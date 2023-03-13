Туркмен-ученые доказали, что Древняя Парфия была первым в мировой истории нейтральным государством

12:32 14.03.2023

Туркменский историк доказал нейтральный статус "предков-парфян" двухтысячелетней давности



Парфянское царство. Фото с сайта britannica.com



Кандидат исторических наук из Туркменистана Джума Оразклычев доказал, что Парфия, занимавшая две тысячи лет назад часть территории современного Туркменистана, оказалась первым в мировой истории государством, юридически зафиксировавшим свой нейтральный статус. Об этом сообщает "Мир24".



"Факт того, что две тысячи лет назад наши предки явили миру модель нейтральной державы, по-моему, является для нас очень хорошим внутренним аккумулятором, энергетической подпиткой, что мы движемся верным курсом, который был задан нашими великими предками-парфянами", - заявил Оразклычев.



По словам историка, он за год успел не только обнаружить, но и изучить 40 тысяч страниц древних текстов, среди которых сочинения древнегреческого писателя и философа Плутарха и труды римского историка Тацита.



"За это время нужно было раздобыть и обработать большое количество материала. Были приведены неопровержимые доказательства со ссылками на первоисточники, что Парфия оказалась первым в мировой истории государством, юридически зафиксировавшим свой нейтральный статус", – отметил Оразклычев.



Парфия располагалась на территориях современных Ирана, Ирака, Афганистана, Туркменистана и Пакистана. В 69 году до н.э. царь Парфии Фраат III сохранил нейтралитет в конфликте между Римской Империей и коалицией Понта с Арменией. Фраат закрепил нейтралитет документально. Царской резиденций была Ниса, руины которой находятся недалеко от Ашхабада и внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



12 декабря 1995 года на 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, поддерживавшая желание Туркменистана стать государством со статусом постоянного нейтралитета. Туркменистан обязался не участвовать в вооруженных конфликтах и не вмешиваться во внутренние дела других государств. День нейтралитета считается вторым по значимости государственным праздником.