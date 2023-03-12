Махинаторы при Казвласти. Как выгодно "дружили" аким Кульгинов и олигархи Машкевич и Клебанов

18:07 13.03.2023

Как Кульгинов помог олигарху Машкевичу - Смагулов



Договор на приобретение здания конно-спортивного комплекса из одного источника был заключен 13 декабря 2022 года.



Акимат Астаны выкупил у АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение", входящего в состав ERG, столичный ипподром за 6,9 миллиарда тенге. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал исполнительный директор общественного объединения "Әділдік жолы" Дидар Смагулов, передает корреспондент Total.kz.



"Я уже писал, как бывший аким Астаны [Алтай] Кульгинов, игнорируя письмо прокурора города, помогает дополнительно зарабатывать по несколько миллиардов тенге в год [Александру] Клебанову. Теперь вот очередь [Александра] Машкевича. Аккурат перед своим уходом Алтай Сейдирович решил (до этого были различные внутренние споры) выкупить у АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение", входящего в состав ERG, столичный ипподром. Естественно, сделал он это не своими руками", - пишет Дидар Смагулов.



По его словам, 8 декабря 2022 года Женис Касымбек назначается акимом Астаны, а уже 13 декабря столичный акимат заключает договор из одного источника на приобретение здания конно-спортивного комплекса за 6 862 791 721 тенге.



"Причем цель-то какую благородную выбрали: "для реабилитации детей-инвалидов методом иппотерапии". Мамы особенных деток, которые нуждаются в такой терапии, шокированы суммой не меньше нашего. Я уже не говорю, сколько жилья можно было бы построить на эти деньги для людей, выживающих в трущобах и на дачах... Но действовать в интересах олигархов намного интереснее, чем заботиться о народе. Теперь, думаю, никого не удивляет карьерный взлет Кульгинова, несмотря на полный провал работы в столице", - констатирует Дидар Смагулов.



Но, по его словам, не все так безнадежно: 9 марта 2023 года столичный департамент внутреннего государственного аудита зарегистрировал проверку по обращению ОО "Әділдік жолы".



"Во-первых, вызывает вопрос способ закупки сразу из одного источника. Во-вторых, заоблачная сумма стоимости здания почти в 7 миллиардов тенге. Начало аудита означает, что признаки нарушений есть, поэтому будем надеяться на справедливое разбирательство", - резюмировал Дидар Смагулов.