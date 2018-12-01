Недопосаженный горе-минздрав Казахстана Биртанов получил новую должность

11:52 14.03.2023

Елжан Биртанов получил новую должность



Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов получил новую должность. Он стал советником председателя Республиканского отраслевого профсоюза медработников QazMed, написала на своей странице в Facebook директор Медиацентра Федерации профсоюзов РК Гульмира Каракозова, сообщает Zakon.kz.

Гульмира Каракозова отметила, что республиканский отраслевой профессиональный союз медицинских работников QazMed усиливает свои ряды. В офисе Федерации профсоюзов РК представили нового советника председателя профсоюза – Елжана Биртанова.



"Председатель Республиканского профсоюза медицинских работников QazMed Алиакпар Матишев, приветствуя коллег, подчеркнул, что медицинские работники возлагают большие надежды на Елжана Биртанова, имеющего колоссальный опыт в развитии социально-партнерских отношений", – написала Гульмира Каракозова.



10 февраля апелляционный суд оставил без изменений приговор Биртанову и Абишеву. Их пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе. Также они должны возместить сумму ущерба в 1,3 млрд тенге в пользу Минздрава.



Биртанова и Абишева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.



Ирина Лукичева



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БИРТАНОВ Елжан Амантаевич

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[18.10.1971 - ..]

Родился в городе Джамбуле. Казах.



Окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт (1994) лечебное дело, а также Университет штата Аризоны, город Тусон (1994) Интенсивная терапия и токсикология. Кроме того Российскую медицинскую академию последипломного образования, менеджмент в здравоохранении (2001), Университетскую клинику Шарите, Берлин, ФРГ, Менеджмент больничного дела (2006), Университет Туран, экономика (2008), Duke University, Fuqua School of Business, США, магистратура Global Executive MBA (2013).



Научные звания, степени, деятельность:



· Кандидат медицинских наук, тема диссертации: "Научные основы профилактики и лечения острых отравлений в Республике Казахстан в современных условиях" (1998);



· Доцент (2002);



· Доктор медицинских наук, тема диссертации: "Организационно-методические и финансово-экономические основы инновационно-инвестиционной стратегии развития системы здравоохранения Республики Казахстан" (2010);



· Магистр делового администрирования (2013)



Трудовой стаж:



· Медбрат, отделение психоневрологии ЦГКБ, отделение интенсивной терапии и реанимации, отделение токсикологии БСМП г. Алматы (1991-1994);



· Врач-токсиколог, реаниматолог, руководитель Информационно-консультативного токсикологического центра БСМП (1994-1998);



· Руководитель Алматинского городского токсикологического центра (1998-1999);



· Руководитель Республиканского центра токсикологии, главный токсиколог Министерства здравоохранения РК (1999-2005);



· Заведующий, преподаватель курса клинической токсикологии Алматинского государственного института усовершенствования врачей (2000-2008);



· Директор РГП Институт развития здравоохранения МЗ РК (2005-2008);



· Советник Премьер-Министра Республики Казахстан (03.2008-08.2008);



· Заместитель Председателя Правления АО "Национальный медицинский холдинг" (08.2008-12.2008);



· Вице-министр здравоохранения РК (12.2008-04.2010);



· Председатель Правления АО "Национальный медицинский холдинг" (04.2010-12.2012);



· Советник Председателя Исполнительного Совета АОО "Назарбаев Университет" (12.2012-03.2014);



· Председатель Правления ТОО "Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства" (с 04.2014-11.2015)



С 12.11.2015 - зам. Министра здравоохранения и соцразвития Казахстана



С 25.01.2017 - 25.06.2020 - министр здравоохранения РК



3.11.2020 задержан Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан в рамках уголовного дела по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере. 28.10.2022 приговорен к 5 годам л/с (условно, пробационный контроль)



Выборные должности, депутатство:



· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан 3-го созыва (2004)



с марта 2023 - советник председателя Республиканского отраслевого профсоюза медработников QazMed



Награды: орден "Курмет" (12.2018)