|Что-то новенькое. Прокурор Сырдарьинской области Узбекистана Мавлонов уволен "по собственному желанию"
12:24 14.03.2023
Прокурор Сырдарьи освобожден от должности по собственному желанию
Санжар Мавлонов, с весны прошлого года работавший прокурором Сырдарьинской области, освобожден от должности по собственному желанию.
Санжар Абдирахимович Мавлонов освобожден от должности прокурора Сырдарьинской области по собственному желанию. Об этом "Газете.uz" сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов.
По его словам, приказ генпрокурора об этом был подписан 10 марта. Пресс-секретарь опроверг сообщения в социальных сетях о предполагаемом задержании прокурора.
Санжар Мавлонов был назначен на этот пост в апреле прошлого года. Ранее он занимал должность прокурора Шайхантахурского района Ташкента.
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Прокурором Сырдарьинской области назначен Савид Иматов
Савид Иматов, ранее занимавший должность первого заместителя прокурора Каракалпакстана, назначен прокурором Сырдарьинской области.
Старший советник юстиции Савид Базарбаевич Иматов приказом генерального прокурора назначен прокурором Сырдарьинской области, сообщила пресс-служба надзорного органа.
Савид Иматов ранее занимал должность первого заместителя прокурора Каракалпакстана.
Как сообщалось ранее, Санжар Мавлонов, с весны прошлого года работавший прокурором Сырдарьинской области, был освобожден от должности по собственному желанию.