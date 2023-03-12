В чем Си: в КНР переизбрали председателя и обновили правительство, - Н.Портякова

00:14 14.03.2023 В чем Си: в КНР переизбрали председателя и обновили правительство

Как назначение нового министра обороны может повлиять на отношения Пекина с Москвой и Вашингтоном



Наталия Портякова



В Китае завершилась ежегодная парламентская сессия, по итогам которой правительство страны отчасти обновилось. Впрочем, председатель КНР Си Цзиньпин, стоящий у руля Китая с 2013 года, был переизбран на третий срок. В своей речи на закрытии сессии 13 марта Си заявил о необходимости сбалансировать рост экономики с интересами национальной безопасности, а также направить страну на путь самообеспечения в науке и технике. Кроме того, китайский лидер призвал "неуклонно продвигать" процесс воссоединения с Тайванем. О том, кто поведет КНР в новую пятилетку и какие задачи перед собой поставил Пекин, - в материале "Известий".



К "великой стальной стене"



Формально выступление председателя КНР Си Цзиньпина стало финальным штрихом ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которая продолжалась в Пекине с 5 марта. Но фактически - ввиду того, что на этой сессии самого товарища Си (причем единогласно, всеми 2952 голосами "за") переизбрали на третий пятилетний срок председателем КНР, - его обращение определенно выглядело как программная речь о будущих планах страны. При этом ее главным посылом стала необходимость сбалансировать экономический рост с интересами безопасности.



В Поднебесную и обратно: Лукашенко слетал на встречу с Си Цзиньпином

На Западе разглядели в этом происки Москвы



- Безопасность - это основа развития. Стабильность - это предварительное условие процветания. У нас должен быть комплексный системный подход к обеспечению национальной безопасности. Нам необходимо улучшить государственное управление и разработать целостную систему национальной безопасности, - отметил китайский лидер.



Он пообещал, что "превратит вооруженные силы в великую стальную стену, которая эффективно защищает национальный суверенитет, безопасность и наши интересы в области развития". И, конечно, страна не намерена жалеть на это денег: несколькими днями ранее депутаты ВСНП одобрили проект бюджета на этот год - он предусматривает увеличение военных расходов на 7,2%, примерно до $224,8 млрд.



Через Запад на Восток: Китай и ЕС пытаются нормализовать отношения

Что сигнализирует поездка Ван И в Россию после турне по странам Европы



Против кого Китаю необходимо крепить оборону на фоне нынешних геополитических трений было понятно и без упоминания конкретных стран. Хотя иногда китайские официальные лица не стеснялись прямо признавать, что речь идет о США. Так, несколькими днями ранее глава МИД Китая Цинь Ган отметил, что именно усилия Вашингтона по сдерживанию интересов Пекина могут подтолкнуть соперничающие сверхдержавы к "конфликту и конфронтации".



Одной из главных "красных линий" в этом плане для китайцев всегда было вмешательство США в дела Тайваня, который Пекин именует "неотъемлемой частью китайской территории". Как заявил 13 марта Си Цзиньпин, КНР намерена "неуклонно продвигать" процесс воссоединения с островом, но при этом продолжит решительно выступать против вмешательства внешних сил в вопрос Тайваня.



К слову, как писала гонконгская газета South China Morning Post, в условиях напряженности вокруг острова во время сессии ВСНП депутаты, они же члены Народно-освободительной армии Китая (НОАК), даже предлагали принять законодательство военного времени. Но пока с этим в Пекине, очевидно, решили не спешить.



Мирное турне: с чем Ван И приехал в Россию

И что Китай хочет продемонстрировать Европе



Ли ушел, да здравствует Ли



По итогам сессии Китай, оставив на месте прежнего председателя, заметно обновил состав правительства. Как и ожидалось еще со времени XX съезда Компартии Китая осенью прошлого года, новым премьером Госсовета стал Ли Цян (фамилия которого переводится как "сильный" или "мощный"). 63-летний Ли сменил на этом посту ушедшего на пенсию 67-летнего Ли Кэцяна, которого западная пресса порой рисовала в качестве идеологического противника председателя Си.



Про нового Ли такого не скажешь. Будучи главой администрации Си Цзиньпина в годы его работы в провинции Чжэцзян в первой половине 2000-х, впоследствии Ли Цян, до нынешнего назначения занимавший должность секретаря шанхайского горкома КПК, остался верным сторонником китайского лидера. Публике он запомнился прежде всего введением двухмесячного локдауна в Шанхае менее года назад в рамках проводимой председателем Си политики "нулевой терпимости" к COVID-19.



Теперь же в руки этого человека вверено экономическое благополучие второй экономики мира и задача ее восстановления после трех лет пандемии. Выступая на пресс-конференции 13 марта, премьер Ли сказал, что достичь целевого показателя экономического роста в 5%, установленного на этот год, будет непросто, но китайское правительство введет политику стимулирования спроса и инвестиций.



