Судьбоносный выбор Китая. Если Пекин отправит оружие России, то тем самым.., - Ян Махачек

12:38 14.03.2023

Lidovky

Чехия



Судьбоносный выбор Китая. Если Пекин отправит оружие России, то тем самым даст понять, что конфронтация с США неизбежна

Lidovky: прямая конфронтация Китая и США станет началом третьей мировой войны



В связи с нарастающими угрозами со стороны США перед Китаем встал сложный выбор: расширить военное сотрудничество с Россией или нет, пишет Lidovky. Положительное решение приведет к прямой конфронтации Пекина и Вашингтона, что будет означать начало третьей мировой войны, считает автор статьи.



Ян Махачек



Американские спецслужбы еще за несколько месяцев до начала СВО на Украине предупреждали о ней Киев. Их поддерживали и влиятельные геополитические комментаторы и аналитики англоязычного мира.



Некоторые эксперты посчитали, что это новый дипломатический инструмент в эру интернета и моментального распространения информации. Целей было две: сдержать Россию обнародованием ее планов ("мы знаем о вас и ваших намерениях") и дать возможность тому, кто будет защищаться, подготовиться ("отнеситесь к этому серьезно").



Оказался ли этот инструмент современной дипломатии эффективным? Спецоперация все же началась, а Украина подготовилась к ней лишь отчасти. Кое-кто полагает, что Россия решилась на этот шаг еще и потому, что Белый дом заранее четко заявил, что Соединенные Штаты воевать на Украине не будут.



На горизонте третья мировая война



И вот мы снова видим эту "новую дипломатию". Американское правительство предупреждает Китай, чтобы тот ни в коем случае не отправлял оружие в Россию, и геополитические обозреватели подхватывают эту тему в регулярных комментариях и с разной степенью объективности ее анализируют.



Во время американского вторжения в Ирак существовали "прикомандированные репортеры", то есть журналисты, работающие при определенных подразделениях. Сегодня же у нас появились "прикомандированные комментаторы", но, возможно, ничего нового тут нет. Добьется ли Запад большего успеха, чем в случае с кризисом на Украине, и получится ли у него сдержать Китай, заранее обнародовав его планы? Или китайское руководство подумает: "Почему бы нам этого не сделать, раз всем уже известны наши намерения?"



Свое видение проблемы описал и Гидеон Рахман, обозреватель Financial Times. Если Китай отправит России оружие, то тем самым даст понять, что его соперничество с Соединенными Штатами неизбежно или даже желательно. Если же КНР, напротив, оружие не поставит, это будет сигналом о том, что она верит в сохранение глобализации и в то, что его отношения с США не выйдут за рамки разумного. Чоу По, бывший полковник Народно-освободительной армии Китая и научный сотрудник в университете Цинь Хуа, опубликовал статью и тоже в Financial Times. В ней он утверждает: "Если Пекин встанет на сторону Москвы, мы окажемся на пороге третьей мировой войны".



Если ставить вопрос так, то поставки оружия выглядят маловероятными. Однако, как полагает Рахман, необходимо вернуться на год назад - к китайско-российскому "сотрудничеству без границ", о котором объявили за три недели до российской спецоперации на Украине. В основе этого партнерства лежит общее видение современного мира Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. В Соединенных Штатах они видят главную угрозу для планов обоих государств. Кроме того, обе страны считают своей общей целью защиту от американского господства.



Худший вариант для Китая, разумеется, тот, при котором администрация Владимира Путина заменяется прозападным режимом. Но пока это кажется перспективой очень отдаленной, если в целом вероятной. Но даже если Владимир Путин останется у власти, Америка может создать впечатление о росте собственного влияния. Китай же в таком случае, напротив, будет выглядеть так, как будто он погружается в изоляцию. Кое-кто в Пекине считает, что когда Соединенные Штаты разберутся с Россией, они переключатся на Китай.



Также, возможно, в Пекине есть те, кто, в отличие от упомянутого китайского полковника, полагают, что Китай способен контролировать растущие риски. Если Вашингтон поймет, что Пекин не позволит Москве проиграть, Запад надавит на Украину для мирного решения, приемлемого в том числе и для России.



Вторая причина, почему Китай может пойти на риск мирового конфликта, еще более мрачна. Неонационалисты в Пекине могут думать, что конфронтация с США уже началась. ЦРУ утверждает, что Си Цзиньпин отдал армии приказ приготовиться к вторжению на Тайвань в 2027 году. А Джо Байден несколько раз заявлял, что Америка будет защищать Тайвань, если тот подвергнется нападению.



Миротворцы с пулеметом в руках



Разумеется, подготовиться к вторжению не то же самое, что на самом деле его совершить. Но если мрачные предсказания - правда, и если Китай действительно готовится напасть, то в поддержке Пекином российских военных притязаний на самом деле есть смысл. Если Запад будет накачивать Украину оружием и боеприпасами, у него, по логике, останется больше ресурсов для защиты Тайваня.



Если Китай поддержит Россию, то последствия, конечно, не заставят себя ждать. Антикитайские настроения в Вашингтоне сейчас очень сильны, а будут просто зашкаливать.



Соединенные Штаты применят к Китаю все формы давления из возможных, и нынешние ограничения на некоторые виды технологического экспорта покажутся мелочью. Пекин потеряет всякую надежду на то, что сможет вбить клин между Европейским союзом и Америкой.



Западные корпорации, зависящие от потребительских привычек, моментально Китай не покинут. Но даже если торговля с Западом упадет на 30 процентов, то в Китае начнется страшная безработица, которая повлечет политические последствия. Пожалуй, вырисовывается компромисс. Китай будет выступать в роли миротворца, а Россию он будет поддерживать скрыто и непрямо. Но это будет лишь более извилистый путь к прежней цели - прямой конфронтации с Соединенными Штатами.



Автор: Ян Махачек (Jan Macháček)