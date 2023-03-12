 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 14.03.2023
00:41  Об экономике Китая. Расширение внутреннего спроса – главный приоритет, - В.Пироженко
00:33  Ирано-саудовское примирение меняет контуры региональных блоков, - "НГ"
00:14  В чем Си: в КНР переизбрали председателя и обновили правительство, - Н.Портякова
Понедельник, 13.03.2023
19:21  Пудель стал президентом Непала
18:59  Умер Мишель Пейрамаур - за 101 год написавший 107 исторических романов!
18:41  Обормот с мандатом. Бухой Кырпарламентарий Абиров отличился в групповой драке у кафе
18:14  Кто продал земли детского дома в Алматы людям Алии Назарбаевой

18:11  Американские генералы грозят вырубить в России интернет
18:10  Тандемы считают по весне: зачем товарищ Си едет к Путину
18:07  Махинаторы при Казвласти. Как выгодно "дружили" аким Кульгинов и олигархи Машкевич и Клебанов
18:06  Новая эра в мировой политике - Китай выходит вперед
17:21  Переморозивший пол-области Восточно-Казахстанский аким Ахметов доложил Токаеву об успешной работе
17:14  Бои в подземельях Бахмута: ЧВК "Вагнер" выкуривает ВСУ из тоннелей
14:08  Не доится! Почему в Казахстане невозможно наладить производство молока? - Е.Косенко
14:06  American Thinker: Мир перестал бояться США из-за их слабости
13:50  О проведении Московского общегородского праздника "Навруз" расскажут 15 марта
13:24  "Коллективное руководство потеряло актуальность": для Китая наступают непростые времена
13:20  МВФ: Крах американского SVB грозит мировой финансовой стабильности
13:04  "Если все будут ставить памятники исключительно своим предкам, в стране воцарятся трайбализм и местничество", - Токаев
12:42  России надо закрепить поворот на Восток и Юг, - Вадим Трухачев
12:39  Удар по центру связи и управления НАТО на Украине - "в бункере десятки трупов, раскопки продолжаются"
12:36  Почему Пекин заинтересован в урегулировании украинского кризиса? - Д.Нефедов
12:11  По тапкам! Два депутата укрРады из "слуг народа" рванули в Азию, прихватив $200 млн бюджетных средств
11:39  Они окружают президентовKZ. Часть 3. Международники, - Данияр Ашимбаев
11:38  Генеральный директор и другие руководители Алматинских тепловых сетей осуждены за коррупцию
11:00  Фильм о приключениях китайской мигрантки стал самым титулованным в истории мирового кино
10:19  Средняя Азия. Инвестируем или финансируем? - Андрей Паршев
10:10  Еврейский майдан: "величайший кризис в истории Израиля", - Алексей Иванов
09:30  В итоге? Что происходит в Тбилиси (глазами очевидца)
09:16  Армия Z взяла Красногоровку. Авдеевская "петля" для ВСУ затягивается все туже
09:00  Bloomberg: Индия решила не нарушать санкции против РФ
06:55  Сын вьетнамских мигрантов актер Ке Хюи Куан расплакался, получив "Оскар"
00:56  Курдов узел: как решение нацменьшинства стало главным фактором на выборах в Турции, - О.Банцерова
00:53  Ирано-саудовской сделке предстоит тест на устойчивость, - И.Субботин
00:50  Центральная Азия: испытание спецоперацией, - Кубатбек Рахимов
00:45  Ташкент снижает риск исламизации, - В.Панфилова
00:12  Третий срок Си Цзиньпина и Тайвань: экзистенциональная проблема председателя Китая, - В.Овчинский
00:00  Геноцид. Русские в Казахстане. Трагическая судьба
Воскресенье, 12.03.2023
19:06  В Кишиневе разгорелись стычки между полицией и протестующими
19:02  Россия заключила с Ираном сделку по продаже 24 истребителей Су-35
18:58  Кыргызы, казахи, таджики, узбеки - герои СВО увековечены на выставке художницы Елены Сухоруковой (Kirmizi Nar) в Шахтах
17:04  Новым министром обороны Китая стал "космонавт", генерал и сын генерала Ли Шанфу
17:00  Сделка Саудовской Аравии с Ираном ударила по Израилю, - А.Яшлавский
11:46  Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина выиграла "серебро" Кубка мира. В 47 лет!!!
11:36  "Конфликт набирает обороты". Католиков ждут большие перемены
11:31  Баходиржон Сидиков снова возглавил "Узбекнефтегаз"
11:18  Удивляться ли блокировке параллельного импорта из Турции в Россию? - А.Арешев
11:17  Стратегия национальной безопасности США 2022 года – публично заявленный план установления мирового господства, - В.Багдасарян
10:19  Блогер Гоблин получил грант 19 миллионов рублей от фонда Путина
10:15  Выборы в Турции: кто победит и что ждать России? - Айнур Курманов
10:14  Правящая "Грузинская Мечта" позорно сдала позицию. Что дальше? - Темур Пипия
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ирано-саудовское примирение меняет контуры региональных блоков, - "НГ"
00:33 14.03.2023

