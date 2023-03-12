Раздел Украины. Самый реалистичный вариант, - Александр Широкорад

10:35 14.03.2023

Украина станет мононациональной - но маленькой

Есть вариант мира, который устроит Киев, Москву и страны НАТО, дело только за доброй волей

Александр Широкорад



Украина станет мононациональной – но маленькой



4 марта обозреватель американского консервативного журнала Nation Review Ноа Ротман заявил, что США и их союзники намереваются завершить украинский конфликт путем проведения мирных переговоров. Причем Украина будет разделена на две части.



Мысль, на мой взгляд, вполне здравая. Но почему на две? Хорошо известно, что УССР создана искусственно - склеена по кускам в 1921, 1939, 1944 и 1954 годах.



Что общего между собой имеют Донбасс и Галиция, Черниговщина и Закарпатье, и т. д.



Украинский язык искусственно создан на базе галицийского языка (наречия). К 1900 году его знали около 1% жителей Малороссии, но никто не использовал ни на службе, ни в быту. С 1917 по 1991 год языком общения населения УССР был русский. А, кроме того, сельское население в быту употребляло несколько местных языков (наречий) - закарпатское, галицийское, полесское, полтавское и несколько версий суржика. Ну, а так называемый "литературный" украинский язык только учили в школах и институтах.



Даже в 1993-1996 годах подавляющее большинство печатной продукции в книжных магазинах Киева было на русском языке. А в книжных киосках Ялты с 1991 года по 2014 год вообще не продавалось изданий на украинском языке. Только в "Крымкниге" в центре Ялты была пара шкафов с украинским изданиями.



Тем не менее, националистам в 1991-1992 годах путем обмана населения удалось создать унитарное государство.



Когда происходят президентские выборы в США, Франции или других западных странах, то число избирателей, проголосовавших за победителя во всех регионах, превосходит электорат соперника лишь на несколько процентов. Может ли быть, к примеру, департамент во Франции или штат в США, где против Макрона или Байдена проголосовали бы 80 или 95 процентов избирателей?



Сами результаты выборов на Украине 1992−2013 годов - свидетельство того, что население одних регионов Украины считало чужими другие регионы.



С 1990 по 2014 год в украинских СМИ регулярно появлялись карты раздела Украины. Почему до 2014 года? Да потому что с весны 2014 года с автором такой статьи поступили бы как с Олесем Бузиной - убили бы среди бела дня на улице. Убийцы известны, но они до сих пор гуляют по Крещатику.



Зеленский и компания постоянно заявляют, что они отберут у РФ Запорожскую, Луганскую, Донецкую области, а также Крым. Однако Зеленский в ходе нескольких мобилизаций практически исчерпал свои резервы. А Россия при необходимости может послать на Украину в 10 и даже в 15 раз больше солдат, чем сейчас. Да и как можно предположить капитуляцию державы, располагающей тысячами тактических ядерных боеголовок и современных средств их доставки?



Ясно, что конфликт на Украине закончится миром. Но каким? Есть два варианта: очередной "Минск" (или "Стамбул"…), который заведомо никто не захочет исполнять, или прочный мир на Украине и во всей Восточной Европе на много десятилетий вперед.



В феврале 1945 года в Ялте были установлены европейские границы. Они оставались нерушимы 46 лет - с 1945 по 1991 год. На линии соприкосновения НАТО и Варшавского пакта за 46 лет не прозвучало ни одного выстрела. Такого в Европе не было со времен Римской империи.



А в 1992 году в Восточной Европе появилось две зоны нестабильности - Украина и Приднестровье. С 1992 по 2014 год эти зоны устраивали США и НАТО, поскольку они использовали их для ослабления России Ельцина и Козырева - двух мистеров "Да". В 2014 году все кардинально изменилось.



Если сейчас заключить перемирие на границе соприкосновения войск, то это лишь приведет к усилению ВСУ и началу более интенсивной новой войны, которая с вероятностью 90% перерастет в локальную ядерную, а то и в тотальную термоядерную.



