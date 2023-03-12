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Бои в подземельях Бахмута: ЧВК "Вагнер" выкуривает ВСУ из тоннелей
17:14 13.03.2023

Бои в подземельях Бахмута: как ЧВК "Вагнер" будет выкуривать ВСУ из тоннелей
Под Артемовским заводом обработки металлов коммуникации уходят на 300 метров вглубь

ЧВК "Вагнер" начала штурм подземной части бахмутской "Азовстали" - коммуникаций "Артемовского завода обработки металлов" (АЗОМ). По словам военного эксперта, бывшего офицера армии США Станислава Крапивника, "вагнеровцам" предстоит выполнить одну из самых сложных военных задач - штурмовать противника в подземных коммуникациях, который уходят на глубину более 300 метров. Военный эксперт рассказал, какие перспективы у этой операции.

Под Артемовским заводом обработки металлов коммуникации уходят на 300 метров вглубь

Штурмовики ЧВК "Вагнер" укрепили свои позиции в промышленной зоне и приступили к штурму подземных коммуникаций завода АЗОМ. Речь идет о бывшем заводе цветной металлургии имени Э.И. Квиринга, построенном в 1954 году. Как и все подобные советские стройки, объект строился с учетом возможной ядерной войны. То есть имеет разветвленную сеть подземных коммуникаций.

Пока сложно говорить, сколько бойцов ВСУ укрепилось в катакомбах, - на территории завода есть сеть подземных коммуникаций, которая уходит под землю на десятки этажей. В различных полуподвальных и подвальных помещениях противник может хранить боеприпасы, укрывать личный состав и даже технику, как это было в Мариуполе на "Азовстали".

По словам военного эксперта, бывшего офицера армии США Станислава Крапивника, прогнозировать ход и завершение операций, связанных со штурмом таких мощных укрепрайонов, как АЗОМ, очень сложно.

- Все зависит от того, что имеется у противника под землей, - говорит он. - Если, скажем, там есть запасы свежей воды и продуктов, то он может продержаться там очень долго. По-хорошему, могут там сидеть годами. Когда была оборона Аджимушкайских каменоломен в Керчи - наши выдерживали немецкую засаду на протяжении полутора лет.

Сложности штурма подземных коммуникаций, по словам военного эксперта, связаны с сетью лабиринтов. Кроме того, замкнутое пространство огромных территорий будет диктовать свои условия ведения боя.

- Наши бойцы просто могут не знать точного количества и расположения помещений в подземельях, где находятся входы и выходы. Все же это территория противника, и он лучше ориентируется в ней.

Кроме того, противник может оставить там различные ловушки. Это может быть что угодно - от химических веществ до установки простых растяжек, мин. Все это рассчитано на то, чтобы затормозить продвижение наших войск. Приведение в действие взрывчатки, например, может спровоцировать обвал потолка, стен.

По словам Станислава Крапивника, самый действенный способ штурма подземной крепости - это вынудить противника оставить позиции:

- Самый действенный, на мой взгляд, способ - это окружить такой укрепрайон, найти входы и выходы, затопить противника или использовать раздражающий газ, который используют те же полицейские в Европе. Безо всяких гуманитарных коридоров. А потом просто держать выходы под контролем и ждать. Как военный, я бы сделал так, вместо того, чтобы посылать своих солдат вычищать такие места. Это опасно и кровопролитно.

Такие бои одни из самых сложных, если не самые сложные, - сказал эксперт. - 320 метров - это много, но бывает и глубже. Я бывал в шахтах глубиной 1600 метров. Там совершенно другие условия - жара до 35 градусов, мало воздуха. Люди просто раздевались и работали в майках. Не говорю, что нашим бойцам сейчас легко, но таких условий на такой глубине еще нет.

Что касается техники, то все зависит от тоннелей. Тоннель может быть четыре метра в ширину и три метра в высоту, а может быть в ширину такой, что два человека с трудом разойдутся. В таком тоннеле применение техники невозможно. Если места мало, то взять с собой можно только легкое вооружение.

По словам Станислава Крапивника, штурм подземелий завода, скорее всего, придется сочетать с отражением анонсированного наступления ВСУ.

- Насколько я понимаю, если противник все же начнет наступление с Часова Яра, то он будет бить по флангам ЧВК "Вагнер", - сказал Крапивник. - Если он сейчас предпримет такую попытку - это очень хорошо. И вот почему. Если ВСУ пойдут в наступление, то пойдут менее подготовленными. Чем больше у них будет времени для подготовки, тем хуже для нас, потому что противник будет крепче. Для успешной контратаки противнику необходимо сформировать хотя бы 5 ударных дивизий. Но, к счастью, у него сегодня таких возможностей нет.

По его словам, противник будет задействовать новую западную технику.

- У ВСУ, несмотря на западные поставки техники, силы ограничены, - сказал эксперт. - Они не смогут осуществить задуманное, потому что для этого необходимо более тысячи танков. А им сейчас поставили полторы танковой дивизии.

Кроме того, сейчас на Донбассе распутица. Мои товарищи недавно вернулись из-под Сватово, рассказывают, что на фронте грязи по колено и глубже. Джипы не проезжают, техника тем более не проедет. Колесная техника тоже сядет, никто сильно двигаться не будет. А чем медленнее противник будет двигаться, тем больше он будут терять, потому что нашей артиллерией и авиацией будут наноситься удары, как только начнется продвижение с той стороны.

Дарья Федотова

Источник - МК
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