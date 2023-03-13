Die Zeit: после краха трех важнейших банков зашаталась вся финансовая система США

12:36 14.03.2023

Die Zeit

Германия



США пытаются предотвратить новый финансовый кризис

Die Zeit: после краха трех важнейших банков зашаталась вся финансовая система США



Три крупнейших банка в США стали жертвами рискованной политики, пишет Die Zeit. Резко упали американские гособлигации. В результате активы банков, державших деньги в них, сократились. Вкладчики начали снимать сбережения, политики пытаются избежать паники.



Финансовый кризис в США разрастается: в течение короткого времени три финансовых института были объявлены банкротами. Политики пытаются избежать паники, обещая гарантировать сохранность депозитов.



Банковский кризис в США разрастается. В воскресенье вечером банковские регуляторы решили передать нью-йоркский Signature Bank под внешнее управление, чтобы должным образом провести его банкротство. Это уже второй случай за последние несколько дней, когда власти закрывают финансовый институт. В пятницу они неожиданно объявили о банкротстве Silicon Valley Bank (SVB). А всего за несколько дней до этого банк Silvergate Capital – финансовый институт, специализирующийся преимущественно на криптовалютных операциях – добровольно объявил о закрытии. Таким образом, уже три финансовых института США в течение очень короткого времени объявили о банкротстве.



В связи с этим Вашингтон крайне встревожен. Министр финансов Джанет Йеллен (Janet Yellen), глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джей Пауэлл (Jay Powell), а также представители других финансовых ведомств в эти выходные дни были заняты поиском решения, которое могло бы предотвратить дальнейшее разрастание финансового кризиса. Президент заявил, что правительство "призовет к ответственности всех, кто виноват в этом кошмаре".



В воскресном телеинтервью Йеллен заявила, что государство не будет спасать закрытые банки. Деньги налогоплательщиков на эти цели тратиться не будут, обещала она. Член Демократической партии Йеллен непременно хотела, чтобы ни у кого даже мысли не возникло, что правительство собирается спасать банки деньгами из общественных фондов. На это есть веские политические причины. Ее партию и тогдашнего президента Обаму позже часто обвиняли в государственной поддержке попавших в трудное положение банков во время финансового кризиса 2008 года.



Предотвратить панику



В то же время Йеллен и ее вашингтонские коллеги должны были в выходные дни найти решение для того, чтобы успокоить вкладчиков, клиентов банков и фирмы. Новый механизм срочного финансирования банков под названием Bank Term Funding Program, о котором было заявлено в воскресенье вечером, призван выполнить эту задачу. Этой программой будет заниматься не министерство финансов, а Федеральная резервная система. Она должна будет предоставить необходимые средства, чтобы клиенты банков SVB и Signature уже в понедельник могли снять свои средства с депозитов.



До сих пор гарантии Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) распространялись только на депозиты, не превышающие 250 тысяч долларов. Однако нынешняя акция банковских регуляторов обеспечивает выплату всех вкладов – притом не только клиентам SVB и Signature, но потенциально и всех других банков, оказавшихся в трудном положении. Первоначально FDIC надеялась, что ей удастся найти покупателя на SVB. Это – решение, которое до сих пор официально считается возможным. Однако пока интерес был проявлен лишь к британскому филиалу SVB. Но как же все-таки дело зашло так далеко?



Коллапсу SVB предшествовала паника среди клиентов банка, которые в четверг одновременно сняли со своих счетов несколько миллиардов долларов. В пятницу во второй половине дня регуляторы были вынуждены закрыть банк, который теперь находится под управлением FDIC. Значение SVB лишь в малой степени определяется величиной банка. Общие актива банка оцениваются приблизительно в 200 миллиардов долларов, и поэтому SVB в десять раз меньше, чем JP Morgan Chase, который, располагая активами в размере 3,3 триллиона долларов, является самым большим банком США.