Ближний Восток выводит собственное уравнение безопасности

Ирано-саудовское соглашение о восстановлении официальных отношений, заключенное при активном посредничестве Китая, стало еще одним этапом в оформлении новой формулы безопасности на Ближнем Востоке. С 2015 года, когда Йемен превратился в арену военной операции аравийской коалиции во главе с Эр-Риядом, связи между двумя региональными державами начали стабильно ухудшаться: боевые действия против повстанцев-хуситов интерпретировались не иначе как противостояние с опосредованными силами Тегерана.

Ирано-саудовский разрыв окончательно оформился в начале 2016 года, после того как посольство королевства в Тегеране и его консульство в Мешхеде столкнулись с массовой агрессией манифестантов, возмущенных казнью в Эр-Рияде известного шиитского проповедника Нимра аль-Нимра. Результаты переговорных раундов 2021–2022 годов о восстановлении контактов ухудшила ситуация вокруг вспыхнувших в Иране антиправительственных протестов, ответственность за которые Исламская Республика возложила на иностранные силы, в том числе саудовцев.

Раскручивающееся годами противостояние превращалось в явление, определявшее стратегии других игроков. США пытались преподносить конфронтационные подходы и необходимость активного сдерживания иранского влияния как нечто самоочевидное. Ситуацию качественно не улучшил даже приход к власти администрации Джозефа Байдена – последовательного сторонника восстановления "ядерной сделки" с Тегераном. Американские официальные лица не уставали делать публичные предупреждения, что держат "на столе" все варианты в отношении "иранской угрозы". Напряжение нарастало на протяжении последних недель, когда высокопоставленные представители Пентагона беспрецедентно интенсифицировали поездки на Ближний Восток, в места, где американский контингент тесно соприкасается с активностью поддерживаемых Тегераном шиитских группировок. Это нельзя было назвать иначе как демонстративной проработкой военного сценария. На конец марта Пентагон ранее анонсировал проведение с Саудовской Аравией двусторонних военных учений, в рамках которых должны были отрабатываться действия по защите от беспилотников иранского производства.

Однако внезапное объявление о заключении между Эр-Риядом и Тегераном мирного соглашения продемонстрировало, что конфронтационная повестка, судя по всему, отвечает не всем существующим в регионе запросам и что далеко не все укладывается в традиционную блоковую логику. Отдельно обращает на себя внимание то, что конфликтовавшие государства решили обратиться к посредническим услугам КНР. Это бросило вызов региональной роли Вашингтона и его открытым попыткам убедить своих союзников в минусах углубления связей с Пекином.

Комментируя подписание ирано-саудовского соглашения, МИД Китая подчеркнул, что страна "не преследует никаких эгоистичных интересов в Ближневосточном регионе" и не будет заниматься заполнением военно-политического вакуума. "КНР уважает статус хозяина, который принадлежит государствам Ближнего Востока, и выступает против того, чтобы там осуществлялось геополитическое соперничество, – говорится в заявлении на сайте ведомства. – Китай всегда считал, что будущее Ближнего Востока должно находиться в руках ближневосточных государств".

Новая формула безопасности в регионе характеризуется, с одной стороны, естественным сужением конфронтационной повестки между основными антагонистами, а с другой – растущим запросом местных акторов на посредническую и регулятивную помощь, альтернативную американской. Меняющаяся внутрирегиональная система ставит вопрос и о том, какое место в ней занимает российская дипломатия и какие преимущества она может увидеть для себя в новой ситуации.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678743180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Вопросы водной безопасности обсудили в Сенате
- Производство школьных автобусов в Алматы посетил Алихан Смаилов
- Результаты науки должны коммерчески применяться бизнесом – Ерлан Кошанов
- Меры по развитию сельской медицины и фармацевтической отрасли рассмотрены в Правительстве
- Выступление Азата Перуашева на митинге в Алматы
- В Сенате состоялась встреча с представителями ОБСЕ
- Серик Жумангарин поручил устранить "слепые зоны" в процедурах контроля за безопасностью пищевой продукции
- Прогнозы по рейтингам фонда "Самрук-Казына", НК "КазМунайГаз", "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями", "КазТрансОйл" и "Казахстан Темир Жолы"
- Гендиректор "Астана-Зеленстрой" признан виновным в даче взятки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  