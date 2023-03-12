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В затвор! Киево-Печерские монахи отказались сдавать лавру бандеровцам
08:38 14.03.2023

Монахи Киево-Печерской лавры отказались выполнять предписание покинуть монастырь
Алексей Швайковский
Монахи Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не намерены выполнять предписание киевских властей покинуть монастырь. Об этом сообщил в понедельник настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

Напомним, с требованием к монахам Киево-Печерской лавры канонической УПЦ ранее выступил музей-заповедник, который подчиняется Министерству культуры Украины.

"Мы не намерены выселяться и не будем", - сказал митрополит Павел, видеозапись с комментариями которого была размещена на странице Лавры на портале YouTube.

Настоятель также добавил, что монахам поступают угрозы расправы.

"Мы не против всех законных действий, но противозаконных не должно быть. Мы [...] граждане своей страны, мы люди, которые тут [в монастыре лавры] живут с 1988 года, у многих из нас нет другого места, кроме этого", - сообщил митрополит.

Наместник Киево-Печерской лавры призвал комиссию, пришедшую с проверкой, "не наглеть"

На прошлой неделе Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра", который находится в ведении Министерства культуры Украины, обязал священнослужителей канонической Украинской православной церкви покинуть здания монастыря до 29 марта в связи с расторжением договора аренды

Как уточнялось, рабочая группа, которая установила нарушение условий договора аренды, была создана по указу президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны.

Ранее ТАСС сообщал , что глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко заявил в субботу, что проведет ревизию музейных экспонатов, в том числе мощей святых, в Киево-Печерской лавре после того, как ее покинут представители УПЦ.

Источник - rg.ru
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