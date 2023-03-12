Нью-Йорк. Узбекский террорист (героический повстанец?) Сайфулло Саипов получит пожизненное вместо "вышки"

09:42 14.03.2023

Прокуратура Нью-Йорка: устроивший теракт Сайфулло Саипов получит пожизненное заключение



Жюри присяжных не смогло достичь согласия относительно смертного приговора уроженцу Узбекистана Сайфулло Сарипову, устроившему теракт в Нью-Йорке в 2017 году. Впоследствии он будет приговорен к пожизненному заключению, проинформировала прокуратура по Южному округу Нью-Йорка.



26 января 2023 года жюри присяжных признало Саипова виновным по 28 пунктам обвинения: убийствах, покушении на убийства и в оказании поддержки иностранной террористической организации.



О смертной казни присяжные не смогли договориться. Согласно законодательству, смертная казнь в качестве наказания будет заменена пожизненным заключением.



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Отмечается, что судья должен вынести такой приговор в обязательном порядке и не сможет его смягчить.



Формальная процедура оглашения приговора состоится позже.