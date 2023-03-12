Противостояние России и коллективного Запада: борьба за Центральную Азию, - Д.Подольская

09:21 14.03.2023

14 марта 2023, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжеты: Давление на СМИ, Ситуация вокруг Украины



Политэлиты Кыргызстана, Казахстана и Грузии, как считают некоторые эксперты, поразила "эпидемия копипаста". Речь идет о документах, списанных с российских аналогов и призванных заткнуть рот неудобным СМИ, заодно похоронить гражданский сектор.



Лоббирование законов, ограничивающих деятельность независимых медиа и активистов в странах, включенных Москвой в сферу стратегических интересов, набирает обороты.



По мнению политологов, очевидно, российская власть таким образом "защищает" постсоветское пространство от так называемого коллективного Запада, и в первую очередь от США.



Многие отмечают, что на фоне вооруженного противостояния Россия и Украины пропаганда усилилась в разы.



Где-то в Тбилиси, Астане, Бишкеке

В экспертном сообществе расхожее мнение, что некоторые пророссийски настроенные политики, приближенные к власти, что в Астане, что в Бишкеке или Тбилиси, обозначили основными "триггерами" свободные СМИ, блогеров и НПО.



Эту версию подтвердил в своем недавнем интервью заместитель главы МИД России Михаил Галузин.



Он посоветовал "не верить США и ЕС, которые через подконтрольные НПО и СМИ создают образ России как врага для центральноазиатских народов, нагнетают в обществе националистические и русофобские настроения".



Недавно в Грузии проект закона об иноагентах, тоже переписанный с российского аналога, был отозван из парламента после массовых акций протеста.



В Кыргызстане резонанс вызвали два документа, вынесенные на общественное обсуждение президентской администрацией, "О СМИ" и "Об НКО". Неправительственные организации, как и независимые медиа, не дают покоя и члену провластной фракции "Ата Журт Кыргызстан" Надире Нарматовой.



Юристы назвали эти инициативы не просто противоречащими Конституции, а радикальными. Они призывают чиновников и Надиру Нарматову полностью переписать их, если чиновники и нардепы не хотят окончательно убить свободу слова и гражданский активизм. Но после представленного рабочей группе откорректированного варианта нового закона "О СМИ" в то, что наверху хотят сотрудничать с гражданским сектором, мало кто верит.



Ситуация со свободой слова вызывает тревогу и в соседнем Казахстане.



Там обсуждают законопроект "О массмедиа", разработанный Министерством информации. Его хотят принять в этом году. Эксперты в РК считают, что документ сырой и включает в себя те пункты, которых в нем не должно быть.



Например, закон будет регулировать работу не только журналистов, но и всех, кто выкладывает контент в интернете - в Telegram-, YouTube и других онлайн-платформах.



В Кыргызстане, к слову, от идеи прировнять блогеров с пятью тысячами и более подписчиков к СМИ чиновники отказались. Зато оставили ряд других сомнительных норм.



Но вишенкой на торте у нас остается закон экс-депутата Гульшат Асылбаевой "О защите от распространения недостоверной (ложной) информации". Как и прогнозировали еще на этапе его принятия аналитики, он работает против независимых СМИ.



Блокировка сайта газеты Respublica, частичная блокировка 24.kg и блокировка "Азаттыка" - тому подтверждение. Забанить хотели и сайт "Клооп"...



Непопулярные законы, появившиеся практически одновременно в трех разных странах, объединяет плагиат. Они на 90 процентов повторяют российские оригиналы.



В тисках у сильных мира сего

Юрист Таттубубу Эргешбаева считает, что столь грубое лобби российских законодательных инициатив объясняется тем, что РФ не оставляет претензий на свое лидерство.



"Идут большие геополитические битвы, пока блок НАТО и Россия борются за мировое господство, в выигрышном положении остается Китай. Россия свое действие обосновывает как противодействие однополярному миру, США и Запад ведут работу по поддержанию своего вектора влияния. Холодная война продолжается", - отметила Таттубубу Эргешбаева.



Другой эксперт Наргиза Мураталиева считает, что подобные тренды на более глобальном уровне связаны с геополитическими трансформациями, войной в Украине и стремлением России удержать свое влияние в Центральной Азии, купировав деятельность неправительственного сектора. Именно его представители продвигают и развивают критическое мышление, противодействуя пропаганде.



