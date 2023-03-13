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"Вагнер" сменил направление главного удара и прорывается к Краматорску
12:42 14.03.2023

Укро-паблики пишут об ожесточенных боях на трассе М-03 уже вдали от Бахмута
Александр Ситников

Согласно информации из открытых самостийных источников, в 14 км к северо-западу от Бахмута/Артемовска, в районе сел Голубовка и Миньковка, идут сильнейшие встречные бои. Жители Краматорска, который, кстати, находится на расстоянии 16,5 км от указанных н.п., рассказали на местных чатах о мощной работе нашей арты. Отблески взрывов были видны и в соседнем Славянске.

"Московиты набрались ума, теперь они направляют значительные силы в сторону Краматорска и Славянска, ситуация просто жуткая, очень много новостей о том, что орки продвигаются с большой скоростью, взламывая наши опорники", - сообщил популярный в бандерштате телеграм-канал, освещающий на той стороне фронта битву за Бахмут.

На самом деле в посте на мове очень много русского мата, точно отражающего ситуацию, в которую попали ВСУшники, обороняющие автошлях М-03. Укро-правдоруб также рассказал, что, по данным военной разведки ВСУ, русские создали три линии мощной обороны на линии Благодатное-Дубово-Василевка. Типа, время для контратаки на этом направлении упущено.

Кроме того, по мнению этого блогера, среди западных журналистов появились "зрадные путинисты", которых читать нельзя, а лучше "доверять официальным новостям" укро-ТВ. В число врагов неньки попал и корреспондент The Times Максим Такер, который посетил позиции ВСУ в Миньковке.

Дело в том, что "таймсовец" оценил настроение укро-вояк, которых 3 недели назад вывели из сакрального города в это село, как паническое, и назвал сдачу Бахмута ВСУшниками неизбежной.

Такер отдельно описывает позиции, которые захисники незалежностi готовят в городах Часов Яр, Константиновка, Северск и Краматорск. Похоже, генерал "Бетон" Сырский акцент делает именно на мега-опорниках внутри этих городов, главным образом в районах многоэтажек. Судя по всему, он не видит смысла держать села и поселки. Туда направляют тероборонцев и "мобиков", которые вряд ли выживут, но время для подготовки новых позиций выиграют. Хотя не факт.

Один из самый читаемых укро-авторитетов Згурец, возглавляющий военную информационно-консалтинговую компанию во Львове, чей паблик заблокирован в России, рассказал, что российские силы в Бахмуте сейчас наступают сразу с пяти направлений. Причем "противник с севера города начал двигаться по трассе, ведущей в Славянск и Краматорск", уточнил он, тем самым подтвердив вой в самостийной телеграм-тусовке.

По его мнению, "музыканты" теоретически потом должны развернуться, чтобы окружить украинскую группировку, которая держит оборону Северска. Отрабатывая темник с Банковой, Згурец, тем не менее, оценивает положение бандеровского гарнизона в Бахмуте на текущий момент как "некритическое". Для него лично куда больше опасения вызывает прорыв "Вагнера" в сторону Краматорска и Славянска.

По данным волонтерских карт ВСУ, под Миньковкой и Голубовкой оборону держат "мобики" 113-й ОБрТрО. Именно ее военное кладбище в Харькове в незалежной считается самым большим и самым жутким. Достаточно сказать, что Зе-команда силами СБУ преследует укро-правдорубов, которые выкладывают "видосы" о нем.

Кстати, именно поэтому 113-ю уже назвали бригадой харьковского "пушечного мяса". Теперь ее усиленно разбавляют "мобиками" из Волыни. Если раньше соотношение между русскими украинцами и бандеровцами в ВСУ было 8 к 2, то теперь в харьковской теробороне пополам.

По всей видимости, в Харькове совсем плохо стало с "могилизацией". Вероятно, что скоро также будет и в Лодомерии. По данным местных газет Луцка, только 13 марта из госпиталей и морга Краматорска пришел, образно говоря, караван катафалков.

Однако вернемся к прорыву на Краматорск. Здесь, в районе Миньковки и Голубовки, помимо 113-й, окопались также подразделения 30-й ОМБр, 43-й ОАБр и 56-й ОБрМП. Но это далеко не полный перечень частей ВСУ, которые перебрасываются на это направление.

Всего генерал "Бетон" Сырский направил на оборону трассы М-03 живую силу в каком-то невероятном объеме - по слухам, до 40 тысяч укро-штыков. На чатах Краматорска и Славянска можно прочесть: "Вот уже третью ночь через города идут огромные колонны ВСУ. Такое впечатление, что в армию забрали всех мужчин".

По прикидкам "диванного укро-генштаба", в районе прорыва на одного "музыканта" приходится до восьми укро-вояк, но при этом "Вагнер" наступает, причем действует инициативно. В то самое время, когда за Миньковку шел ожесточенный бой, "оркестранты" обошли все-таки Зализнянское с западной стороны и блокировал село. Во всяком случае, об этом тихонько заскулили самостийные правдорубы.

В армейском чате ВСУ сейчас идет бурное обсуждение, сколько ВСУшников оказалось в "зализнянском котле". Скажем прямо, не совсем ясно, идет ли речь о полноценном окружении, или о разведке боем, которая не на шутку напугала майданутое общество. С другой стороны, как известно, у страха глаза велики.

Интересно, что сами "музыканты" об этом не пишут, поэтому нужно дождаться полной ясности. Как бы там ни было, но на трассе М-03 на линии Зализнянское-Орехово-Василевка и впрямь стало очень "жарко".

Известный в неньке блогер Шарий, со ссылкой на свои источники, написал "о сильных разрушениях в Краматорске после обстрела". Говорят, на воздух взлетел склад боеприпасов, созданный для обороны города.

О том, что в районе сел Голубовка и Миньковка "громко" и "жарко", рассказали и наши телеграм-каналы. В частности, т/к "Военная хроника" пишет: "С мест сообщают, что в районе Голубовки и Миньковки, в 20 км к северо-западу от Артемовска, идет сильный бой. Слышно, как работает артиллерия. Предположительно, „оркестр" добрался до скопившихся между двух сел резервов 4-й и 17-й танковых бригад, батальонов 61-й егерской бригады и 116-й бригады территориальной обороны".

Источник - svpressa.ru
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