного молока на прилавках области.



Впрочем, сразу после нескольких ценовых скачков наполнение рынка молоком (и так называемыми "молокосодержащими продуктами" гораздо более низкого качества, но зато тенге на 30–40 дешевле) все-таки произошло…



Любопытно, что буквально незадолго до всех этих катаклизмов в Алматы прошла XIII Молочная Олимпиада, (по сути, форум производителей молока разных стран), на которой много говорилось о том, что молочная отрасль в республике считается самой динамично развивающейся.



"Ежегодный рост производства молока показывает, что молочная отрасль становится одним из самых перспективных направлений в отрасли животноводства. Молочная отрасль у нас самая динамично развивающаяся. И это наш тренд, который очень активный. Сам бизнес хорошо откликается на инициативы государства по наращиванию производства молока и его переработки…" – рассказывал в те дни директор департамента АПК и пищевой промышленности Национальной палаты предпринимателей Ербол Есенеев.



Правда, тут же допускал оговорку о том, что на самом деле республика не в полной мере обеспечена молоком-сырьем и качественного сырья мало.



"Необходимо отметить, что в сельской местности происходит отток населения, да и сейчас коров уже мало кто держит…" – пожаловался на нехватку фермеров эксперт "Атамекена" и проинформировал, что среди причин низкого поголовья является и нехватка кормов: "К сожалению, в республике низкая кормовая обеспеченность. Понятно, что на крупных фермах стопроцентное обеспечение кормами, но если в целом по стране, то силосом, монокормом мы обеспечены всего на 25%. Представляете!.."



Судя по всему, коллеги представляли эту проблему очень хорошо, так как в кулуарах Олимпиады довольно подробно говорили о "замкнутом круге", из которого фермерам не удается выбраться годами, когда нехватка одной составляющей автоматически тянет за собой дефицит другой и в итоге рушится все производства, а заодно подчеркивали, что если казахстанские фермеры срочно не начнут объединяться и укрупняться, то никакого толку не будет и в будущем.



Ведь согласно выводам ученых, оптимальное количество дойного стада на молочных товарных фермах (МТФ) должно быть не меньше 1200 голов. Между тем, по данным Палаты молочных и комбинированных пород КРС, в настоящее время в Казахстане работают только четыре фермы с численностью свыше 600 голов и в основном строятся фермы на 50–100 голов…



Заодно поговорили и о качестве (точнее, об откровенном недостатке такового).



"73% молока в стране произведено на личных подсобных хозяйствах и только 27% – на организованных (молочных товарных фермах, в крестьянских хозяйствах). При этом качество молока с домашних подворий в 80% случаев не соответствует требованиям безопасности. Общее микробное число в большинстве проб превышало нормы, плесень росла как на дрожжах (причем в буквальном смысле), – огласила имеющиеся данные заместитель руководителя Молочного союза Казахстана Сауле Жанкина.



В октябре прошлого года проблему наконец стали признавать и в Министерстве сельского хозяйства, констатировав устойчивый спад производства. Заодно чиновники печально предрекли дальнейшее снижение молочной продукции еще на 8% до конца года…



"Молочные миражи"



А что же дальше? Судя по всему – ничего хорошего.



"Быстро наладить продовольственную безопасность в целом и восстановить полноценное производство молока и молочной продукции, в частности, не получится. Для этого нужны целые агропромышленные комплексы, фермы, заводы, корма. Это целая цепочка, которая работала 30 лет назад очень хорошо. Но, к сожалению, за эти 30 лет все это было нарушено…" – дает невеселый прогноз экономист Бекнур Кисиков.



"Рост цен на сырое молоко продолжится и в 2023 году. Это отразится и на ценах на готовую молочную продукцию. На постсоветском пространстве риски для фермеров увеличатся, но больше всего под угрозой окажутся переработчики сырья. На бизнес будут влиять, с одной стороны, высокая себестоимость молока, с другой, снижение покупательной способности, невозможность снизить себестоимость готового продукта…" – не сильно порадовал оптимизмом и директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко.



В среднесрочной же перспективе, по мнению этого же эксперта, высказанного им в казахстанских СМИ, подобная ситуация сможет ускорить производство растительного и синтезированного молока. Например, по прогнозам Лундского университета (Швеция), к 2030 году может произойти технологическая революция в производстве подобных видов продукции.



И тогда натуральное коровье молоко в общей молочной структуре может сократиться до 40 и даже до 20%...



Насколько осведомлены о любопытном шведском прогнозе в казахстанском Министерстве сельского хозяйства доподлинно не известно. Может, и в курсе, и таким образом чиновники на самом деле тихо ожидают вышеупомянутый технологический всплеск условного "порошка", который одним махом решит проблему и количества, и качества.



Но пока столь революционный метод еще только в планах зарубежных ученых, МСХ РК работает по старым методам – путем озвучивания успокоительных цифр и планов.



Например, к 2025 году запланировано открытие аж 117 молочно-товарных ферм общей стоимостью 100 миллиардов тенге. Кроме того, в 2022 году на субсидирование молочной отрасли было выделено порядка 24,9 млрд. тенге, из которых 18,6 млрд. исключительно на производство молока.



Примерно такой же объем выделения бюджетных средств ожидается и в нынешнем году (здесь, опять нужно вспомнить о возможных условиях субсидирования, которые в настоящее время являются предметом оживленных диспутов).



"Условия и меры господдержки, которые сейчас оказываются молочной отрасли – они достаточны…", – тем не менее, уверен исполняющий обязанности директора департамента животноводства МСХ Баглан Аймурзаев.



Насколько реальны планы по массовой застройке страны молочными предприятиями – гадать сложно. Но помимо количества там непременно должен учитываться и вопрос пресловутого качество производимого молока (тем более, что озвученные планы МСХ совпадают по времени с ожидаемым введением технического регламента ЕАЭС, о котором говорилось в начале материала).



И здесь будет нелишним вспомнить, что введение этого регламента уже откладывалось трижды именно потому, что по результатам стресс-тестов около 50% молочного сырья, поступающего на переработку, действующим нормам отнюдь не соответствовало.



Впрочем, и до этого тоже надо будет еще дожить. Так что, единственной реальностью в отечественном молочном производстве и потреблении пока остается лишь стабильный ценовой рост.



Тем более, что к осознанию того, что произошедшее увеличение цены на 33% еще далеко не предел, нас уже фактически подготовили…



Автор:

Косенко Евгений

13.03.2023 Источник - turanpress.kz

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