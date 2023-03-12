Новая эра в мировой политике - Китай выходит вперед

18:06 13.03.2023 Мы никогда не узнаем, какую роль Москва сыграла за кулисами по наведению мостов между Эр-Риядом и Тегераном



М. К. Бхадракумар



Объявленное в пятницу в Пекине соглашение о нормализации дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном и о возобновлении работы их посольств является историческим событием. Это выходит далеко за рамки вопроса саудовско-иранских отношений. Посредничество Китая означает, что мы являемся свидетелями глубокого сдвига тектонических плит в геополитике 21 века.



Совместное заявление, опубликованное в пятницу в Пекине, начинается с того, что саудовско-иранское соглашение было достигнуто "в ответ на благородную инициативу председателя Си Цзиньпина". Далее в драматическом начале говорится, что Саудовская Аравия и Иран выразили свою признательность Си Цзиньпину и правительству Китая "за организацию и спонсирование переговоров и за усилия, приложенные для их успеха".



В совместном коммюнике также упоминались Ирак и Оман за содействие саудовско-иранскому диалогу в 2021-2022 годах. Но суть в том, что Соединенные Штаты, которые традиционно были доминирующей силой в политике Западной Азии на протяжении почти восьми десятилетий, нигде не фигурируют.



Тем не менее речь идет о примирении между двумя крупнейшими региональными державами в регионе Персидского залива. Сокращение влияния США означает колоссальный крах американской дипломатии. Это останется черной меткой во внешнеполитическом наследии президента Байдена.



Но вину за это Байден должен взять на себя. Такой катастрофический провал в значительной степени объясняется его стремлением навязать свои неоконсервативные догмы в качестве дополнения к военной мощи Америки и частым утверждением самого Байдена о том, что судьба человечества зависит от исхода вселенской борьбы между демократией и автократией.



Китай показал, что гипербола Байдена является бредовой и противоречит реальности. Если моралистическая, непродуманная риторика Байдена оттолкнула Саудовскую Аравию, то его попытки подавить Иран встретили упорное сопротивление Тегерана. И, в конечном счете, Байден буквально заставил и Эр-Рияд, и Тегеран искать противовесы, которые помогли бы им отбросить его деспотичную, властолюбивую и заносчивую позицию.



Унизительное исключение США с центральной сцены западноазиатской политики представляет собой "суэцкий момент" для сверхдержавы, сравнимый с кризисом, пережитым Британией в 1956 году, заставившего британцев почувствовать, что их имперский проект зашел в тупик и понять, что старый способ ведения дел - избиение более слабых наций в соответствии с мнимыми обязательствами глобального лидерства - больше не сработает и приведет только к катастрофической расплате.



Ошеломляющая момент здесь - это огромная мыслительная мощь, интеллектуальные ресурсы и "мягкая сила", которые Китай пустил в ход, чтобы перехитрить США. У США есть, по меньшей мере, 30 военных баз в Западной Азии - пять только в Саудовской Аравии, - но они потеряли мантию лидера. Если подумать, Саудовская Аравия, Иран и Китай сделали свое знаменательное заявление в тот самый день, когда Си Цзиньпин был избран Председателем КНР на третий срок.



То, что мы видим, - это новый Китай под руководством Си Цзиньпина, взбирающийся на высокую вершину. Тем не менее, Китай занимает скромную позу, не претендуя на какие-либо лавры для себя. Нет никаких признаков "синдрома Поднебесной", о котором предупреждали американские пропагандисты.



Напротив, для мировой аудитории - особенно для таких стран, как Индия или Вьетнам, Турция, Бразилия или Южная Африка - Китай представил полезный пример того, как демократизированный многополярный мир может работать в будущем, как можно укрепить дипломатию большой державы на основе согласованной политики, торговли и взаимозависимости, а также продвигать беспроигрышный результат.



Здесь подразумевается еще одно важное послание: Китай как фактор глобального баланса и стабильности. За этим наблюдают не только Азиатско-Тихоокеанский регион и Западная Азия. Аудитория также включает Африку и Латинскую Америку - фактически, весь незападный мир, который формирует подавляющее большинство мирового сообщества, известного как Глобальный Юг.



То, что пандемия и украинский кризис вытащили на поверхность, - это скрытая геополитическая реальность, заключающаяся в том, что Глобальный Юг отвергает политику неомеркантализма, проводимую Западом под маской "либерального интернационализма".



