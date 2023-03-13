Что-то новенькое. Прокурор Сырдарьинской области Узбекистана Мавлонов уволен "по собственному желанию"

12:24 14.03.2023

Прокурор Сырдарьи освобожден от должности по собственному желанию



Санжар Мавлонов, с весны прошлого года работавший прокурором Сырдарьинской области, освобожден от должности по собственному желанию.



