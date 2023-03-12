 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Американские генералы грозят вырубить в России интернет
18:11 13.03.2023

Американские генералы грозят оставить Россию без интернета
Перепуганный шеф американского киберкомандования пригрозил Москве

Константин Ольшанский

Киберкомандование США перепугано. Генерал Пол Накасоне уже побежал в Белый дом с просьбой выделить дополнительные средства. Американские хакеры уверены, что на днях Россия начнет широкомасштабное наступление не только на поле боя, но и в цифровом пространстве. Причем деньги американские генералы потратят не только на собственных хакеров, но и на шантаж других стран.

Накасоне курирует не только Cybercom, но и самую влиятельную американскую спецслужбу - Агентство национальной безопасности (АНБ). На закрытых слушаниях в Сенате генерал заявил, что Россия остается "очень опасным противником", пишет американский военный аналитик Колин Демирест.

Американцы уже могли не раз убедиться в мощи российских кибератак. В частности, в феврале 2022 года неизвестными хакерами была взломана калифорнийская компания Viasat, что позволило ненадолго вывести из строя цифровые сети командования ВСУ. В целом же украинская критическая инфраструктура (в первую очередь военная) за 2022 год пережила более 50 кибератак. Такие данные приводит Институт киберпреступности, базирующийся в Швейцарии.

Американские генералы теперь требуют дополнительных денег. Причем не только на новые самолеты и артиллерию, но и на новых хакеров. Пентагон запросил у администрации Джо Байдена $11,2 млрд долларов на кибербезопасность в 2023 финансовом году. Причем это на $800 млн (или почти на 8%) больше, чем предыдущий пентагоновский запрос.

Еще одна спецслужба, Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA), запросило на свое содержание $2,5 млрд. И это уже на 18% больше, чем было год назад. Из бюджета заплатили все до цента.

Как не стать "находкой для шпиона"

Даже на слушаниях в Сенате генерал Накасоне не сумел толком разъяснить, на что конкретно потратят дополнительные средства. Генерал Накасоне очень расплывчато пытался рассказать сенаторам, что деньги пойдут на "сотрудничество с ФБР" и "гарантию защиты НАТО". То есть ассигнования Пентагон попросту раздаст другим ведомствам и даже странам.

Похоже, для американских военных все, что связано с Россией, автоматически превращается в пугало, ради которого Байден должен беспрекословно давать миллиарды. Без всяких вопросов.

А вот что должно насторожить в заявлении генерала Накасоне, так это обещание "убедиться, что мы осведомлены о методах, которые могут использовать русские". Выходит, возглавляемый генералом Cybercom будет активнее заниматься цифровой разведкой в России, пишет Колин Демирест.

Стоит ожидать операция внедрения, когда американские спецслужбы попытаются перехватить критически важный трафик. Янки могут попытаться использовать методы социального инжиниринга - то есть попросту втираясь в доверие к гражданам. Поневоле нужно вспомнить про подзабытый лозунг "Болтун - находка для шпиона".

Как американцы провернули "цифровую оккупацию" Литвы и Украины

Россия - не единственная угроза, которую американское киберкомандование считает вполне реальной. Боятся в Пентагоне и Китая, а также Северной Кореи и Ирана. Об этом прямо говорится в "Стратегии кибербезопасности", которую администрация Джо Байдена обнародовала 2 марта.

Белый дом грозит использовать "любые инструменты" для ликвидации цифровых угроз как внутри США, так и за их пределами. Для этого американцы будут теснее работать с другими странами - в том числе с теми, которые раньше сохраняли нейтралитет.

Значит, стоит ждать визитов американских спецслужб в такие страны, как Индия или Турция. Поначалу туда повадились дипломаты и политики - грозились страшными карами в ответ на помощь России. Теперь Вашингтон решился на неприкрытый шантаж: дружественные России страны станут жертвами кибератак, если продолжат сотрудничать с Москвой.

- Наша цель - создать защищаемую, устойчивую цифровую экосистему, в которой атака обходится дороже, чем защита, - угрожающе говорится в "Стратегии кибербезопасности".

Некоторые страны уже готовы отказаться от суверенитета ради интересов США. Например. Япония, которая планирует теснее сотрудничать с американскими хакерами, заявила командующая Морскими информационными силами ВМС вице-адмирал Келли Эшбах.

Впрочем, даже японцам далеко до Киева, который еще в 2021 году - задолго до начала спецоперации - полностью пожертвовал своей цифровой автономией. США тогда отправили в Украину военных киберэкспертов. Назвали это красиво - операция Hunt Forward: якобы, американцы помогут выявить самые слабые места в украинских сетях и помогут противостоять атакам.

Количество американских киберэкспертов только росло. Как и число военных советников, внедренных в ВСУ и СБУ. Внедрили американцы своих хакеров даже в Литву: якобы, Россия угрожает литовским сайтам, так давайте их полностью подчиним американцам.

И все это, заметим, на американские бюджетные средства. То есть деньги налогоплательщиков США были потрачены на дело - под шумок "российской угрозы" Пентагон получил полный контроль над несколькими постсоветскими странами. Цифровая оккупация - без единого выстрела и взрыва.

Источник - СвободнаяПресса
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