Переморозивший пол-области Восточно-Казахстанский аким Ахметов доложил Токаеву об успешной работе

17:21 13.03.2023

Токаев принял акима ВКО

встреча с президентом Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. Президенту был представлен отчет об основных показателях социально-экономического развития ВКО за 2022 год и планах на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Даниал Ахметов, пишет Акорда, по итогам прошлого года произведено промышленной продукции на 2194,2 млрд тенге. Сумма инвестиций в основной капитал – 545,4 млрд тенге. В 2022 году в области введено в эксплуатацию 318,1 тысячи кв. метров жилья.



Президента проинформировали, что регион предложил для реализации в Единую карту индустриализации на 2022-2028 годы 12 проектов общей стоимостью 376 млрд тенге. Среди них строительство горно-обогатительной фабрики в Уланском районе и модернизация производства горно-обогатительного комплекса "Алтай" в районе Алтай.



По словам руководителя региона, особое внимание уделяется развитию агропромышленного комплекса. Увеличены посевные площади масличных культур, объем производства подсолнечного масла вырос в 1,8 раза. В Глубоковском районе запущен маслоэкстракционный завод мощностью 300 тысяч тонн в год.



Токаеву также рассказали о развитии предпринимательства в области. В прошлом году количество действующих субъектов предпринимательства увеличилось на 12,5 % и составило 61,5 тыс. В этом году в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства 1800 субъектов малого и среднего бизнеса получат финансовую поддержку.



Отдельным блоком президенту было доложено о ходе строительства объектов здравоохранения и образования. В настоящее время ведется строительство гематологического центра в Усть-Каменогорске, многопрофильного больничного комплекса в Риддере. В рамках проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в Уланском районе планируется строительство поликлиники, рассчитанной на прием 140 пациентов в смену и 20 объектов здравоохранения в сельских населенных пунктах. В текущем году в рамках нацпроекта "Комфортная школа" предусмотрена сдача в эксплуатацию 11 школ.



По итогам встречи глава государства поставил ряд задач, касающихся модернизации коммунальной инфраструктуры крупных населенных пунктов и повышение качества жизни жителей региона.



Ранее президент анонсировал новые инициативы после выборов в Мажилис и маслихаты.



Елена Беляева