Трайбализм бывает разным. Обзор казахской прессы от В.Майлина

11:45 14.03.2023 Трайбализм бывает разным. Обзор казахской прессы

О чем говорил учитель демократии…



Не секрет, а уже давно состоявшая данность, что в современном медийном пространстве по всему миру особое место занимают авторские ютуб-каналы. Разумеется, казахстанское медийное пространство в этом смысле не оригинально. Однако, наверное, необходимо сказать, что в наших обзорах речь прежде всего ведется о тех ютуб-каналах и др. СМИ, сквозным лейтмотивом которых является не просто какая-либо информация, а прежде всего информация (и на ее базе обзор, аналитика), касающаяся общественно-политического направления. Ну и не будет лишним напомнить о той специфической реальности, что в Казахстане это самое медиа-пространство является двуязычным. Мы, в свою очередь, стараемся донести именно до русскоязычного читателя о том, о чем пишут, вещают, показывают казахскоязычные медиа. Не можем мы при этом не приводить порой некие сравнительные характеристики и по возможности их расшифровывать. Допустим, некие количественные показатели. Смеем надеяться, что они будут интересны всей казахстанской аудитории.



Так, например, выглядит первая пятерка русскоязычных ютуб-каналов которые касаются актуальной общественно-политической повестки:



1. За нами уже выехали. 325 тыс. Подписчиков 681 видео



2. Гиперборей. 260 тыс. Подписчиков 831 видео



3. Orda News. 132 тыс. Подписчиков 220 видео



4.Elmedia. 111 тыс. Подписчиков 196 видео



5. КалачShow 81,9 тыс. подписчиков 72 видео



А вот их визави, вещающие на государственном, т.е. на казахском языке:



1. Nartay Aralbayuli 473 тыс. Подписчиков 460 видео



2. Aman Tasygan LIVE 467 тыс. Подписчиков156 видео



3. Уақыт Көрсетеді… 456 тыс. Подписчиков152 видео



4. Жан Ахмадиев 373 тыс. Подписчиков 168 видео



5. Qasqa Jol / Қасқа жол 127 тыс. Подписчиков 73 видео



Безусловно, такой ранжир кто-то может назвать весьма приблизительным. Но и мы не говорим о каких-то жестких привязках в плане характеристик, хотя тут все равно куда больше схожих черт. Конечно, можно ожидать, что кто-то задаться резонным вопросом: а почему в пятерку русскоязычных каналов не попал Airan, но туда включен КалачShow? Не говоря уже о том, что подписчиков у Airan куда больше? Безусловно, Airan – быстрорастущий производитель видео-контента, однако это студия (они сами себя так характеризуют) – т.е. не в чистом виде авторское предприятие, тогда как Борислав Калачев един в… одном лице. И у него практически каждый выпуск – это не просто интервью, а интервью не в студии. Этот парень даже в памятные всем январские дни 2022 года был на улицах Алматы и разговаривал с живыми людьми. Но тогда может возникнуть другой вопрос – но ведь Elmedia тоже, как и Airan, является "студией" и даже работает в олдскульной, то бишь в ТВ-шной стилистике. И там тоже работают несколько "говорящих голов" – так почему они в списке? Во-первых, существует тот факт, что главным забойщиком и, прямо скажем, "главным" лицом Elmedia является маститый журналист еще с далеких советских времен Гульжан Ергалиева. Во-вторых, все прекрасно понимают, что деятели/личности калибра Олжаса Сулейменова приходит в Elmedia на интервью лишь благодаря этой персоне. Другими словами, в Elmedia может работать сто человек, но без персоны и организаторских способностей Гульжан Хамитовны, без ее фирменной журналистской харизмы, Elmedia был бы пуст и, в принципе, не состоялся бы как проект… Кстати, коли речь зашла о русскоязычных ютуб-каналах в контексте "обзоров казахскоязычных ютуб-каналов" – нельзя не отметить, что и Airan и Гиперборей выпускают продукцию и на государственном языке.



