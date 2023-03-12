Жена арестованного в Киргизии канадского "кумторовца" Тенгиза Болтурука объявила голодовку в Facebook

07:26 14.03.2023

14 марта 2023, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Жена Тенгиза Болтурука объявила голодовку



Супруга бывшего внешнего управляющего ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгиза Болтурука Ильмира Алпысбаева написала на странице своего мужа в Facebook, что объявляет голодовку.



По ее словам, причина в том, что суд оставил Тенгиза Болтурука под стражей. "Не дают ему возможность защититься. Не дают ему возможность долечиться. Не дают ему возможность быть с детьми", - написала она.



Напомним, Тенгиз Болтурук в обращении к Садыру Жапарову просил прощения за то, что не оправдал надежд и не смог победить коррупцию на Кумторе.



Ранее Ильмира Алпысбаева также писала, что ее мужа якобы пытают. Сам Тенгиз Болтурук опроверг заявление своей жены.



Тенгиза Болтурука и Рыспека Токтогулова отстранили от всех должностей. Сообщалось, что Генеральная прокуратура начала детальную проверку. Результатом ее стали три уголовных дела с предварительным ущербом государству в 1 миллиард сомов. В итоге бывший внешний управляющий "Кумтором" задержан и водворен в СИЗО ГКНБ до 10 апреля 2023 года. Сам Тенгиз Болтурук свою вину не признает. Он заявил, что все обвинения ложные. Его адвокат говорит, что обвиняемый готов сотрудничать со следствием.