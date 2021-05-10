Обормот с мандатом. Бухой Кырпарламентарий Абиров отличился в групповой драке у кафе

18:41 13.03.2023

13 марта 2023, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Массовая драка с участием депутата ЖК в Бишкеке. О факте доложили президенту



Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову доложили о драке и избиении гражданина депутатом Жогорку Кенеша Жаныбеком Абировым. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.



По его словам, Министерству внутренних дел поручили провести всестороннее расследование обстоятельств произошедшего.



"Данное поведение не соответствует стандартам этики государственного служащего такого ранга", - добавил Эрбол Султанбаев.



Напомним, в Бишкеке произошла массовая драка. Видео опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как несколько человек выходят из кафе. Затем между ними произошла потасовка, к которой присоединились другие мужчины. Один из дерущихся похож на депутата парламента Жаныбека Абирова. Сам нардеп пока недоступен для комментариев.



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АБИРОВ Жаныбек Болотбекович

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[22.12.1988 - ..]

Род. в г. Фрунзе. Кыргыз.



окончил:

2011-2014 гг. - Академия государственного управления при президенте КР, "Менеджмент в государственном и местном самоуправлении";

2006-2011 гг. - КРСУ, "Конституционное право".

Владеет английским языком



В 2017 году основал общественный фонд "Абиров". Основная деятельность – обучение школьников современным знаниям и навыкам, развивать в молодом поколении лидерские качества



Депутат Бишкекского городского кенеша

зам. председателя постоянной комиссии БГК по бюджету и финансам (до 09.2018)



с 20.09.2018 - спикер (торага) Бишкекского городского кенеша



В неполные 30 лет Жаныбек Абиров добился неплохих успехов в бизнесе. На него зарегистрировано ОсОО "Лесной домик" и два общественных фонда "Абиров" и "Эрксай".



Еще одна - торговая компания "Акнур Строй Сервис", которая принадлежала Жаныбеку Абирову, прекратила свою деятельность в 2016 году. В 2015-м она заплатила 194,6 тысячи сомов в виде налогов, в 2016-м еще меньше - 5,4 тысячи сомов.



"Лесной домик" занимается "прочей деятельностью в области образования, не включенной в другие группировки". С аналогичным названием в Бишкеке работает частный детский сад.



Судя по порталу "Открытый бюджет", компания "Лесной домик" с 2016 года заплатила всего 18,6 тысячи сомов - 100 сомов за вывоз мусора, 1 тысячу сомов - за получение лицензии в Управлении образования, 17,5 тысячи сомов - за аренду зрительного зала в центре "Сейтек".



Кроме того, Жаныбек Абиров является коммерческим директором в ОсОО "Восход и К". Компанией руководит, вероятнее всего, его отец Болотбек Абиров. Учредителем является Шамшудинова Джаныл Мукашевна.



На Болотбека Абирова зарегистрировано еще несколько фирм, в том числе и ОсОО "Рассвет компани", которое последние годы выигрывает миллиардные тендеры на поставку угля на ТЭЦ Бишкека.



ОсОО "Прогресс компании", которая также раньше поставляла уголь на столичную теплоцентраль, принадлежит Шамшудиновой Джаныл Мукашевне.



Жаныбек Абиров отрицает родственную связь с Болотбеком Абировым, называя его однофамильцем. По его словам, он не имеет отношения к "Рассвет компани" и поставкам угля.



с 27.12.2021 - депутат Жогорку Кенеша КР 7 созыва. Избран 28.2021 по Ленинскому одномандатному округу №26 гор. Бишкек. Набрав 30,7% голосов, опередил 9 соперников.

член фракции "Ата-Журт Кыргызстан" (2021-5.10.2022)

член депутатской группы "Мекенчил" (с 5.10.2022 -



17.11.2022 голосовал "за" ратификацию соглашения о делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы.



13.03.2023 СМИ КР сообщили о его личном участии в групповой дарке и избиении гражданина возле одного из Бишкекских кафе



женат. Трое детей