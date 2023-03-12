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Жена арестованного в Киргизии канадского "кумторовца" Тенгиза Болтурука объявила голодовку в Facebook
07:26 14.03.2023

14 марта 2023, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Жена Тенгиза Болтурука объявила голодовку

Супруга бывшего внешнего управляющего ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгиза Болтурука Ильмира Алпысбаева написала на странице своего мужа в Facebook, что объявляет голодовку.

По ее словам, причина в том, что суд оставил Тенгиза Болтурука под стражей. "Не дают ему возможность защититься. Не дают ему возможность долечиться. Не дают ему возможность быть с детьми", - написала она.

Напомним, Тенгиз Болтурук в обращении к Садыру Жапарову просил прощения за то, что не оправдал надежд и не смог победить коррупцию на Кумторе.

Ранее Ильмира Алпысбаева также писала, что ее мужа якобы пытают. Сам Тенгиз Болтурук опроверг заявление своей жены.

Тенгиза Болтурука и Рыспека Токтогулова отстранили от всех должностей. Сообщалось, что Генеральная прокуратура начала детальную проверку. Результатом ее стали три уголовных дела с предварительным ущербом государству в 1 миллиард сомов. В итоге бывший внешний управляющий "Кумтором" задержан и водворен в СИЗО ГКНБ до 10 апреля 2023 года. Сам Тенгиз Болтурук свою вину не признает. Он заявил, что все обвинения ложные. Его адвокат говорит, что обвиняемый готов сотрудничать со следствием.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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