Рухнул "домашний банк" технологичной индустрии США



Но основанный в 1983 году SVB был домашним банком американской высокотехнологичной индустрии. Согласно данным агентства Bloomberg, почти половина всех стартапов США кредитовалась в этом калифорнийском банке. Многие из этих предприятий депонировали средства, полученные от инвесторов, в этом банке и снимали их по мере надобности. Если бы они потеряли свои вклады, то для многих из них это означало, что и они оказались в трудном финансовом положении. То есть, коллапс банка нанес бы огромный вред и инновационной экосистеме США.



Судя по всему, именно эти постоянные клиенты SVB утратили в данный момент доверие к институту. В СМИ появились сообщения, что венчурный фонд Founders Fund, одним из основателей которого является известный инвестор Кремниевой долины Питер Тиль (Peter Thiel), посоветовал стартапам в своем портфолио забрать капиталы из SVB. Другие венчурные фонды также предупредили своих клиентов, что стоит подстраховаться от возможных потерь и снять вклады со счетов в SVB. Все это привело к панике.



Масла в огонь добавила информация, что SVB пытается дополнительной эмиссией акций компенсировать убытки в размере 1,8 миллиарда. Эта срочно предпринятая попытка раздобыть деньги вызвала опасение, что у банка нет достаточных средств. Курс его акций обвалился, и в пятницу SVB прекратил попытки увеличить собственный капитал. Вскоре после этого регуляторы закрыли банк.



Крах SVB – результат фатальной цепной реакции, вызванной Федеральной резервной системой. Во время пандемии, когда высокотехнологичная индустрия находилась на пике, SVB вложил 91 миллиард долларов в государственные облигации США и в надежные ипотечные бумаги. Все они считались самыми надежными бумагами в мире. Однако в прошлом году ФРС начала поднимать ключевую ставку, чтобы остановить галопирующую инфляцию. Это непосредственно сказалось на стоимости облигаций в активах SVB.



А так как прибыльность этих бумаг по сравнению с заново выпущенными снизилась, то упала и их стоимость. В случае с SVB они неожиданно потеряли в цене 15 миллиардов долларов, о чем сам банк сообщил в своих отчетах. Такое понижение стоимости активов в принципе не проблема, так как оно отражается лишь на бумаге. Однако когда облигации приходится продавать, то это действительно приносит убытки. Именно это был вынужден сделать SVB в последние месяцы. Банку пришлось продать бумаг на 21 миллиард долларов, так как ему были нужны средства, чтобы возвратить вклады клиентам.



Это также стало следствием повышения ключевой ставки ФРС. Повысились расходы стартапов, и они стали изымать депозиты из своего домашнего банка SVB. В результате банк потерял 1,8 миллиарда долларов, что повлекло за собой его попытку повысить собственный капитал, а затем вызвало панику.



ФРС в трудном положении



SVB – далеко не единственный банк, облигации которого в результате повышения ключевой ставки ФРС в течение всего нескольких месяцев значительно потеряли в цене. В целом нереализованные убытки банков США, возникшие в результате понижения стоимости облигаций, составили в декабре 2022 года 630 миллиардов долларов, о чем свидетельствуют данные FDIC. Еще в декабре 2021 эти убытки оценивались всего в восемь миллиардов долларов.



ФРС находится сейчас в затруднительном положении. В нормальной ситуации она бы погасила нервозность на рынке, щедро предоставив финансовым институтам необходимую ликвидность. Но сейчас это свело бы на нет ее усилия сделать деньги более дорогими и тем самым замедлить экономику и, следовательно, затормозить инфляцию.



Инвесторы однако думают, что ФРС, а также центральные банки стран ЕС из-за последних событий будут более сдержанно вести себя при повышении ключевых ставок. Этим объясняется тот факт, что, несмотря на крах банков, индикаторы все еще указывают на повышение курсов в начале этой недели.



Хайке Бухтер (Heike Buchter)