США и НАТО утверждают, что не допустят победы России. Действительно, в этом случае западные державы "потеряют лицо", и их правительства, ухлопавшие десятки миллиардов долларов и евро в поддержку Зеленского, гарантированно падут после ближайших выборов.



А могут ли Россия и НАТО вместе выиграть войну на Украине? Могут. Цена этому ничтожна - Запад должен "поступиться принципами", как это он не раз уже делал - в Югославии, Ливии и других странах.



Россия возвратит себе Донбасс, Запорожье и Одессу. Польша получит Львов и другие западные области, отнятые у нее силой в 1939 году. Киев много лет проклинает "пакт Молотова-Риббентропа". Так почему бы сейчас не устранить его последствия?



Венгрия получит Закарпатье, также насильственно отторгнутое от нее в 1944 году. Можно рассмотреть вопрос объединения древнего праславянского народа полещуков в единую автономную область в составе Белоруссии. Впрочем, это дело белорусского руководства, а главное - самих полещуков.



Сбудется столетняя мечта украинских националистов - Украина станет моноэтническим государством с одним языком, одной конфессией, одной историей и т. д. Другой вопрос, что она будет ограничена центральной частью территории бывшей УССР.



Чтобы добиться прочного мира на Украине, надо провести обмен населения регионов, остающихся в составе Украины, и входящих в другие государства. Естественно, обмен должен идти строго по добровольному принципу.



В качестве примера можно взять раздел населения Греции и Турции в 1922 году. Оба государства 150 лет воевали из-за внутренних конфликтов между турками и греками. И вот в 1922 году греки уехали в Грецию, а турки - в Турцию. И сто лет эти государства не воевали между собой. Хотя были мелкие претензии на маленькие острова, на морской шельф и т. д.



Совсем другое дело - Кипр. Там в 1922 году не было раздела населения, и уже 100 лет идут кровавые этнические конфликты.



Прочный мир на Украине станет предпосылкой к заключению мира на территории бывшей Молдавской ССР. В Приднестровье сейчас около половины населения имеют российские паспорта. А в ходе референдума 17 сентября 2006 года 97,1% населения высказались за присоединение к России. Естественно, это возможно лишь в случае присоединения к России Одесской области.



А что взамен получит НАТО? Польша и Венгрия - страны НАТО, и возвращенные им территории автоматически войдут в альянс.



В обмен на вхождение Приднестровья в состав России она может согласиться на вхождение Молдовы в состав Румынии и, соответственно, в НАТО - если Молдова будет не против. Таким образом, НАТО получат большие территории и с большим числом населения, чем Россия.



Надо ли говорить, что и россияне, и европейцы будут довольны ликвидацией двух "пороховых погребов" Европы - Украины и Приднестровья.



А может ли быть иной вариант установления прочного мира на востоке Европы? Капитуляция России исключена. Соответственно, и НАТО не согласится на вхождение в состав РФ Луганской, Донецкой, Запорожской и Одесской областей и проведение денацификации Украины. Россия и США - ядерные сверхдержавы и обладают огромными запасами обычных вооружений. Ясно, что ни одна из них не капитулирует без большой войны, которая неизбежно перейдет в ядерную.



В США и НАТО не забывают и о тихо стоящем в стороне Китае. А что если он в ближайшие месяцы захочет сыграть свою партию на Украине? Или, скорей всего, учинит нечто в Формозском проливе или Южно-Китайском море?



Раздел Украины устроит всех - Россию, США, страны НАТО, жителей бывшей УССР, которые смогут жить так, как они хотят, разговаривать на родном языке, исповедовать конфессию своих предков и т. д. Недовольны будут только наиболее оголтелые националисты, мечтающие о Крыме, Кубани и Белгородчине. Хотя, повторяю, они получат то, о чем мечтали - однородное население с одинаковой идеологией, языком, конфессией и т. д.



Раздел Украины - это фактически будет восстановления status quo на 1 января 1939 года.