Ни мира, ни войны: из-за чего может обостриться тайваньский кризис

Насколько США и КНР близки к военному столкновению



Еще несколько лет назад КНР поставила задачу отойти в экономическом росте от излишнего упора на экспорт и внешние инвестиции, перенеся центр тяжести на внутреннее потребление. Однако, следуя логике выдвинутой Си Цзиньпином теории "двух циркуляций" (внутренней и внешней), при большем упоре на развитие спроса внутри страны Китай не откажется и от качественного совершенствования своих внешнеэкономических связей как в плане торговли товарами, так и в сфере услуг и привлечения иностранных инвестиций.



Кроме того, премьер Ли подчеркнул важность переключения экономических акцентов на высококачественное развитие в сфере науки и технологий, что стало абсолютно созвучно данному в тот же день обещанию председателя Си направить страну на путь "самообеспечения и силы в науке и технике".



На фоне запрета на экспорт Китаю передовых чипов и других препон в сфере технологий задача добиться полной опоры на собственные силы (своего рода импортозамещение) в этой сфере вошла для Пекина в разряд абсолютного императива. Однако, по мнению главного азиатского валютного стратега Mizuho Bank в Гонконге Кена Чонга, добиться этого будет непросто.



- Напряженность в отношениях между Китаем и США останется препятствием для роста и развития КНР из-за запрета экспорта высокотехнологичной продукции. Несмотря на благоприятную политику поддержки высокотехнологичного сектора, Китаю потребуется время, чтобы достичь самообеспеченности высокотехнологичной цепочкой поставок и модернизации отраслей, - заметил он.



Закрыть воротами: ЕС активизирует борьбу с влиянием КНР в мире

Придется ли получателям инвестиций выбирать сторону



Назначенцы новые и не очень



Депутаты ВСНП также утвердили новых вице-премьеров, членов Госсовета, министров и руководителей комитетов. Одним из самых резонансных назначенцев стал новый министр обороны генерал Ли Шанфу, который оказался первым за десятилетия главой этого ведомства без боевого опыта. Но зато именно он считается ключевой фигурой в модернизации НОАК: будучи экспертом по военно-воздушным и космическим силам, он принимал активное участие в военно-космической программе Китая. С этой точки зрения его назначение подтвердило взятый Си Цзиньпином курс на глубокое научно-техническое преобразование военных возможностей армии.



Чжан Юся, новоизбранный заместитель председателя центрального военного совета КНР, приносит присягу вместе с членами центрального военного совета Хэ Вэйдуном и Ли Шанфу



- Думаю, что в качестве главы минобороны Ли будет уделять основное внимание современным типам вооружений и военным технологиям. Это сейчас общее направление развития военной науки, и для этого совсем не обязательно иметь военный опыт, - считает профессор РУДН, китаист Андрей Виноградов.



"Мы не оперируем категориями страновой "фокусности" или "центричности"

Замглавы МИД России Андрей Руденко - об отсутствии черно-белого подхода Москвы в отношениях с государствами Азии и связке РФ и КНР на мировой арене



Примечательной деталью биографии Ли Шанфу стало его нахождение под санкциями США с 2018 года за покупку российских С-400 и Су-35. Многие российские СМИ сделали из этого вывод, что раз новый министр умеет работать с Россией (куда, к слову, уже на следующей неделе, по неподтвержденной информации, приедет с визитом сам Си Цзиньпин), то военно-техническое сотрудничество Москвы и Пекина интенсифицируется.



Свои выводы сделали и американские СМИ. Как написало агентство Bloomberg, назначение Ли Шанфу может осложнить и без того напряженные отношения Пекина и Вашингтона, которые не поддерживают контактов представителей министерств обороны с ноября.



Впрочем, ключевые для китайской экономики персоналии остались прежними. Невзирая на негласную традицию отправлять заслуженных партийцев на пенсию в возрасте 65 лет, достигший этого возраста И Ган сохранил пост управляющего Народным банком Китая, а министр финансов Лю Кун и глава министерства коммерции Ван Вэньтао остались на своих местах.



Встреча без расстояния: Китай готов стать глобальным партнером России

Лидеры РФ и КНР обсудили будущее экономическое и военно-техническое сотрудничество



Как отметил Кен Чонг из Mizuho Bank, переназначение высших должностных лиц в области финансов и экономики стало свидетельством преемственности политики в рамках пересмотра финансовых правил. Этот шаг должен помочь укрепить уверенность иностранных инвесторов в перспективах китайских инвестиций и возобновлении торговли с Китаем, резюмировал эксперт. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678742040





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Вопросы водной безопасности обсудили в Сенате

- Производство школьных автобусов в Алматы посетил Алихан Смаилов

- Результаты науки должны коммерчески применяться бизнесом – Ерлан Кошанов

- Меры по развитию сельской медицины и фармацевтической отрасли рассмотрены в Правительстве

- Выступление Азата Перуашева на митинге в Алматы

- В Сенате состоялась встреча с представителями ОБСЕ

- Серик Жумангарин поручил устранить "слепые зоны" в процедурах контроля за безопасностью пищевой продукции

- Прогнозы по рейтингам фонда "Самрук-Казына", НК "КазМунайГаз", "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями", "КазТрансОйл" и "Казахстан Темир Жолы"

- Гендиректор "Астана-Зеленстрой" признан виновным в даче взятки

