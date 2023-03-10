Си Цзиньпин покончил со встроенностью Китая в американоцентричный мир, - Николай Вавилов

07:34 14.03.2023

10.03.2023

Николай Вавилов - о том, что избрание Си Цзиньпина на третий срок создает новую историческую реальность в Китае



Выборы Си Цзиньпина на третий срок на посту Председателя КНР создают новую историческую реальность в Китае: впервые в истории КНР китайский лидер будет сочетать три поста - главы партии, главы армии и главы государства более двух сроков подряд - такого объема административных полномочий не было даже у Мао Цзэдуна, который лишь недолгий срок был председателем КНР.

Основанием для таких изменений стал выход Китая из американской парадигмы ограничения сроков лидера страны двумя сроками, что было зафиксировано в конституции КНР 1982 года и отменено в 2018 году. Американское доминирование в мире отразилось и в доминировании в институтах: сменяемость власти стала неотъемлемым признаком встроенности страны в американоцентричный мир - с этим покончил Си Цзиньпин, выстраивающий суверенный курс Китая без оглядки на США.



Требование иметь сильного лидера на длительный исторический срок продиктовано как стратегическими целями Китая - выхода на самостоятельный путь развития, сложностями предстоящих внешних вызовов и социально-экономических преобразований, так и абсолютной поддержкой Си Цзиньпина среди масс рядовых китайцев.