Что же касаемо вышеперечисленных казахскоязычных ютуб-каналов, то все пять строго персонифицированы, и ни один их выпусков не может в принципе быть проведен кем-то иным. Более того, три из пяти названий являются именами и фамилиями их основателей. Мы уже как-то касались творчества Нурсеита Жылкышбая, Нартая Аралбая, Амана Тасыгана, Жана Ахмадиева. Пришел черед и Абая Сейфоллы – т.е. ютуб-канала "Qasqa Jol / Қасқа жол – Особый путь". Судя по увиденным видео, постоянный ведущий названного ютуб-канала является в перечисленной пятерке самым молодым. На этот раз он проинтервьюировал Доса Кошима– видного общественного и политического деятеля, поборника американской демократии и, соответственно, всегда оппозиционно настроенного человека. Его можно считать "учителем демократии" для казахов, потому что он написал более пяти книг-пособий о демократии на государственном языке.



Надо отметить, что вопросы Абая Сейфоллы были не просто остры, он сумел объять за 56 минут видеозаписи (склеек никаких вроде не было – Ред.) многие стороны текущей политической действительности, многие из которых несут на себе груз прошлого. Например, когда он вспомнил предпоследние президентские выборы и хейт, под прессом которого до сих пор находится Амиржан Косанов. Надо сказать, что и его собеседник не ударил в грязь лицом и сумел вполне достойно и интересно ответить на насыщенные вопросы. Например, про того же Косанова. На одном из собраний ему, Досу Кошиму, надоели выкрики и проклятия против личности Амиржана, сутью которых было обвинение в том, что после его публичного признания победы Касым-Жомарта Токаева (до официального объявления оной) связаны с неким гонораром в иностранной валюте. И он вызвал одного крикуна и попросил его на Коране поклясться в том, что он видел как Косанов получил вознаграждение. Отовсюду раздались восклицания, мол, это все знают – но тем не менее, ни один человек не вышел повторить это, положа руку на Коран… Так же спикер напомнил, что когда Амиржан Косанов был выдвинут как кандидат в президенты, большая часть оппозиции и ее видная часть (Балташ Турсумбаев, тот же Мухтар Аблязов, Ермурат Бапи и др.) никак не проявила себя…



В принципе, Д. Кошим считает, что тогдашнее участие Косанова на выборах – это все равно было и стало в известном смысле благом для общества. Оно не было зряшным. В этом интервью старейший оппозиционный деятель Казахстан остался верен себе, т.е. было много критики в адрес власти, но, вместе с тем, он сказал, что есть и определенные подвижки, и ему хотелось бы не разочароваться в том небольшом оптимизме, который он все же испытывает в данный момент. Ему хотелось бы, чтобы текущие выборы были все-таки хоть на какую-то йоту просто честными, читай справедливыми… И вообще он давно предлагает лиц, допускающих самолично ли, по указке ли фальсификацию при подсчете голосов – наказывать крайне строго, вплоть до уголовного наказания, длительных тюремных сроков. Либо ввести практику запротоколированных клятв лиц, ответственных за избиркомы и т.п.



В интервью был еще один любопытный момент. Журналист задал вопрос про Рысбека Сарсенбаева, который баллотируется от Алматинской области: "Если он выиграет выборы – и попадет соответственно в парламент, что это будет означать? Так же баллотировался и Кайрат Нуркадилов – сын Заманбека Нуркадилова. И последний снялся с выборов в пользу Рысбека"… Напомним читателям, дело в том, что они родом происходят из одного из районов области и принадлежат одному роду Албан. Алтынбек (брат Рысбека) и Заманбек (отец Кайрата) погибли от огнестрельных ран в один год. Другими словами, два человека из одного из крупных казахских родов были убиты, и это были далеко не простые люди в масштабах страны. Они оба при своей жизни поработали на очень высоких государственных постах. Отвечая на данный вопрос, Дос Кошим открыто сказал, что здесь есть и чисто трайбалистский момент и тонко дал понять, что у брата покойного Алтынбека Сарсенбаева есть шанс стать депутатом парламента. В свое время старейшины (аксакалы) рода Албан заявили, что они никогда не простят таких жутких потерь действующей власти, по крайней мере, упорно ходили такие слухи… Так же продолжая отвечать на этот волрос, Д. Кошим заметил, что власть все равно сыграет свою партию – 70 против 30. Имелось в виду, что тот же Рысбек Сарсенбаев, будучи в общем и целом отнюдь не поборником власти, даже пройдя с кем-нибудь из единомышленников (национальные патриоты, приверженцы демократии) не смогут противостоять правящей власти. Потому что при соотношении 70 против 30 власть объективно имеет карт-бланш…