Запад стремится к иерархическому международному порядку. Не кто иной, как глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель недавно неосторожно выпалил это в момент с оттенком расизма, когда заявил с публичной трибуны, что "Европа - это сад. Остальной мир - это джунгли, и джунгли могут вторгнуться в сад".



Завтра Китай с таким же успехом мог бы бросить вызов гегемонии США в Западном полушарии. Недавний документ министерства иностранных дел Китая под названием "Гегемония США и ее опасности" говорит нам, что Пекин больше не будет занимать оборонительную позицию.



Тем временем на мировой арене происходит перестановка сил: Китай и Россия находятся на одной стороне, а США - на другой. Разве это не важный сигнал, что в самый канун исторического объявления в Пекине в пятницу министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд внезапно прилетел в Москву с "рабочим визитом" и приютился у министра иностранных дел Сергея Лаврова, который был явно обрадован?



Конечно, мы никогда не узнаем, какую роль Москва сыграла за кулисами в координации с Пекином по наведению мостов между Эр-Риядом и Тегераном. Все мы знаем, что Россия и Китай активно координируют свои внешнеполитические шаги. Интересно, что 6 марта президент Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.



Безусловно, геополитика Западной Азии уже никогда не будет прежней. Вполне вероятно, что Эр-Рияд больше не будет иметь дела с дьявольскими заговорами, вынашиваемыми в Вашингтоне и Тель-Авиве с целью реанимации антииранского альянса в Западной Азии. Также исключено, что Саудовская Аравия будет участвовать в каких-либо американо-израильских нападениях на Иран.



Это сильно изолирует Израиль в регионе и делает США беззубыми. По существу, это сводит на нет лихорадочные усилия администрации Байдена в последнее время уговорить Эр-Рияд присоединиться к соглашениям Абрахама.



Однако, что примечательно, в комментарии Global Times несколько дерзко отмечалось, что саудовско-иранская сделка "подала положительный пример для других горячих региональных проблем - таких, как ослабление и урегулирование израильско-палестинского конфликта. И в будущем Китай мог бы сыграть важную роль в наведении мостов между странами для решения давних острых проблем на Ближнем Востоке точно так же, как это было сделано в этот раз".



Действительно, в совместном коммюнике, опубликованном в Пекине, говорится: "Три страны [Саудовская Аравия, Иран и Китай] выразили свою готовность приложить все усилия для укрепления регионального и международного мира и безопасности". Китай достал кролика из шляпы? Время покажет.



Однако в настоящее время саудовско-иранское сближение, безусловно, окажет положительное влияние на усилия по урегулированию путем переговоров проблем в Йемене и Сирии, а также на политическую нестабильность в Ливане.



Кроме того, в совместном коммюнике подчеркивается, что Саудовская Аравия и Иран намерены возродить Генеральное соглашение 1998 года о сотрудничестве в области экономики, торговли, инвестиций, технологий, науки, культуры, спорта и молодежи. В целом, стратегия максимального давления администрации Байдена на Иран потерпела крах, и санкции Запада против Ирана становятся неэффективными. Варианты политики США в отношении Ирана сократились. Иными словами, Иран приобретает стратегическую глубину для переговоров с США.



Суть санкций США заключается в ограничениях на торговлю иранской нефтью и на доступ к западным банкам. Вполне возможно, что вот-вот начнется обратная реакция, поскольку Россия, Иран и Саудовская Аравия - три ведущие страны-производители нефти и газа - ускорят поиск платежных механизмов в обход американского доллара.



Китай уже обсуждает такую договоренность с Саудовской Аравией и Ираном. В торгово-экономических операциях между Китаем и Россией для расчетов больше не используется американский доллар. Хорошо понятно, что любое значительное ослабление статуса доллара как мировой валюты не только приведет к гибели американскую экономику, но и подорвет способность США вести "вечные войны" за рубежом и навязывать свою глобальную гегемонию.



Суть в том, что примирение между Саудовской Аравией и Ираном также является предвестником их вступления в члены БРИКС в ближайшем будущем. Безусловно, на этот счет уже есть российско-китайское взаимопонимание. Членство Саудовской Аравии и Ирана в БРИКС радикально изменит динамику власти в международной системе.



Автор: М. К. Бхадракумар - M.K. Bhadrakumar - посол в отставке; колумнист индийских газет Hindu и Deccan Herald, изданий Asia Times, Rediff.com, Russia & India Report и сайта Фонда стратегической Культуры (Москва).



Перевод Сергея Духанова.



Источник

https://www.indianpunchline.com/china-steps-up-a-new-era-has-dawned-in-world-politics/ Источник - СвободнаяПресса

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