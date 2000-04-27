Кто продал земли детского дома в Алматы людям Алии Назарбаевой

18:14 13.03.2023

Детей из детского дома переселили подальше от города.



В Алматы детский дом с землями продали аффилированным людям, приближенным к дочери экс-президента РК Нурсултана Назарбаева Алие Назарбаевой. Об этом известный юрист и эксперт по земельному праву Бакытжан Базарбек написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает корреспондент Total.kz.



Речь идет о земельном участке в микрорайоне "Ерменсай" Бостандыкского района Алматы с кадастровым номером 20-313-057-854 и целевым назначением для обслуживания объекта - под размещение загородной дачи детского дома.



"Земельный участок под детским домом принадлежит КГУ "Алматинский областной детский дом №1" ГУ "Управления образования по Алматинской области". Участок был представлен детскому дому еще решением акима Карасайского района №4-190 от 27.04.2000 года, приказом ГУ УЗО (управления земельных отношений г. Алматы. - Прим. Total.kz) №282 от 03.08.2016 года утверждены границы, госакт №0155013 был выдан 27.12. 2019 года. Проблема в том, что на указанном участке уже детского дома нет, ввиду того что детский дом подчинен Алматинской области, детишкам указали место подальше от Алматы, а лакомый кусочек земельного участка с объектами детского дома вот-вот перейдет в руки аффилированных лиц, приближенных к Алие Назарбаевой", - пишет Бакытжан Базарбек.



Юрист отмечает, что вся хронология возникновения изменения и прекращения прав на землю отражена в земельно-кадастровых материалах. К тому же, согласно статье 39 Земельного кодекса РК отчуждение государственным землепользователем права постоянного землепользования не допускается.



"Если детский дом был государственным землепользователем (а он должен быть), то отчуждение права постоянного землепользования допустимо при наличии отчуждения зданий и сооружений, и только при условии соблюдения требований закона "О государственном имуществе". При этом если будут установлены нарушения требований статьи 39 Земельного кодекса и статьи 94 и главы 10 закона РК "О государственном имуществе", то отчуждение земельного участка по иску уполномоченного органа можно оспорить в судебном порядке", - заявил Бакытжан Базарбек.



Юрист добавил, что направил заявление в департамент по управлению земельными ресурсами города Алматы на предмет проведения проверок законности отчуждения земельного участка с кадастровым номером: 20-313-057-854.