Еще раз отметим насыщенность рассматриваемого интервью, далеко не все вместилось в обзор, но к материалам, прежде всего, к видео-подкастам ютуб-канала "Qasqa Jol / Қасқа жол" мы, наверное, не раз будем впредь обращаться. И да, интервью с Досом Кошимом озаглавлено так: "Власть боится патриотов, готовых стать депутатами".



Ах вона в чем дело…



Когда Айбай Сайфолла и Дос Кошим коснулись трайбового момента, который имеется вокруг выдвижения кандидата в депутаты Рысбека Сарсенбаева, они и впрямь его только коснулись и только с определенной стороны. А вот известный журналист Ораз Алимбеков, который освещает на своей странице в facebook те или иные подробности текущих выборов, прямо развернул перед обществом целую картину на тему "албанских выборов"…



Вот что он пишет: "Обострилась ситуация между кандидатами, участвующими в выборах в Мажилис в 11 округе Алматинской области, включая Нарынкольский, Кегенский, Талгарский, Енбекшиказахский, Уйгурский районы и город Кунаев. Ранее сын Заманбека Нуркадилова Кайрат Нуркадилов объявил о выходе из предвыборной кампании, и он дал понять, что отныне будет агитировать за своего брата-руласа (т.е. выходца из одного рода – Прим.) Рысбека Сарсенбая. Он также призвал своих собратьев-руласов в этом политическом соревновании объединиться вокруг Рысбека Сарсенбая. Однако известный эстрадный певец Нурлан Албан (Таджикенов) и прославленный мастер единоборств Ардак Назаров, также вступившие в предвыборную гонку, не собираются внять примеру Кайрата Нуркадилова. По словам источника из числа национал-патриотов, они оба не прислушиваются к словам старейшин, давших благословление (Рысбеку). Эта ситуация, кажется, вносит соперничество между двумя крупными ветвями албанского клана – алжанами и курманами". Любые большие племенные объединения казахов имеют внутри себя своеобразные подроды. Такие традиции самоидентификации есть не только у казахов – они есть у туркменов, узбеков, кыргызов. В России это явление есть и процветает у горских народов, например, у чеченцев, которые делятся на тейпы (по-казахски это слово звучит как "тайпа" – Прим.). Иными словами, родоплеменная структура, т.е. трайбализм, существуют и сегодня и могут очень даже ловко применяться во внутриполитических целях. А выборы – это политика в первую очередь.



Данный свой пост в социальной сети О. Алимбеков едко озаглавил "Нұрлан Албан мен Ардақ Назаров қазақтың жолын біле ме?" – "Знают ли казахский путь Нұрлан Албан и Ардақ Назаров?". Из чего следует, что он на стороне Рысбека Сарсенбаева, которого он величает закаленным и состоявшимся политиком, в отличие от певца и спортсмена. И он продолжает в том духе, что эти двое мало что смыслят в политике и по всей видимости наняты чтобы отобрать голоса у потенциального электората старшего брата покойного Алтынбека Сарсенбаева. Из чего следует, что трайбализм может использоваться и таким вот хитро выкрученным образом...



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Майлин Виктор

14.03.2023 Источник - turanpress.kz

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