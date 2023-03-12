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Пагубная зависимость: кто обанкротится из-за повышения ставки Федрезерва США. В зоне риска десятки стран и целые регионы
10:20 14.03.2023

Пагубная зависимость: кто обанкротится из-за повышения ставки Федрезерва
В зоне риска десятки стран и целые регионы

Софья Смирнова

Возможность резкого повышения ставки Федерального резерва США приблизила возможный дефолт стран с дефицитом бюджета и торговли. С таким предположением выступил аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. По его мнению, на пороге банкротства окажутся Индия, страны Латинской Америки и Африки. Внешний долг США огромен, и его нужно обслуживать. Каким финансовым рискам подвержены развивающиеся страны и как резкий рост ставки Федрезерва скажется на российской экономике - в материале "Известий".

Опасения преувеличены

Ранее США рефинансировали обязательства по низким ставкам, но теперь, с резким увеличением ставок и жесткой политики Федрезерва США, внешние обязательства становятся крайне дорогими. Бедные государства окажутся вынуждены занимать деньги под еще больший процент. Для стран с проблемами в экономике это может привести к потрясениям. Повышение ставки ФРС происходит максимальными темпами с 1980-х годов и сопровождается ужесточением ДКП и других основных мировых центробанков, анализирует ситуацию руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

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- За год ставка ФРС увеличилась на 450 б.п. и, если верить руководству ФРС, это не предел. Конечно, для стран с развивающимися экономиками при этом обслуживать и рефинансировать внешний долг становится сложнее, и наиболее бедные страны (Шри-Ланка, Замбия) пришли к дефолту уже в прошлом году. Но в зоне риска, как представляется, все же относительно слабые и небольшие экономики: Пакистан, Сальвадор, Тунис, Эфиопия, - объясняет аналитик.

Внешний долг Индии, по данным министерства экономических отношений, на сентябрь 2022 года составлял $610 млрд (19,2% ВВП). Из этой суммы на краткосрочный долг приходилось только $131 млрд - чуть более 20% от общей суммы внешнего долга.

- То есть стоимость обслуживания внешнего долга составляла около 5%, - продолжает она. - Дефицит счета текущих операций Индии вполне умеренный - около 3% ВВП. Все это совсем не выглядит как ситуация, угрожающая дефолтом, - добавляет Ольга Беленькая.

По мнению собеседницы "Известий", для США, ЕС и России рисков дефолта нет, по крайней мере в обозримой перспективе.

- США и еврозона являются эмитентами мировых резервных валют, поэтому их внешний долг по существу является внутренним, а дефолт по внутреннему долгу - крайне редкая история. Тем не менее технически США могут объявить дефолт по своему долгу, если не согласуют в ближайшие месяцы новый потолок госдолга, но эта возможность выглядит гипотетической.

В июне прошлого года Bloomberg и Moody’s трактовали ситуацию в России, связанную с невозможностью выплат Минфином по еврооблигациям в валюте, как дефолт по внешнему долгу. Однако Минфин РФ с этим не согласен.

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- Эта коллизия носит юридический и политический характер, но важно, что никаких экономических предпосылок к дефолту России нет - весь внешний долг РФ, как государственный, так и корпоративный, меньше, чем международные резервы Банка России. Согласно данным ЦБ РФ, по состоянию на 1 января 2023 года он составил $381,8 млрд, снизившись с начала года на $100,4 млрд, или на 20,8%. А государственный внешний долг составляет всего $57 млрд, - уточняет специалист.

При этом Россия имеет устойчиво положительное сальдо счета текущих операций, то есть является нетто-кредитором остального мира, заключает аналитик.

В том, что опасения преувеличены, а банкротства маловероятны, согласна и д.э.н., заведующая кафедрой экономики и финансов ФЭСН РАНХиГС Алла Дворецкая.

- Повышение ставок ФРС действительно удорожает обслуживание внешнего долга. Одновременно ослабление национальной валюты делает более выгодным экспорт, поскольку экспортеры получают девальвационную премию. Поэтому все зависит от соотношения текущих (в основном внешнеторговых) и капитальных операций в структуре платежного баланса Индии и других стран, - подчеркивает экономист.

В любом случае, считает эксперт, массовые суверенные дефолты маловероятны.

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В зоне влияния

Экономики стран, о которых идет речь, в свое время впали в зависимость от американской валюты, комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

- Американский доллар все еще востребованная валюта просто потому, что так сложилось исторически. Реальных предпосылок для усиления или хотя бы сохранения существующих позиций нет. Госдолг США в 2023 году превышает $31,4 трлн. И все страны, которые ориентированы на эту валюту, попали в зону риска, - дополняет она.

По мнению финансиста, высокие риски несут не только развивающиеся страны, но и Евросоюз.

- США вознамерились подсадить на свои энергоносители Европу, вытолкнув Россию с занимаемых позиций на рынке. Вместе с тем стоимость перевозки барреля нефти через океан несравнимо выше, чем российская - по трубе. Сыграет роль и дефицит предложения. А поскольку энергоносители - товар первой необходимости, не покупать его не могут, а стоимость товаров и услуг будет расти еще выше. Таким образом, от высоких рисков не застрахована даже стабильная Европа, - говорит эксперт.

Россия давно начала планомерную работу по выходу из зависимости от американского доллара, отмечает эксперт.

- Постепенно снижали долю валюты США в международных резервах, отказались от доллара в Фонде национального благосостояния, нарастили долю расчетов с Китаем при экспорте в юанях и рублях. То есть Россия стала менее зависима от доллара и рисков, которые несет эта валюта. Как показывает практика, все эти решения Центробанка были правильными. Да, нашу страну затронет тренд на высокие ставки при международных заимствованиях, но поскольку у РФ один из самых низких внешних долгов, то риски и неудобства будут минимальными, - заключает Юлия Макаренко.

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Можно обойтись

При повышении ставки ФРС растет и ставка международных займов, утверждает директор департамента корпоративных финансов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов.

- Международные займы осуществляются в основном в долларах, а значит, действительно растет стоимость займов и возникают трудности кредитования в долларах. Учитывая, что с 2022 года развивающиеся страны переходят на расчеты в валютах, альтернативных доллару и евро, новые займы в долларе могут и не понадобиться. Достаточно будет организовывать займы в юанях или рублях, - считает он.

Собеседник издания приводит в пример Минфин РФ, который с 2022 года вместо осуществления международных займов в еврооблигациях перешел к увеличению внутренних займов в рублях.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678778400


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