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"Кыргызстан оказался зажатым между Россией и Китаем с их авторитарными методами управления. За более чем тридцать лет суверенного развития мы слабо работали над диверсификацией торговых партнеров, над региональным сотрудничеством внутри региона, над развитием собственной экономики и рабочих мест. Поэтому важным представляются, на мой взгляд, предприятие мер по сокращению подобной зависимости", - отметила Наргиза Мураталиева.



На самом деле проблемы развития Кыргызстана во многом кроются в экономической зависимости от России и Китая, а не в деятельности НПО, как это часто преподносится властями.



Наргиза Мураталиева

Эксперт подчеркнула, что если на Старой площади и на низовом уровне не осознают важность гражданских инициатив, независимых медиа и тенденции давления продолжатся, то Кыргызстан превратится в еще один Туркменистан.



Заходят с козырей

Кремль пытается сохранить лояльность среди стран на постсоветском пространстве, так или иначе все еще зависимых от Москвы.



Политолог Эмиль Джураев полагает, что поэтому вызвавшие тревогу законопроекты об иноагентах и СМИ, позволяющие прижать неугодных, критически настроенные группы социума продвигают так навязчиво.



"На примере Грузии последних дней мы видим очевидную нежеланную картину, ради предотвращения которой и задумывалась вся кампания по иноагентам. Задача усложняется в той степени, в коей ограничения деятельности независимых организаций и групп выгодны и самим властям этих стран, а не только для России", - сказал Эмиль Джураев.



По его словам, поскольку для авторитарных режимов несогласные всегда помеха. Копирование же нормативно-правовых актов, регулирующих жизнь государства, в некоторых его аспектах, действительно, само по себе не является каким-то плохим или редким явлением. Многие страны перенимали успешный опыт своих партнеров на международной арене в области гражданского или уголовного законодательства. Почему бы и не позаимствовать прогрессивные элементы, не изучить их и не применить у себя на практике? Это нормально.



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"Что касается одиозных законов в области СМИ, НПО, свободы слова, которые пытаются проталкивать на постсоветском пространстве, то здесь речь идет о давлении государства на гражданское общество и такой опыт сложно назвать прогрессивным. Ни для кого не секрет, что все это происходит под влиянием России. Последнюю пару десятилетий она вступила в открытую конфронтацию с так называемым коллективным Западом. Между ними идет новая холодная война, о которой мы слышали во времена СССР и начали уже было забывать, но вновь стали ее свидетелями", - говорит директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов.



Он отметил, что страны Центральной Азии не хотят вступать в противостояние ни с Европой, ни с США. Это не выгодно ни с какой стороны. Репрессивные законы в отношении СМИ и НПО не несут никакого позитива обществу, а лишь раскалывают его на своих и чужих.



"Кроме того, в Кыргызстане и других странах ЦА или, например, в Грузии государственные органы получают иностранную помощь, гранты и кредиты в разы больше, чем НПО, но при этом государство пытается называть НПО иноагентами, а про себя скромно умалчивает. Ничего общего с реальным учетом и контролем, как об этом говорят его формальные инициаторы, закон об иноагентах не имеет. Для учета и контроля за НПО и СМИ уже давно есть все необходимые законы", - сказал Тамерлан Ибраимов.



Россия, имея много рычагов влияния, все-таки упорно продвигает в нашем регионе свой подход в отношениях с Западом. Особенно этот процесс ускорился в последний год, что, видимо, связано с войной в Украине и острой фазой противостояния между РФ и Западом.



Тамерлан Ибраимов

Аналитики обращают внимание и на тот факт, что в той же Грузии, которая официально стремится стать членом Евросоюза, стало возможным принятие в первом чтении дискриминационного закона об иноагентах только потому, что серый кардинал грузинской политики Бидзина Иванишвили тесно связан с российскими бизнесом и политиками.



Без согласия части местной политэлиты в постсоветских странах Россия не смогла бы продвинуть свои инициативы.



Опасность принятия такого рода законов заключается в угрозе демократическим процессам, а также в том, что общество раскалывается на части. Это не выгодно никому, кроме внешних игроков, которые потом легко могут манипулировать расколотым обществом.



Эксперты не исключают, что на фоне глобальной и региональной напряженности Центральной Азии придется провести апгрейд своей региональной самоидентификации на международной сцене.



В конечном счете, и США, и Россия, и Китай, и ЕС, и другие геополитические крупные страны всегда исходят из своих интересов, затевая игру в других регионах.