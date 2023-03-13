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Об экономике Китая. Расширение внутреннего спроса – главный приоритет, - В.Пироженко
00:41 14.03.2023

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 13.03.2023

Открывшаяся 5 марта весенняя сессия ВСНП – высшего законодательного органа КНР – примечательна рядом моментов. Она должна перевести в практическую плоскость основные положения развития КНР, подготовленные на 20-м съезде КПК осенью 2022 г.

Задачи ставятся с учетом разнонаправленных тенденций. Отмена антикоронавирусных ограничений, сопутствующая быстрому восстановлению экономики, происходит на фоне рисков стагфляции в мировой экономике и опасных попыток Запада вернуть себе мировую гегемонию.

Ситуация усугубляется новыми санкциями США против китайских высокотехнологических компаний, в частности в полупроводниковой отрасли. Попытки Вашингтона перестроить мировые цепочки поставок так, чтобы разорвать производственную кооперацию компаний-лидеров в этой отрасли из Южной Кореи, Японии и острова Тайвань с материковым Китаем требуют от него импортозамещения по большой номенклатуре микросхем и соответствующего оборудования.

В итоге серьезным вызовом для китайской экономики, в которой экспорт все еще играет большую роль, является недостаточный внешний спрос. Поэтому в отчете о работе правительства на сессии ВСНП расширение внутреннего спроса как способа возместить недостаточный внешний спрос, названо главным приоритетом на 2023 год.

Представленные в отчете правительства КНР макроэкономические показатели на 2023 г. показывают интересные сдвиги в направлениях экономического развития Китая. Основная цель экономической политики определена, как сочетание высоких темпов экономического роста с качественным развитием экономики и специальными мерами по повышению доходов населения.

Целевой показатель роста ВВП на текущий год указан в пределах 5%; соотношение дефицита госбюджета к ВВП установлено на уровне 3% (в 2022 г. дефицит составлял 2,8% ВВП). Правительство КНР поставило более высокую цель в области занятости; планируется создать порядка 12 миллионов новых рабочих мест в городах. В прошлом году этот показатель составлял 11 миллионов.

Запланированный 5-процентный рост является достаточно высоким, что видно в сравнении с прогнозными показателями на 2023 г. по США (рост на 0,5%), Германии (рост на 0,2%) и Британии (сокращение на 0,6%). ВВП Китая в 2022 году уже достиг максимума в 121 трлн. юаней, а 5% роста эквивалентны 6 трлн. юаней.

Если запланированные показатели будут выполнены, Китай останется одной из самых быстрорастущих крупных экономик мира и уступит только Вьетнаму и Индии, которые находятся на более ранней стадии индустриализации.

Примечательно, что Китай планирует достичь запланированных темпов роста за счет более активного бюджетного стимулирования как внутреннего потребления, так и производства. Ван Чанлинь, президент Академии макроэкономических исследований, подчеркнул необходимость восстановления потребления в качестве основного экономического фактора.

Для стимулирования внутреннего спроса предусмотрены такие меры, как повышение доходов групп населения со средним и низким уровнем дохода, что должно повлечь увеличение покупательской способности населения, увеличение продаж транспортных средств на новых источниках энергии, развитие услуг по уходу за пожилыми людьми.

Государственное финансирование важнейших направлений экономического развития и отдельных крупных проектов, которое в китайской модели социализма (государственного капитализма) доказало свою результативность, предполагается задействовать сейчас для восстановления высоких темпов экономического роста. Считается, что "поддержание необходимой интенсивности государственных расходов поможет способствовать полному восстановлению экономики".

Ляо Цюнь, главный экономист Института финансовых исследований при Китайском Народном университете Жэньминь, подтверждает, что бюджетные расходы в Китае дают более высокий мультипликативный эффект, чем в большинстве развитых и развивающихся стран; один доллар бюджетного финансирования дает два доллара, полученные в реальной экономике. Поэтому, как подсчитал эксперт, увеличение бюджетного дефицита на 0,2% может быть преобразовано в увеличение роста ВВП на 0,4%.

Донг Денгсин, директор Института финансов и ценных бумаг Уханьского университета науки и технологий, считает, что, поскольку страны Запада повышают процентные ставки для сдерживания инфляции, реальная экономика Китая нуждается в дальнейшем стимулировании. В том числе за счет увеличения годового соотношения дефицита к ВВП.

Среди иных мер – дальнейшее снижение налогов и сборов для облегчения нагрузки производителей и выделение 3,8 трлн. юаней (около 550 млрд. долл.) под специальные облигации местных властей. Последняя мера важна в плане контроля за задолженностью властей провинций и городов.

В Китае значительную часть инфраструктурных проектов и строительство недвижимости, которые вносят основной вклад в экономический рост, финансируют местные органы власти. Обратной стороной такого финансирования являются зачастую бесконтрольные заимствования и рост задолженности местных властей. При этом прибыль от таких объектов идет в местную казну, а долги и убытки покрываются из центрального бюджета. Поэтому в 2023 г. решено заранее выделить из бюджета 3,8 трлн. юаней на целевые заимствования местным властям, т.е. под конкретные важные инфраструктурные проекты.

Еще один примечательный момент – в проекте бюджета на 2023 год оборонные расходы увеличатся на 7,2% ВВП и составят 1,553 трлн. юаней (224,79 млрд. долл.), или порядка 1,5% к ВВП. Китай сохраняет рост военного бюджета с 2016 г., т. е. восьмой год подряд. Темпы роста составили 6,6% в 2020 году, 6,8% в 2021 году, 7,1% в 2022 году.

Ожидается, что в 2023 году НОАК примет на вооружение более совершенные боевые самолеты, в том числе истребители-невидимки J-20 и многоцелевые истребители J-16, проведет ходовые испытания третьего авианосца, оснащенного электромагнитными катапультами. По мнению экспертов, ожидается проведение множества военных учений в обстановке, максимально приближенной к боевой.

Китайские военные эксперты связывают увеличение военных расходов КНР с угрожающими действиями коллективного Запада и его союзников в АТР, в частности в тайваньском вопросе. Особое беспокойство в КНР вызывают действия Японии, которая в 2022 году начала закупки наступательных вооружений, в том числе американских "Томагавков".

В целом же цели в экономической политике КНР в наступившем году отражают упор на устойчивость и качественное развитие перед лицом нарастания мировых экономических и геополитических рисков.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678743660


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